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    Дьяченко: идет процесс расчеловечивания украинцев

    (обновлено: )473142
    Усиленно пропагандируемой дегуманизации поддалась только условно оранжевая часть общества - людям, не выработавшим собственных критериев оценки реальности, проще одолжить их из телевизора, считает политический эксперт Елена Дьяченко
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Известие о гибели экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной в автокатастрофе вызвало откровенную радость у пользователей украинского сегмента соцсетей, из числа ее политических противников.

    Политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко уверена, что расчеловечиванию украинцев активно способствует "язык вражды", на котором говорят украинские медиа.

    Смотрите также: В Украине идет война с инакомыслием — последний эфир с Ириной Бережной

    "Примечательно что усиленно пропагандируемой дегуманизации поддалась только условно оранжевая часть общества. Людям, не выработавшим собственных критериев оценки реальности, проще одолжить их из телевизора.

    Завтра из телевизора зазвучит противоположный вектор пропаганды и все эти завзятые неожиданно для самих себя окажутся (в зависимости от новой власти и содержания новой пропаганды) радикально православными/атеистами/протестантами, радикально пропольскими/протурецкими/проказахскими.

    Скриншот поста со страницы Елены Дьяченко в Facebook

    Вечная пустота в поисках где одолжить наполнение и скрыться от осознания собственной никчемности", — написала Дьяченко на своей странице в Facebook.

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