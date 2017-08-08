Павлив: украинцев ждет 18 лет ожидания выхода из Руины

РИА Новости Украина

С нынешней властью Украине потребуется минимум полтора десятилетия для того только, чтобы вернуться к экономическим показателям домайданной эпохи. Приход к власти в Украине "партии мира" позволит сделать это гораздо быстрее, считает политолог Михаил Павлив.

"Украина пообещала ООН удвоить ВВП в течение 15 следующих лет.

Хочу напомнить, что в 2013 году ВВП был вдвое выше чем сейчас.

То-есть, стране понадобится 18 лет чтобы только вернуться к состоянию экономики и благосостоянию граждан до начала современной Руины", — написал Павлив на своей странице в Facebook.

При этом он выразил уверенность в том, что "с нынешней властью, нынешней экономической политикой и внешнеполитическим курсом это еще оптимистический прогноз".

"В то же время, смена власти, одномоментная, одним или несколькими голосованиями отмена большинства ее решений во внутренней политике, и возвращение на традиционные рынки, а также развитие отношений с БРИКС, позволят вернуть утерянные позиции гораздо раньше. Дело за малым — выбрать новую власть прагматиков и промышленников из "партии мира", — резюмировал политолог.

Этот тезис многие комментаторы поддержали, но нашлись и такие, кто оценивает ситуацию более пессимистично.

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"Украина чужая на европейском рынке,на американском её почти совсем нет. Вменяемое руководство любой страны никогда добровольно не откажется от традиционных рынков и всегда будет договариваться с соседями. Во время принятия Украиной "европейской ассоциации" Россия предупреждала,что будет защищать свой рынок и сделала это. Но свидомые пошли дальше, отказалась от сотрудничества с Россией, торговли, совместных предприятий, кооперации, начали глушить автомобильный и ж/д транзит с Европой. Россия ответила, и Украина потеряла рынок СНГ. Скоро решится еще один вопрос: транзит газа. Если продолжат (а эта власть продолжит),то промышленность умрет и восстанавливать будет нечего, а на сале и пиве, с/х продуктах в 2 раза ВВП не поднимешь и за 100 лет", — отметил в комментариях к посту политолога Алексей Невожай.

Скриншот с сайта Facebook

А другой комментатор напомнил: "При "реванше", скажу кратко о последней фразе Михаила Павлива, правые радикалы обещают устроить кровавую баню… Так, что перспективка ещё та у страны…".

Отметим, нардеп от "Народного фронта" Юрий Береза пообещал в эфире одного из телеканалов, что реванша оппозиционных сил не будет, а "будет ночь длинных ножей".

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявлял, что к экономическим показателям Украины при Януковиче можно вернуться через 20 лет — и то при определенных условиях.

А премьер-министр Украины Владимир Гройсман в октябре прошлого года заявил, что прогнозируемый в 2017 трехпроцентный рост экономики можно удвоить, если "дать импульс развитию производства, чтобы перестать быть сырьевым типом экономики".