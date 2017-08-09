Пансионаты для депутатов и наследие "совка"

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

По данным Комитета избирателей Украины, с начала 2017 года в оздоровительных заведениях Верховной Рады отдохнули всего лишь четверо депутатов нынешнего созыва и шесть экс-нардепов.

На балансе парламента числятся госпредприятия: пансионат матери и ребенка "Таврийские зори" и гостинично-оздоровительный комплекс "Залив", расположенные в Скадовске Херсонской области, а также базы отдыха "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" в Киеве.

Отдых для депутатов в этих санаториях уже три года платный. Последний раз их финансировали из Госбюджета в 2014 году. Тогда на их содержание было выделено 3,5 миллиона гривен. В настоящее время однокомнатный "стандарт" в пансионате "Таврийские зори" депутату обойдется примерно в 700 гривен в сутки.

Есть ли смысл Верховной Раде держать на своем балансе бесполезные санатории и другое имущество, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы внефракционный народный депутат Борислав Береза.



За чей счет базы отдыха существуют в настоящее время?

— Я вообще о существовании этих санаториев узнал только что от вас. Более того, я не пользуюсь санаторием, я не пользуюсь остальными вещами. Например, я ни разу не был в Феофании. Я не пользуюсь теми вещами, которыми по идее должен пользоваться. По одной причине — я вообще не понимаю, что за спецуслуги, которые остались у нас как наследие "совка". С ними надо прощаться. Тут даже двух мыслей не может быть.



Их нужно приватизировать?

— Это значит либо приватизировать, либо передавать на баланс тем организациям, которым нужно. Например, я точно знаю, что Минобороны нужны такие санатории для реабилитации воинов АТО. Я знаю точно, что допустим Минздраву понадобились бы такие санатории. Я уверен, что Мининфраструктуры понадобились бы такие санатории, чтобы там могли проводить время люди из малообеспеченных семей или допустим для реабилитации каких-то определенных направлений в болезнях. То есть, я понимаю четко, что если простаивает такой актив, то его нужно куда-то передавать, чтобы он работал. Если государство не может им управлять самостоятельно, если нет желания, тогда действительно нужно приватизировать и чтобы новый хозяин рачительно с ним работал. Украинское фото Эпицентр политики. Самые громкие скандалы VI сессии парламента



Почему нардепы не пользуются этими санаториями?

— Наверное это надо задать вопрос нардепам, потому что я до этого момента даже не слышал о таком.



То есть, нардепы сами не знают, что находится на балансе ВРУ?

— Что такое санаторий, который находится на балансе ВРУ? Я так подозреваю, что это просто наследие того, что осталось после 90-ых годов. То есть соответственно тогда по привычке первые секретари обкомов, горкомов привыкли пользоваться спецопределителями, привыкли пользоваться спецсанаториями и они привили такую же систему и в новосозданной Украине. Поэтому скорее всего оно так по традиции, по инерции оставалось. На сегодняшний день точно пришли новые люди. Есть часть старых людей. Старые люди пользуются, видимо по привычке, а новые люди даже не подозревают, что это есть. Поэтому зачем оно нужно, я не понимаю.



Чтобы санатории не пустовали, надо перенести их на Канары и другие острова? Учитывая любовь действующего созыва к работе в зарубежных округах, это поможет?

— Я думаю, что ничего не поможет, потому что депутаты не хотят очень многие быть публичными, поэтому они не будут отдыхать там и с чувством юмора говорить. А если серьезно, то я думаю, что достаточно сильно легендаризирован отдых нардепов. Например, я четко знаю, кто отдыхал в этом году в Моршине, кто отдыхал на Закарпатье, кто отдыхал под Одессой, кто отдыхал в Херсоне. Я могу точно сказать, что у меня, допустим, есть дача в ста километрах от Киева. Нужно что-то подкопать, подкрасить, подбелить, сапать. Поэтому тоже такой своеобразный. Поэтому у каждого есть свой отдых. Меньше надо легенд. Конечно же, есть определенное количество депутатов, которые отдыхают регулярно: Канары, Багамы, Майями. Но этих депутатов вы в сессионном зале не увидите. Так что меньше надо жить легендами, больше реальностью. У меня отдых только начнется. У меня тыквы подросли и фасоль. Буду заниматься дачей.

Борислав Береза/Facebook Ждун и Борислав Береза в Верховной Раде

То есть, дача под Киевом и никакой заграницы?

— Нет, почему. Я хочу еще попробовать поехать куда-то за границу, но пока не знаю куда.



Какое еще имущество, кроме санаториев, находится в управлении ВР?

— Автопарк это очень интересная ситуация. Вот здесь можно даже говорить, потому что автопарки находятся, действительно. Я ни разу не пользовался служебным автомобилем, хотя точно знаю, что есть на балансе служебный автомобиль, который вроде бы я могу заказывать. Но после того, как Ирина Геращенко сообщила, что она, не пользуясь служебным автомобилем, узнала о том, что она превысила позволенный ей лимит, она написала запрос и выяснилось, что машиной постоянно кто-то пользуется. Хотя до сих пор так и не знает, кто пользуется, как и так далее. Я также написал запрос. Пока еще не получил ответ, кто пользуется моим автомобилем и сколько он наездил. Мне тоже стало это интересно. Тоже считаю, что это рудимент, который должен отмереть. Я считаю, что Феофания не нужна. Я придерживаюсь той точки зрения, что надо подходить рационально. Есть другие направления, на которые надо тратить деньги. И их гораздо больше.



Сколько из бюджета тратится на содержание всех этих вещей, которые находятся на балансе ВРУ?

— Для того чтобы было такое понимание, нужно как минимум составить реестр всех этих вещей и провести аудит. Я этим не занимался.



Свое мнение о том, что делать с имуществом, которое числится на балансе парламентариев, выразили также слушатели Голоса Столицы. RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Корнейчук: Тимошенко и "Самопомич" выбивают досрочные выборы в Раду



Сергей: Я в пятницу был в Одессе и случайно увидел что тысяча человек вышла на протест возле прокуратуры. Люди требовали возврата построенной каким-то меценатом больницы скорой помощи за 20 миллионов долларов. Я увидел, как "титушки" захватили прокуратуру, забаррикадировались там и охраняла их милиция. Так вот, оказалось, я спрашиваю, а что же происходят. Они говорят: ну, передал меценат больницу на баланс города. А город взял и отдал эту больницу на 20 лет в аренду какой-то офшорной медицинской компании частной. У города нет денег на содержание подобной больницы и целого штата медицинских работников. Я о том, что в городской казне нет денег на содержание больницы медицинской помощи. А у нас тратятся миллионы денег на то, чтобы стояли объекты, которыми депутаты не пользуются. Вот простой пример. Перераспределить и сделать все для народа.



Александр, Киев: Во-первых, нужно провести полную инвентаризацию, потому что очень большое количество там всего стоит на балансе. И естественно выставить на аукцион и продать с аукциона все, что есть, по максимуму, на балансе. Потому что это совковые еще остатки и мне просто интересно было слушать, как Борислав Береза говорит, что он даже не знал и не слышал.

Петр Григорьевич, Киев: Пусть остается на балансе ВРУ. Пока то, что на балансе ВРУ, не трогают, как-то сохраняют и прочее. Если передадут нуждающимся и бедным, то через год там ничего не останется. То, что там стоит, разрушат и будут какую-то высотку для кого-то строить. То есть при той системе, которая у нас есть, это лучший вариант. Не надо трогать.

Владимир: Я параллель проведу. На Оболони есть бассейн, который был построен за несколько миллионов долларов, ДОСААФ строил госпредприятие. Потом его российский бизнесмен Леонид Меламуд за 54 тысячи гривен забрал будто договорившись с Александром Омельченко. Я подвожу к тому, что этот бассейн сейчас хотят закрыть и построить там две двадцатиэтажки. Этот бассейн, он есть в собственности населения. То есть общины девятого микрорайона Оболони. Люди стали выступать против строительства. Но чиновники в архитектуре, в Киевземе, там есть такой Кулаковский, говорит, что ничего уже не боится. Все эти в ВРУ, которые продолжают, которые были от Омельченко метастазы, они сидят на своих местах. Нужно выставить на аукцион тот же бассейн, ту же Феофанию и продать предпринимателям, которые будут честно вести бизнес, а структуры должны контролировать.



Елена, Киев: Статус нардепа со всеми привилегиями всем известен. А статус ветеранов войны и статус ветеранов труда? Что они имеют кроме свидетельства? Больше никаких привилегий? Я считаю, что это все нужно передать в органы социального обеспечения.

Напомним, Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.