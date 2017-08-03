Кава: эксперимент на киевском Подоле обречен на провал

Анна Лаба, РИА Новости Украина

С начала августа в Киеве в качестве эксперимента запретили движение транспорта на Подоле. В результате вместе с территорией двух скверов Контрактовая площадь и часть улицы Сагайдачного превратились в единую пешеходную зону, исчезли парковки у Подольской райгосадминистрации и Национального университета Киево-Могилянская академия.

УНИАН Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной

Автомобилям можно двигаться с улицы Ильинской до улицы Сковороды. Также объехать пешеходную зону можно по улицам Покровской и Братской. Изменения внесены в маршруты общественного транспорта.

Если такие новшества окажутся удобными для киевлян, они будут действовать на постоянной основе.

Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава очень скептически относится к той модели организации движения, которую сделали на Контрактовой площади.

"Во-первых, улицу Сагайдачного лишили наземного транспорта. Нужно помнить, что на этой улице проживают также пожилые люди, которых лишили возможности пользоваться общественным транспортом в пешеходной досягаемости, и расстояние до остановок увеличилось значительно. Кроме того на Сагайдачного находится много офисов, гостиниц, и, конечно, быть только пешеходом на этой улице очень и очень тяжело. Если городские власти хотели там создать какую-то альтернативу, то нужно было вернуть трамвай на улицу Сагадачного и сделать ее трамвайно-пешеходной, как это используется во всех европейских странах, а просто убрать общественный транспорт и перебросить его на другие улицы на значительному удалении, где он становится просто недосягаем для многих — абсолютно некорректное решение, это в плохом смысле слова "совковый подход", - сказал Александр Кава в комментарии РИА Новости Украина.

По мнению эксперта, предложенная схема организации движения увеличивает нагрузку на Набережно-Крещатицкую улицу, которая и так довольно часто стоит в заторах, но именно туда "перебрасывают" автомобили с улицы Сагайдачного.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры

"Цель организации пешеходной зоны на Контрактовой — просто попиарится, не вникая в детали и удобства для горожан. Я думаю, что этот эксперимент однозначно обречен на провал. То, что можно было бы сделать там с удобством для горожан, сделано не было. Вместо того, чтобы просто увеличить пешеходную часть Контрактовой площади и убрать оттуда парковку, а проезжую часть сузить до 3-4 полос, мы видим только кардинальные решения: либо у нас огромная площадь с хаотическим движением, бессистемной парковкой и пешеходами, которые ходят в любой точке, либо давайте полностью ее перекроем и не доставайся же ты никому. Хотя на Контрактовой площади спокойно могли бы уживаться и автомобилисты для транзитного проезда, и также можно было бы существенно увеличить площади для горожан просто за счет ликвидации тех огромных парковок, которые существовали там уже десятилетия", — считает Кава.

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Эксперт напомнил, что улицу Сагайдачного уже делали полностью пешеходной в выходные и праздничные дни при мэре Александре Омельченко.

"Был период, когда закрывали Крещатик, и потом они, воодушевленные позитивом от перекрытия Крещатика, разрешили перекрывать и Сагайдачного. А потом от этого эксперимента на Сагайдачного отказались, и, честно говоря, я думаю, что в этот раз будет аналогичная ситуация. Тем более, что отсутствие альтернативы проезда общественным транспортом полностью игнорирует интересы горожан: если вы ехали автобусом до какой-то точки, то теперь вам предлагают доехать до точки в километре или 800 метров от того места, куда вам нужно. Это не улучшение, это просто подход киевских чиновников к транспорту", - заключил Кава.