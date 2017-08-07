Дьяченко: идет процесс расчеловечивания украинцев

РИА Новости Украина

Известие о гибели экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной в автокатастрофе вызвало откровенную радость у пользователей украинского сегмента соцсетей, из числа ее политических противников.

Политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко уверена, что расчеловечиванию украинцев активно способствует "язык вражды", на котором говорят украинские медиа.

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"Примечательно что усиленно пропагандируемой дегуманизации поддалась только условно оранжевая часть общества. Людям, не выработавшим собственных критериев оценки реальности, проще одолжить их из телевизора.



Завтра из телевизора зазвучит противоположный вектор пропаганды и все эти завзятые неожиданно для самих себя окажутся (в зависимости от новой власти и содержания новой пропаганды) радикально православными/атеистами/протестантами, радикально пропольскими/протурецкими/проказахскими.



Скриншот поста со страницы Елены Дьяченко в Facebook

Вечная пустота в поисках где одолжить наполнение и скрыться от осознания собственной никчемности", — написала Дьяченко на своей странице в Facebook.