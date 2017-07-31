Корнилов: так 100 лет назад зарождалась Украина…

РИА Новости Украина

Ровно 100 лет назад, 18 (31) июля 1917 года, в газете "Киевлянин" Василий Шульгин опубликовал воззвание "Против насильственной украинизации Южной Руси", в которой выразил протест в связи со сделкой между Временным правительством и Центральной Радой, напомнил на своей странице в Facebook политолог Владимир Корнилов. facebook.com/ukrainews Потопчемся по языковому вопросу? Цена "кейса" Дроздова

Вопрос об украинизации многих сфер жизни (в контексте прав русскоязычных граждан Украины) стал особенно актуальным после победы "евромайдана". Нынешняя власть ввела языковые квоты на радио и ТВ, запрещен свободный ввоз книг, изданных в РФ, запрещена трансляция российских телеканалов, составлены "черные списки", в которые включены десятки российских деятелей культуры.

Процесс декоммунизации фактически перешел в процесс дерусификации. Все это вызывает неприятие у значительной части общества.

Владимир Корнилов напоминает, что проблема имеет достаточно длинную историю и цитирует Шульгина. Тот писал в июле 1917 года, что "постановление (Временного правительства – Ред.) обозначает, что население этой области будет в государственных актах именоваться украинцами, а язык, которым говорит население, украинским. Одним росчерком пера временное Правительство решило вопрос необычайной важности в жизни каждого гражданина Юга России".

Еще одна цитата из статьи Шульгина: "Люди, которые еще вчера считали себя русскими, которые всеми силами боролись за существование Руси, которые проливали кров за русскую землю, решением Временного Правительства перечислены из русских в украинцы, причем Правительство не спросило этих людей об их желаниях и не дало возможности им выразить свое отношение к этому важнейшему для человека вопросу, вопросу принадлежности к той или иной национальности".

Шульгин отмечал, что "Временное Правительство, в составе пятнадцати министров, из которых подавляющее большинство имеет весьма отдалённое представление о южнорусских делах, в течение одного или двух заседаний решит вопрос какая губерния входит в состав созидаемой Украины, и какая останется на долю остальной России. Временное Правительство, не спрашивая желаний населения, будет сортировать его на украинцев и русских, руководствуясь никому неведомыми соображениями…".

Корнилов также приводит любопытный пассаж Шульгина о Киеве: "Особенно сильна антиукраинская тенденция как раз в самом сердце предполагаемой Украины — в Киеве. Киевское население чтит исторические традиции и не забыло, что Киев—колыбель Руси. И даже по признанию самих украинцев Киев – "русский остров среди украинского моря". Кроме того, значительная часть киевского населения, и притом коренного местного, а не пришлого, относится с нескрываемым недоверием к украинцам, видя в них искусственных разрушителей единства русского племени и тайных сторонников Австрии".

Политолог напомнил, что завершал Шульгин это воззвание так: "во имя справедливости, во имя прав населения на свободу национального самоопределения, во имя блага как всей России, так и нашего родного края" нашел своевременным "громко протестовать против акта насильственной украинизации Южной Руси".

И призывал "всех лиц, разделяющих изложенные мысли, (…) присоединиться к этому протесту".

"Так 100 лет назад рождалась Украина. Прошел век — а согласитесь, мало что изменилось. Ну, разве что Киев…", — резюмировал Корнилов.

Пост Владимира Корнилова в Facebook Пост Владимира Корнилова в Facebook

Пост Владимира Корнилова в Facebook Пост Владимира Корнилова в Facebook

Напомним, Василий Шульгин (1878-1976) – русский писатель, публицист, общественный деятель, один из лидеров фракции националистов в IV Государственной Думе. Во время Февральской революции принял отречение из рук Николая Второго. Уроженец Киева, выпускник юридического факультета Киевского университета.

Газета "Киевлянин" выходила с июля 1864 по декабрь 1919 года и считалась одной из лучших провинциальных газет во всей Российской империи.