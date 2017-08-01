Эксперт: автомагистраль от Гройсмана - это капремонт местами

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал начало строительства трассы Львов — Тернополь — Винница — Одесса — Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и украинскими черноморскими портами.

По его словам, в недавно принятых изменениях в бюджет заложены первые 800 миллионов гривен на реализацию этого проекта.

Как в Украине происходит ремонт и строительство дорожной инфраструктуры, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по дорожному строительству Олег Островерхий.

(текст публикуется на языке оригинала)

У якому стані перебуває зараз цей напрямок Львів-Тернопіль-Вінниця-Одеса-Миколаїв? Наскільки він є перспективним для України?

— У термінах Укравтодору цей проект називається Go Highway. Це перше. Друге: насправді, це не зовсім будівництво, а більш процес ремонтний, а саме — поточний і середній ремонт окремих ділянок цих доріг, які сполучають Львів і кордон, західний кордон, потім від Львову сюди, в напрямку Тернополя, і далі йде ділянка дороги, яка називається офіційно Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, відрізок дороги від Стрия до Умань. Далі ця дорога переходить в ділянку дороги Київ-Одеса, від Умані і до Одеси, і ще одна ділянка дороги

Траса Львів-кордон, у якому стані там перебуває шматочок?

— У незадовільному.

І що передбачає Go Highway?

— Фактично це буде капітальний ремонт, місцями поточний середній ремонт окремих ділянок, і параметри там якщо і зміняться, то не суттєво. Якщо і пошириться дорога, то десь там на ширину узбіч, в деяких місцях обходи, які ще починали будувати, ремонтувати, їх закінчать, але переважно все залишиться за тим напрямком, який є на сьогодні.

А передбачених 800 мільйонів гривень, на що взагалі може вистачити за сьогоднішнього курсу, вартості робіт?

— Якщо по вартості, то це десь кілометрів 400, мабуть, і вистачить. Мільйонів 15-20 на кілометр…

Наскільки перспективним є цей напрямок?

— Насправді, це дуже перспективний напрямок, і про цей коридор, який називається Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, а далі маршрут був Знам'янка-Луганськ-Ізварино, це коридор через всю Україну посередині країни. До війни, принаймні, таким він був, і він є дуже важливим, надзвичайно важливим, це маршрут, по якому міг би рухатися транспорт з заходу і сходу країни, до кордонів, в обхід Києва, в обхід тих переправ, які сьогодні завантажені в Києві, або тут, неподалік від Києва.

А існує у нас ділова активність між Львовом і Миколаєвом? Ось саме по цій лінії, які товари, які грузи, яка логістика взагалі там користується попитом?

— Усе, що завозиться із західного кордону і прямує в центр України, вся ця активність направлена саме на цей напрямок, це перше. Друге — все, що збирається з полів в центральній Україні і возиться в порти, воно переважно возиться автомобільним транспортом, залізничний на сьогоднішній день у нас шкутильгає на всі свої колеса. І рухомий склад досить в такому невеселому стані, і проблеми з перевезеннями, перевалками, тому ви бачите дуже високу активність великовагового автотранспорту в регіонах півдня: Одеська, Миколаївська області. Це насправді непросто з Одещини чи Миколаївщини звозити збіжжя, а воно звозиться, і з центральної України навіть, з Кіровоградщини, Вінничини, Черкащини, все це везеться в напрямках до портів.

Цей напрямок Львів-Тернопіль-Вінниця—Умань-Одеса-Миколаїв — там є потреба в будівництві складних об'єктів типу мостів, віадуків, естакад?

— Все залежить від обсягу фінансування. Насправді, якщо це 800 мільйонів, і є бажання зробити якомога більшу протяжність цього маршруту, то, звичайно, обійдуться зараз більш простими середніми заходами, середніми з точки зору капітальності, задля того, щоб хоча б мати не напрямок, а мати хоч якийсь рух і забезпечити рух по цьому напрямку. А вже пізніше, я розумію, що будуть додаватися якісь фінансові ресурси, добудовуватися, можливо, якісь розв'язки, якісь обходи… в принципі, так завжди, і йде розвиток будь-якого напрямку, він не робиться… все відразу, це якщо вже дуже багата країна і дуже здоровий ринок.

Читайте также: Соцсети разбирались, почему хороший асфальт на дороге не валяется

На які напрямки зараз треба ще запланувати гроші, щоб вони розвивалися, бо вони є перспективні?

— Звичайно, кілька років підряд я спостерігаю жахливу картину, особливо в південних і центральних регіонах країни, які пов'язані з вивезенням урожаю в порти. Напрямки до портів, в межах портів, вони сьогодні перевантажені, вони сьогодні швидко руйнуються, бо на такий транспорт і таку кількість навантажень воно не було розраховано, ще свого часу, за радянських часів. Звичайно, ці маршрути в межах Миколаївської, Одеської області і Херсонської області, вони потребують більш капітальних і більш серйозних рішень, таких як ви говорите, навіть бетонне будівництво, задля того, щоб забезпечити саме ці цілі, актуальні для нашої економіки: збір, вивіз урожаю, торгівлю цими продуктами.

Ранее эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил в эфире "ГС", что планируемых правительством средств на улучшение качества дорог не хватит, чтобы привести всю дорожную сеть в надлежащее состояние.