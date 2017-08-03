Портнов о деле Пашинского: ранил человека и дело просто... закрыли

РИА Новости Украина

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) закрыла дело против народного депутата от фракции "Народный фронт", главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского по факту стрельбы под Киевом.

В действиях нардепа нет состава преступления, говорится в постановлении следователя ГПУ. По мнению следователей, Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий — Химикуса — признаны "общественно опасными". Кроме того, как установило следствие, в его действиях отсутствует состав уголовного преступления по ч. 2. ст. 296 УК Украины (хулиганство), однако может присутствовать состав административного нарушения в виде нецензурной брани.

Напомним, прошлой зимой Пашинский в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Ситуацию вокруг "дела Пашинского" на своей странице в Facebook прокомментировал адвокат Химикуса, юрист и экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.

"Генеральная прокуратура закрыла дело Пашинского. Вся страна семь месяцев наблюдала за тем, как именно власть будет выводить из под ответственности члена своей коалиции. Все оказалось очень просто. За то, что он выстрелил и ранил обычного человека его дело просто закрыли. Без открытого, публичного и состязательного процесса. Закрыли тихо, в отпускное время, непрозрачно и внутри принадлежащей себе же прокуратуры, которая заранее публично позиционировала фигуранта, как важного государственного деятеля, который помог государству вернуть украденные богатства", – сообщил Портнов.

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Также он пообещал, что "наши адвокаты будут обжаловать это решение".

Пост Андрея Портнова

"Мы будем процессуально поддерживать этот фитиль до тех пор, пока не сменится власть. В конечном итоге, фигурант все равно сядет в тюрьму", – пообещал юрист.