Закон о КСУ: плюсы, минусы для граждан и Порошенко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Президент Петр Порошенко подписал закон о Конституционном суде, который поддержал парламент 13 июля.

Президент считает, что закон содержит две принципиальные новации: прозрачный конкурс по отбору кандидатов в судьи и возможность любого юридического или физического лица, кроме госслужащих, подать жалобу в Конституционный суд.

Также документ устанавливает, что КСУ может работать, если полномочия получили не менее двух третей судей.

О политической подоплеке реформирования Конституционного суда, а также о влиятельности этого органа в украинском политикуме, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политический эксперт Сергей Быков.

Конституционный суд на сегодняшний день до сих пор не работает, люди получают зарплату, но никакого решения не было принято судом. Изменит ли новый закон эту ситуацию?

— Конституционный, точно так же, как и любой суд, не только выносит свои вердикты и принимает решения, но он также рассматривает дела. И сегодня КСУ как раз и занимается рассмотрением дел, причем, огромного количества дел относительно конституционности того или иного законодательного акта. Поэтому нельзя сказать о том, что КСУ не работает. Касательно того документа, который был подписан сегодня, а именно, изменения в закон о КСУ, мы видим здесь несколько таких ключевых маркеров. Первый маркер — это то, что у судей больше нет неприкосновенности. Говорить о том, что это негативный посыл, я бы не стал, поскольку это было одно из требований не только тех людей, которые вышли на демонстрации в 2013 году, но это требование, которое высказывали парламентарии преобладающего большинства фракций, сегодня это четко закреплено в украинском законодательстве.

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Следующее — прозрачный конкурс относительно судей. Это также теперь появилось, это то нововведение, это более чем положительный момент, поскольку теперь общество сможет осуществлять общественный контроль, да и парламентарии теперь смогут осуществлять свой законный парламентский контроль за тем, кто одевает мантию, в тех или иных судебных инстанциях. И более того, для меня тот конкурс, который был завершен на днях, он показал, он стал свидетельством того, что на самом деле в Украине может проводится эффективный открытый конкурс. Ведь те кандидаты, по которым у общественности было огромное количество претензий, в результате они не попали даже на финальную стадию конкурсного отбора.

Однако, опять же, есть и ряд недочетов в данном законе. Относительно того, что аппаратом ВР была допущена техническая ошибка в формировании итогового документа с поправками, то есть та поправка, озвученная Ольгой Черваковой относительно продолжения закрытых выборов омбудсмена, она должна быть все же исправлена, и это абсолютно техническая ошибка. И в результате сегодня в подписанном законе мы видим, что выборы омбудсмена осуществляются в открытый способ, без тайного голосования. И это может приводить к определенным манипуляциям и негативным последствиям. Это единственный минус, который есть в этом законе.

Вы уже видели текст?

— Да. Текст размещен на сайте парламента, и он сравнивается со стенограммой заседания. Если человек следит за ходом принятия того или иного законопроекта, он прекрасно знает, в чем его соль.

Напомним, народный депутат Олег Барна подчеркнул, что очищение судебной системы — процесс, который никогда не заканчивается, а нардеп Игорь Лапин считает, что реформировать судебную систему сложно, поскольку судьи защищают сами себя.