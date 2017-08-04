Глава Минфина - новый кандидат на вылет? Опрос экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Министр финансов Александр Данилюк обратился к НАПК с просьбой обнародовать результаты анализа его электронной декларации. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

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Генпрокуратура подозревает его в уклонении от уплаты налогов и сборов. Сам министр подозрения ГПУ опроверг и заявил, что обжалует решение Печерского районного суда по проверке ГФС.

Ситуацию с декларацией министра прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

УНИАН Алексей Гончаренко. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Професійно спрацювали органи у випадку Данилюка чи, можливо, тут є політика?

— Я думаю з цього приводу, що ми недарма вводили електронне декларування, щоб зараз були перевірки всіх. І міністр фінансів не є виключенням. Навпаки, це є дуже серйозна позиція і відповідальна. І тому він має бути перевірений один із перших. Тому, я вважаю, що це є абсолютно правильна історія про те, що відбувається. Всі мають бути перевірені, не виключно один, другий, третій міністр, а всі і декларації всіх нардепів в тому числі.

Ваш прогноз, наскільки зміниться Кабмін восени?

— Мій прогноз наступний. Ще раз повторюсь: Всі мають бути перевірені. Якщо буде виявлено, що хтось порушив, збрехав тощо, він має нести відповідальність. Міністр, нардеп не має жодної різниці. По-друге, звичайно, що уряд не може завжди бути в одному складі і мають бути і ротації якісь і вони будуть, і, думаю, що вони будуть серйозні.

Цей аналіз іде весь час. Кожну п’ятницю сесійну, коли приходить міністр, ми ставимо питання, до нас на фракцію приходять регулярно, майже на кожну фракцію ми викликаємо того чи іншого урядовця, ставимо йому питання. Тому цей аналіз ніколи не завершувався і так буде і надалі.

Чи може бути, наприклад, тимчасово відсторонений Данилюк на період розгляду його справи?

— Я думаю, ні, бо перевірку проводять правоохоронні органи, Данилюк не є їхнім керівником. Тому я не бачу для цього підстав. Якщо перевірка виявить порушення, то він має бути просто відправлений у відставку, а якщо порушення, наслідками яких є кримінальне переслідування, то він має бути кримінально переслідуваний. Але на момент перевірки не треба нікого відставляти і навіть тимчасово, бо тоді взагалі нікого не залишиться, бо ще раз повторю, перевірені мають бути всі.

Данилюк написав, що просить ДФС провести перевірку задекларованих статків в електронній декларації, а НАЗК невідкладно оприлюднити результати перевірки. Власна ініціатива щось змінює?

— Я не дуже розумію, що він сам закликає до цього, нащо подає апеляцію, тобто я не дуже цей момент розумію, але те, якщо людина каже, що вона права, то, звичайно, вона має домагатись якнайшвидшої перевірки і результатів. Тут все якраз логічно.

Своим мнением относительно проверки декларации Данилюка в эфире "ГС" поделился эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

Facebook Василия Вакарова Василий Вакаров

На вашу думку, Данилюк – це людина президента чи прем’єра?

— Якщо відповідати відверто на ваше питання, то Данилюк був людиною президента Віктора Федоровича Януковича, а потім він був людиною президента Петра Порошенка, коли працював в Адміністрації в 2014-2015-их роках. Коли він став міністром фінансів, а міністром фінансів він став при уряді, безумовно, Гройсмана і зараз за цей рік часу я бачу, що він абсолютно, як кажуть, пішов у бік Гройсмана, Яценюка, тобто станом на цю хвилину я б зазначив, що, скоріш за все, Данилюк належить до команди Гройсмана.

Чому саме з приводу Данилюка ця справа виникла?

— Об’єктивно вважається, що одна частина суспільства вважає, що він реформатор, невеличка, а інша частина абсолютно чітко знає, хто такий Данилюк, звідки він прийшов тощо. Нагадаю, що минулого року, коли формувався уряд Гройсмана, перший скандал корупційний був якраз з приводу міністра фінансів Данилюка, оскільки він тоді не зазначив в декларації, яку подавав, певне майно, яке належить йому і знаходиться в місті Лондоні, це Великобританія, нагадую. Оскільки вся сім’я, дружина і діти Данилюка проживають в Англії і мають громадянство Англії, а він має вид на проживання і тому певну нерухомість, яка в нього в Лондоні, він не вказав і з цього приводу був скандал. Скандал закінчився тим, що Гройсман як прем’єр сказав, що я не знаю, що там було, давайте ми направимо матеріали в НАЗК і хай вони розбираються. Десь через чотири з половиною місяці НАЗК спустило цю справу на гальма і була така інформація, що інформація, яка була в ЗМІ, не підтвердилась, дані не підтвердились. Чому? Тому що ще я трошки вам скажу таку історію, що в 2014 році, коли Данилюк пішов в Адміністрацію президента, він був тією особою, яка безпосередньо формувала антикорупційну політику в країні, він безпосередньо відповідав за антикорупційну реформу.

При ньому приймалось законодавство про НАБУ, при ньому приймалось законодавство про НАЗК, він був представником президента в конкурсній комісії, де обирались члени НАЗК, де постійні скандали. Тому, власне кажучи, НАЗК він особисто знав багато людей і впливав на той процес, який проти нього зам’яли. У відповідь, коли у нас розгорівся скандал між Данилюком і Насіровим стосовно, скажімо, податкової інспекції, податкової служби і, взагалі, податкової митної служби, це пішло як питання у відповідь, тому що, як пригадуєте, Насіровим займалось НАБУ. А от питання, чому зараз безпосередньо ДФС займається провадженням цих матеріалів, мені вбачається, що це перше – відповідь Насірова проти Данилюка, а, по-друге, те, що Данилюк зараз каже до НАЗК: давайте, перевіряйте. Тобто він знову хоче перетягнути ковдру в той орган, скажімо, на який він має вплив. Якщо восени буде переформатування уряду, а про це багато говорять хто, Данилюк чи його посада – це перший кандидат на виліт або на те, щоб його замінити іншою кандидатурою.

Говорять, що будуть подібні справи щодо інших міністрів. Наскільки це може відповідати дійсності?

— Ми знаємо, що подав у відставку міністр агропромислового комплексу. У нас немає міністра охорони здоров’я, тільки в.о., у нас уже півтора-два місяці говорять про можливу відставку міністра інфраструктури і транспорту. Тобто фактично, бачите, скільки міністрів або подали заявку, або іде інформація, що вони, можливо, підуть у відставку чи самі заяву напишуть, чи їх відправлять, тому що все йде до того, що осінь буде гаряча. І Гройсман готує собі певну базу для того, щоб а — зберегти себе, б – говоримо об’єктивно, пан Гройсман готує собі політичний майданчик і він один із, скажімо, дійсних чи діючих політиків, який може при дострокових виборах у ВР завести свою фракцію, мати політичний вплив не просто як фігура, а як політична сила. Тому я десь так вбачаю цю ситуацію.

Справи можуть бути ще?

— Обов’язково. Пригадуєте, місяць тому назад керівник САП пан Холодницький сказав, що в нього біля 40 папок є ще на депутатів тільки ВР. Дивіться, яку активність проявляє генпрокурор Луценко, тому що депутати на відпочинку, а міністри працюють, заступники міністрів працюють. Тому це все, безумовно, буде, кримінальні справи будуть. Чи будуть посадки, чи будуть якісь кошти повернуті в бюджет, тут у мене величезний сумнів, тому що, на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо шум, ми бачимо рекламу, ми бачимо виступи, ми бачимо заяви, а от посадок і повернення коштів до бюджету немає.

А чи можуть, наприклад, відсторонити Данилюка на якийсь час?

— Дуже правильне питання по суті, тому що якщо чиновник будь-якого масштабу, навіть міністр в тому чи іншому задіяний чи запідозрений в тому чи іншому порушенні, а, тим більше, це чи несплата податків, чи якісь корупційні правопорушення, то на час розслідування прем’єр країни має право, Кабмін країни в особі прем’єра має право на час проведення розслідування відсторонити Данилюка від посади. От тут питання, дискусія, яку ви почали, чия людина Данилюк – Гройсмана чи президента, тут і виявиться, це такий маячок. Якщо Гройсман порушить питання про проведення службового розслідування і відсторонення Данилюка на час розслідування в ДФС, тоді ми будемо чітко знати, що він не людина Гройсмана, а якщо ні, то тоді людина Гройсмана.

Напомним, ранее эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких заявил, что Данилюк не выполнил многие из своих обещаний, что говорит о нем, как о неэффективном министре финансов.