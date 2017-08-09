Поляк во главе "Укртрансгаза". Кому это выгодно?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Новым руководителем "Укртрансгаза" станет гражданин Польши. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" единогласно согласовал избрание на пост президента оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз" технического директора — члена правления польской PGNiG Technologie Павла Юзефа Станчака.

Из открытых источников Павел Станчак

Согласно сообщению, "Нафтогаз" как владелец 100% акций "Укртрансгаза" утвердит это решение в соответствии с требованиями уставов обеих компаний. Отмечается, что сейчас господин Станчак в польской компании отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов.

Новое назначение проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.



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Яка роль "Уктрансгазу" на ринку?

— Я думаю, про діяльність "Укртрансгазу" знають всі, тому що всі чують постійно про транзит російського газу в Європу, всі чують про зберігання газу в підземних сховищах і про забезпечення цим газом європейських споживачів, тобто важливу роль відіграє ця компанія "Укртрансгаз". Власне, рішення "Нафтогазу" призначити керівником цієї компанії Павла Станчака, поляка, воно доволі суперечливе і неоднозначне. Я особисто вважаю, що воно не є правильним і, можливо, ми побачимо навіть відмову від нього в найближчому майбутньому. Є три важливі аспекти.

Перший аспект наступний, що "Нафтогаз України" намагається таким чином не просто продовжити, до речі, вже дискредитовану практику призначення іноземних менеджерів, тобто ми бачимо конфлікти з колегою, точніше, вони з однієї країни з Бальчуном, який очолює "Укрзалізницю", є до "Укравтодору" також питання, там також поляк очолює цю компанію, є питання до тих, хто консультує також, до польських представників в уряді, тому насправді це не оптимальне рішення такого моменту.



Чому ухвалили таке рішення?

— Другий момент – це те, що "Нафтогаз", призначаючи Станчака, намагається тим самим упередити дії уряду України, Міненерго ініціативи щодо звільнення і призначення, скажімо, представника України на цю посаду, тобто це вже буде носити такий дух скандалу, дух корпоративних конфліктів. Насправді це є корпоративний конфлікт. Це такі момент чисто біографічні, індивідуальні, персональні. А щодо ролі, яку буде виконувати пан Станчак на своїй посаді в "Укртрансгазі", то треба розуміти, чим він займається, дійсно, в Польщі сьогодні.

Насправді, попри те, що "Нафтогаз України" стверджує, що PGNiG Technologie – це дуже велика і потужна компанія, як "Укртрансгаз", це не відповідає дійсності, фактично відверта брехня. Тому що "Укртрансгаз" можна порівняти з компанією Gaz-System, в якій, дійсно, раніше колись працював Павло Станчак і можна сказати, що компанія PGNiG Technologie – це одна із двадцяти компаній, які входять в структуру взагалі, це "Нафтогаз" польський, а PGNiG Technologie посідає фактично останню сходинку в значимості.

Більше того, вона була сформована буквально п’ять років тому, ця компанія. Це було об’єднання чотирьох окремих підприємств і Станчак фактично там виконав роль такого чистильника, тобто він фактично звільнив більше 500 людей, його задача була провести оптимізацію. А фактично це означає, що там майже 400 працівників судились, їм не виплатили кошти обіцяні, їх кинули, грубо кажучи.



Який це має зв'язок з "Укртрансгазом"?

— Там зараз плануються скорочення, які передбачають те, що "Нафтогаз України", його керівництво нинішнє буде намагатись таким чином залишити людей, які є до них лояльними, до нинішнього керівника "Нафтогазу" і вивільнити тих, хто не лояльні. Нічого нового немає. Так завжди робилось раніше і при попередньому президентові, і при різних прем’єрах. Це далеко не європейський підхід до вирішення питання. Це перший момент, який, на жаль, не дуже хороший для працівників "Укртрансгазу" сигнал.

Другий момент, фактично треба розуміти, що ми допускаємо представника іноземної держави до, по великому рахунку, не просто комерційної таємниці "Укртрансгазу", "Нафтогазу", а до таємниці рівня національної безпеки, державної безпеки, тобто це підземні сховища і транзит магістрального газопроводу природного газу. І в цьому питанні треба розуміти, що сьогодні Польща і Україна є конкурентами, тобто кожен з нас бореться за збереження транзиту через свої газові мережі. Україна, як ми знаємо, може опинитись в ситуації, коли "Північний потік-2" буде побудований газопровід, і турецький потік, і через нас впаде транзит газу, і в цьому плані я не думаю, що представник Польщі буде відстоювати інтереси України, він буде відстоювати інтереси, скоріше, своєї батьківщини Польщі.

Насправді в рішенні призначення Станчака, якщо воно буде реалізоване, доведене до кінця, нічого оптимістичного для "Укртрансгазу" я не бачу.

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