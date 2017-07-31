Корнилов: так 100 лет назад зарождалась Украина…

РИА Новости Украина
Ровно 100 лет назад, 18 (31) июля 1917 года, в газете "Киевлянин" Василий Шульгин опубликовал воззвание "Против насильственной украинизации Южной Руси", в которой выразил протест в связи со сделкой между Временным правительством и Центральной Радой, напомнил на своей странице в Facebook политолог Владимир Корнилов.
Вопрос об украинизации многих сфер жизни (в контексте прав русскоязычных граждан Украины) стал особенно актуальным после победы "евромайдана". Нынешняя власть ввела языковые квоты на радио и ТВ, запрещен свободный ввоз книг, изданных в РФ, запрещена трансляция российских телеканалов, составлены "черные списки", в которые включены десятки российских деятелей культуры.
Процесс декоммунизации фактически перешел в процесс дерусификации. Все это вызывает неприятие у значительной части общества.
Владимир Корнилов напоминает, что проблема имеет достаточно длинную историю и цитирует Шульгина. Тот писал в июле 1917 года, что "постановление (Временного правительства – Ред.) обозначает, что население этой области будет в государственных актах именоваться украинцами, а язык, которым говорит население, украинским. Одним росчерком пера временное Правительство решило вопрос необычайной важности в жизни каждого гражданина Юга России".
Еще одна цитата из статьи Шульгина: "Люди, которые еще вчера считали себя русскими, которые всеми силами боролись за существование Руси, которые проливали кров за русскую землю, решением Временного Правительства перечислены из русских в украинцы, причем Правительство не спросило этих людей об их желаниях и не дало возможности им выразить свое отношение к этому важнейшему для человека вопросу, вопросу принадлежности к той или иной национальности".
Шульгин отмечал, что "Временное Правительство, в составе пятнадцати министров, из которых подавляющее большинство имеет весьма отдалённое представление о южнорусских делах, в течение одного или двух заседаний решит вопрос какая губерния входит в состав созидаемой Украины, и какая останется на долю остальной России. Временное Правительство, не спрашивая желаний населения, будет сортировать его на украинцев и русских, руководствуясь никому неведомыми соображениями…".
Корнилов также приводит любопытный пассаж Шульгина о Киеве: "Особенно сильна антиукраинская тенденция как раз в самом сердце предполагаемой Украины — в Киеве. Киевское население чтит исторические традиции и не забыло, что Киев—колыбель Руси. И даже по признанию самих украинцев Киев – "русский остров среди украинского моря". Кроме того, значительная часть киевского населения, и притом коренного местного, а не пришлого, относится с нескрываемым недоверием к украинцам, видя в них искусственных разрушителей единства русского племени и тайных сторонников Австрии".
Политолог напомнил, что завершал Шульгин это воззвание так: "во имя справедливости, во имя прав населения на свободу национального самоопределения, во имя блага как всей России, так и нашего родного края" нашел своевременным "громко протестовать против акта насильственной украинизации Южной Руси".
И призывал "всех лиц, разделяющих изложенные мысли, (…) присоединиться к этому протесту".
"Так 100 лет назад рождалась Украина. Прошел век — а согласитесь, мало что изменилось. Ну, разве что Киев…", — резюмировал Корнилов.
Напомним, Василий Шульгин (1878-1976) – русский писатель, публицист, общественный деятель, один из лидеров фракции националистов в IV Государственной Думе. Во время Февральской революции принял отречение из рук Николая Второго. Уроженец Киева, выпускник юридического факультета Киевского университета.
Газета "Киевлянин" выходила с июля 1864 по декабрь 1919 года и считалась одной из лучших провинциальных газет во всей Российской империи.