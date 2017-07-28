Эксперт о народных депутатах - рабах Администрации президента

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Половина украинцев хотят перемен: 48% граждан поддерживают проведение досрочных парламентских выборов.

Таковы результаты опросов, которые провел фонд "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова.

Почему в обществе тотальное недоверие к парламентариям, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал народный депутат от фракции "Самопомич" Роман Семенуха.

(текст публикуется на языке оригинала)

Більше українців підтримують ідею дострокових парламентських виборів. 65% взяли б участь у позачергових виборах. Як ви це поясните? Чи ви таку думку поділяєте?

— Я абсолютно поділяю точку зору, що на фоні тих подій, які відбулись в Україні протягом трьох років очікування до сьогоднішнього парламенту були значно вищі, парламент більшість речей не виправдовує, це є правда і беззаперечно, люди абсолютно справедливо хочуть змін та іншої якості прийняття рішень парламенту. Проте давайте говорити відверто, що найбільше, чого вимагали люди – це нового виборчого закону, змін виборчих правил до парламенту. І тут жодних змін не відбулось, і я хочу бути абсолютно щирим і сказати, що якщо ми не змінимо виборчі правила, будь-які вибори, на жаль, мають мало змісту без змін правил виборів.

Як стверджують соціологи, на Сході активність була більшою: 61% людей саме на Сході підтримують ідею виборів, в центрі — 48%, на Півдні 43%, найменше на Заході – 36% людей. Як ви це поясните?

— Я, чесно вам скажу, з усією повагою до науки соціології, мало довіряю соціології. Партія, яку я представляю в парламенті, фракція "Самопоміч" взагалі, пригадайте, що за два тижні до вибрів ніхто і відсотка не давав. Тому я достатньо стримано ставлюсь до будь-яких соціологічних опитувань, вважаю, що їх треба оцінювати винятково як тренд і не більше, і найголовніше, що треба змінити правила обрання нардепів. Якщо ми хочемо, щоб якісно парламент оновився, ми маємо змінити правила. Ми маємо скасувати депутатську недоторканність, я вважаю, що після того б частина людей не пішла у парламент, оскільки б не було потреби балотуватись до ВР, бо немає в тому вигляді депутатського імунітету. Якщо б ми запровадили відкриті партійні списки, то частина б людей просто не потрапила через люстрацію. Найкраща люстрація депутатського корпусу – це був би вибір людей, коли вони б могли б впливати не тільки на списки кандидатів, але і на якість цих списків. Тому, я думаю, саме на цьому треба зосереджувати свою увагу, і люди справедливо хочуть змін, але якщо ми хочемо не просто чергового випуску пару і обрання чергової дев’ятої каденції ВР, а саме якісної зміни політичного істеблішменту, то, я думаю, треба чесно говорити, що тільки новий закон не гарантує, проте дає шанс, що поступово якість людей, які будуть йти до депутатської роботи буде змінена.

Чи є підстави говорити, що з вересня реально почнуть підготовку до нового виборчого законодавства, і документ буде проголосований?

— Наскільки я знаю, сьогодні передумов для позачергових парламентських виборів немає, і також, на превеликий жаль, немає передумов для змін виборчого законодавства. Сьогодні Адміністрація президента блокує процес прийняття у ВР нового виборчого закону.

Тобто сподіватись не варто?

— Я знаю, що центр прийняття рішень у ВР лежить поза ВР, тобто центр прийняття рішень сьогодні знаходиться в Адміністрації президента і, на превеликий жаль, дві третини депутатів – це раби, які сьогодні підпорядковані Адміністрації президента. Тому насамперед, треба розуміти, що сьогодні в Адміністрації президента буде прийнято те чи інше рішення. Проте є фактор людей, і фактор людей, які завтра можуть вийти під ВР, вимагати виборчих змін, і вже навіть ця ВР чимало робила під тиском вулиці, змінювала свою позицію. Згадайте жахливі зміни до Конституції в часині децентралізації, коли фактично ми реалізовували план Кремля по імплементації змін до Конституції в частині надання Донбасу окремого статусу, і люди в Україні змінили свою позицію і сказали "ні" такому ганебному процесу, і завдяки такій позиції людей в депутатському корпусі немає сьогодні 300 голосів для голосування в другому читанні змін до Конституції в частині децентралізації, де Донбасу надається окремий статус. І багато інших прикладів, де можна простежити, що навіть попри меншість, скажімо, менш демократичних сил в парламенті, але за підтримки вулиці, проактивної частини суспільства ВР здатна приймати правильні рішення.

Чому суспільство не довіряє парламенту, в ефірі "ГС" припустив також народний депутат від фракції "Народного фронту", перший заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

Чи потрібні вибори за новим виборчим законом, і чи можуть ці вибори щось змінити?

— Власне, якщо мова про мене і про окремих моїх колег з парламенту, то ми не тільки говоримо, а робимо щось в цьому напрямку. Мова йде про відкриті виборчі списки, новий варіант виборчого законодавства, власне, я є автором двох законів – це є виборчий кодекс і безпосередньо закон про відкриті виборчі списки, а загалом є шість різних законопроектів сьогодні в парламенті. Але іноді в так звані робочі дні парламент не може знайти необхідної кількості голосів за надзвичайно необхідні закони для української держави. Тому з таких дуже яскравих і нещодавніх випадків — це закон про процесуальні кодекси, який парламент не спромігся прийняти на цій сесії, а, нагадаю, що без цього закону нового Верховного суду в нашій країні не буде, бо ці процесуальні кодекси необхідні, щоб запустити Верховний суд. Тепер ми вимушені чекати до вересня.

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Але власне, в чому проблема сьогоднішнього парламенту? В тому, що там є частина депутатів сумнівних та мажоритарників, які прийшли до перемоги, купуючи виборців гречкою, лавочками, прокладаючи дороги просто, банально роздаючи гроші. Друга частина – це списочники, які купують місця в списках. Власне, що перші, що другі вважають, що вони розрахувались з виборцями ще на стадії виборчого процесу, і коли ми їм пред’являємо якісь претензії, що, мовляв, хлопці, знаходьтесь у ВР і голосуйте, вони нам кажуть: а ми вже все, з виборцями вже розрахувались, ми вже нікому нічого не винні. Ця ситуація крутиться далеко не перше скликання парламенту. Деякі кадри там є такі, що з’являються в парламенті виключно на прийняття присяги і на голосування за генпрокурора, і більше їх там ніхто не бачить. І цих людей раз за разом за старою системою переобирають нардепами.

Тому для того, щоб забезпечити безпосередній зв'язок між виборцями і обраним ним депутатом, потрібно приймати закон про відкриті виборчі списки, де непартійні лідери будуть визначати місця кандидатів у списку, а саме люди, виборці будуть визначати, хто має бути лідером. Скажу одразу, особливої підтримки сьогодні в залі сподіватись не варто, бо далеко невелика частина мажоритарників готова голосувати, їх є в нас чоловік 40, але і списочники далеко не всі готові голосувати, бо окремі лідери окремих політичних сил бояться втратити свої лідируючі місця, бо зрозуміло, що якщо за відкритими списками найбільшу підтримку отримає одна особа, яка не є лідером партії, очевидно, що ця людина має бути лідером партії. Тому який варіант я бачу виходу із цієї ситуації? Ми ці закони до розгляду в сесійній залі дотащимо. Процедура дозволяє нам бути впевненими, що рано чи пізно, я думаю, що буквально декілька місяців ці закони з’являться в сесійній залі, і далі, очевидно, бачачи, що голосів в парламенті немає, будемо звертатись до суспільства, демонструвати, що політичні сили мають взяти виконати взяті на себе обіцянки. Нагадаю, всі демократичні партії, йдучи на вибори, обіцяли прийняти закон про відкриті виборчі списки. Більш того, це прямо записано в коаліційній угоді, і ми маємо вимагати цього закону, бо без нього це буде замкнуте коло, біг на одному місці, бо нічого не поміняється, будуть чергові чи позачергові вибори, прийдуть ті ж самі люди з різними варіаціями. Тому без закону про відкриті виборчі списки країна не зміниться і якість парламенту теж не зміниться.

На якому етапі ця підготовка?

— Була створена робоча група. Очолив її голова парламенту Андрій Парубій. Ця робоча група опрацювала всі шість законопроектів, визначила, де збігаються позиції політичних сил, де не збігаються, варто ще працювати. Власне, на цьому робоча група свою роботу скінчила. Ці законопроекти були передані в профільний комітет, де вони були розглянуті і рекомендовані парламенту — всі шість — до розгляду і прийняття рішення. Тобто на сьогодні всі процедурні моменти вже пройдені. Тому впевнений, що восени ми їх побачимо в залі, а результат вже залежить від нашої спільної роботи, мається на увазі тих депутатів, які є прихильниками медіа, які мають донести цю інформацію до суспільства, і суспільство має продемонструвати, що народні обранці, які в своїх політичних лозунгах передвиборчих заявляли, що будуть голосувати за відкриті виборчі списки, мають відповідати за свої слова. Тому спільно будемо вимагати прийняття цих законів.

Ранее адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что депутаты никогда не проголосуют за снятие неприкосновенности с коллег по обвинению в незаконном обогащении, поскольку не всегда могут объяснить происхождение своего богатства.

А политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" заявил, что борьба с коррупцией – только декларации, а на самом деле нардепы до конца будут солидарны в отстаивании своей неприкосновенности.