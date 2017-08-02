Англоязычный чиновник - кому это нужно?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

С 1 мая 2018 украинские чиновники должны владеть сертификатом о свободном владении английским или французским языком. Это предполагает норма закона о государственной службе Украины.

Отечественные чиновники высшей категории должны демонстрировать знание одного из языков Совета Европы. Об этом сообщил глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

Насколько нововведение будет посильным на украинских чиновников, прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы соучредитель курсов английского языка VLS Виктория Грабинская.

(текст публикуется на языке оригинала) Думская.net Декоммунизация и внутреннее сопротивление

З вашого досвіду роботи, як часто держслужбовці прагнуть опанувати іноземну мову?

— Дуже серйозно, часто, бо вони також люди, також подорожують, не лише для роботи необхідна англійська або навіть французька мова. Це серйозний підхід, тобто люди приходять і кажуть: такі цілі, такі строки, вкладіться. Вкладаємось.

Вам відомі випадки, коли посадовці високого рангу, маючи більшу частину кар'єри за плечима, з нуля вчили іноземну мову?

— Візьмемо англійську мову. Це мова аналітична завдяки своїм допоміжним дієсловам, тобто якщо правильно натренувати, правильно пояснити, люди розуміють дуже швиденько, тренуються, ми тренуємо швидкість говоріння, сприйняття на слух, все далі йде як по маслу, тобто проблем не виникає. Але якщо брати підручники, просто так брати якісь розмовні клуби, вчити у стовпчик, це провал.

Траплялись вам посадовці, якs навіть не можуть опанувати рідну українську, а вивчили англійську або французьку?

— Не згадаю таких.

Якби ви зіштовхнулись з такою ситуацією, що би подумали?

— Це власна думка кожного. Я подумала б: мабуть, не зараз, мабуть, спочатку англійська, потім вже українська, мабуть, так легше, але ми не ставимо цього питання. Ми коли викладаємо англійську, ми додаємо українську дуже активно, бо людям навіть легше розуміти англійську з подачі української. Хочуть вони вчити українську або ні, ми їх якось заохочуємо.

На вашу думку, українські посадовці повинні знати іноземну мову?

— Моя думка суб'єктивна. Я українка і люблю свою країну, і можу сказати, що можемо розмовляти у повсякденні будь-якою мовою, але свою мову знати повинні, бо така посада, тобто така робота в людей.

Скільки часу потрібно для досконалого володіння іноземною мовою? Року вистачить?

— Рік — це дуже багато. Я трохи скорегую ваше питання. Якщо ви хочете досягти рівня перекладача, ми готуємо також спеціалістів послідовного синхронного перекладу, це може зайняти рік або більше. Якщо вам треба просто, якщо ви з нуля, то, можливо, півроку і ви вже розмовляєте як ось ми з вами. Якщо ви якоюсь інформацією в англійській володієте і вам треба підтягнути, може піти місяць, два місяці. Тобто все залежить від того, як часто людина займається, кожного дня, з ким? З професіоналом або з якимось репетитором ходить інколи на зайняття, наприклад, що робить людина, як тренується? Тобто це як фітнес, наприклад, системно і дозовано або нічого протягом тижня, а на вихідних сів і помер під книжками з англійської. Хочу додати, що були люди, які забували про все і з нуля піднімались на хороший рівень говоріння. Це було десь за півтора місяця.

Середовище наскільки важливу роль відіграє?

— Це залежить від людини. Хтось може знаходитись у США і знати дуже мало і розмовляти з багатьма помилками, хтось може знаходитись в нашій країні, тобто займатися і розмовляти з іноземцем і мати дуже високий рівень англійської, тобто це дуже похвально. Тобто це не залежить. Були в нас учні, які забували навіть про чемпіонат футболу, тобто вони тренувались по матеріалах, які ми видаємо, з аудіофайлами і досягали таких результатів, казали: краще я зараз два місяці витрачу на це, а не буду витрачати рік, бо в мене далі якісь поїздки чи ще якісь цілі, чи ще якась іноземна мова має бути вивчена.

Скільки коштують курси з іноземної мови? Michael Kappeler / POOL / AFP Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

— Зважаючи в якій формі навчатись. Інтенсив, а будь-яке навчання має бути інтенсивним, якщо ми беремо, наприклад, експрес-курс — це кожного дня, виключаємо суботу та неділю, вартість може бути від 3,8 тисяч гривень до 7,8 тисяч гривень, тобто з якою інтенсивністю займатись і яка форма навчання — в групі, вдвох, вп'ятьох, індивідуально.

Що ви порадите новачкам? Як потрапити на хороших вчителів?

— По-перше, не вірити у відсотки. Коли пишуть відсотки, стільки-то розмовна чи ще щось, неможливо порахувати. найважливіше — це зрозуміти, що якщо ви щось обираєте, не обирайте за знижками або ще щось таке, приходьте на пробні зайняття, приходьте на курси, дивіться, що там за люди, що за спеціалісти, ставте питання. Ви самі побачите, чи то спеціаліст, чи то не спеціаліст. Тобто тут дуже важливо, особливо початківцям, не зламати цю мотивацію. У вас є ціль, опишіть її, ставте питання, що ви будете зі мною робити, покажіть, по якому матеріалу будете займатись, продемонструйте, як ви це будете робити. І якщо вже на пробному зайнятті ви відчули реальні знання, а не теорію, туди і йдіть.

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