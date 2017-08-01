Быков: ТВ еще долго останется главным источником информации украинцев

РИА Новости Украина

Несколько дней назад развернулась полемика на тему того, что традиционное телевидение уходит в "мир иной": все перебираются в интернет и Facebook, и преимущественно оттуда население (в большинстве своем) черпает большинство новостей, сообщил на своей странице в Facebook политический эксперт Сергей Быков.

Он даже предположил, что "застрял в прошлом, Украина шагнула вперед и ТВ действительно смотрят только бабушки?" Но эксперт решил перепроверить, "и оказалось, что все в норме".

Быков привел данные Украинского института будущего, касающиеся основных источников получения информации.

"На первом месте телевидение — 83,3%. На втором — друзья и знакомые — 38,8%. Интернет-издания выбрали 32,7%, социальные сети 29,6%. Печатные средства массовой информации в качестве основного источника указали всего лишь 24,9% из числа опрошенных", – подчеркнул политолог.

Что касается процента населения, пользующегося интернетом, это 49% (21,8 млн пользователей) – меньший процент населения пользуется интернетом в Молдове, Албании и Грузии, сообщил эксперт.

"А вот объем украинского сегмента Facebook составляет всего 4,6 млн пользователей при 42 млн населения. Это по данным Internet World Stats. Не переживайте, друзья, еще долго ТВ будет основным источником информации для населения", – подытожил Сергей Быков.

Пост Сергея Быкова

Напомним, Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Для региональных телеорганизаций предлагается установить обязательную долю на уровне 60%. Против принятия закона выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке.

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Позднее президент Петр Порошенко заявил, что подписал закон о введении квот на украинский язык на ТВ. Глава государства поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа.