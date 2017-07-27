Евгения Бильченко: моя поездка в Россию и разрушенные мифы

РИА Новости Украина

Поэт, доктор культурологии Евгения Бильченко, известная своей гражданской позицией, съездила в Россию и написала в Facebook о своих впечатлениях.

По ее словам, никакой украинофобии в РФ нет, а "всё, что рассказывают о "Мордоре", – это ложь".

РИА Новости Украина публикует пост Бильченко.

"Моя Россия: право говорить от своего имени.

Всё. Я возвращаюсь на Родину. Еле успели на автобус. Хотя я не торопилась и в глубине души хотела опоздать и отправиться вечерним. Ну, что я вам могу сказать? Три недели я провела в Питере, за которые в плане творчества успела сделать на очень высоком уровне то, что я на Родине не сделала бы и за год.

Вершиной наших публичных встреч и дискуссий стала реализация моей давней мечты – запись рок-альбома "Майяк" с харьковским музыкантом Иваном Вопиловым. Свой Питер я полюбила до конца своих дней и не дам никому его обижать. Питерские из родных, подержите кулачки.

В Москве встреча прошла на окраине, но она была необыкновенной по душевному теплу. Люди были прекрасны, что в Питере, что в Москве, и я им очень благодарна. Просто города по правилам семиотики Московско-Тартусской школы отличаются по смысловому пространству. Питер – мужское, твердое, благородное. Москва – женское, рыхлое, разудалое. Везде интересно и дружелюбно.

Вот что я скажу украинцам. Я решилась на всё. Никакой украинофобии здесь нет. Всё, что рассказывают о "Мордоре", – это ложь. Система контроля и цензуры есть, я в нее не вхожа и не сотрудничаю с ее официальными структурами, но она – другая. Она присутствует, но ее формы отличаются от того, что вам транслируется.

Есть демократы, которые отстаивают либеральную проукраинскую позицию, есть националистическая оппозиция, есть плюральность мнений. Все здесь очень отличается от картинки украинских СМИ, так же, как реальная картина Украины тоже отличается от официальных русских внутренних СМИ, которые я посмотрела, чтобы иметь обо всем собственное суждение.

facebook.com/yevzhik Скриншот- Бильченко - Моя Россия

В общем, мой вывод такой. Только позиция Третьего. В отношениях двух родственных стран и культур создана искусственная проблема войны народов. В ней виноваты все, обе власти и оба лагеря медиа, все, кроме простых людей. Я говорила с литераторами, барменами, водилами, учеными, солдатами, либералами и консерваторами. Либералы – украинофилы до такой степени, что готовы украинские свастики цветочками разрисовывать. И именно системные либералы не всегда видели во мне поэта. Русских либералов я стала понимать плохо, но диалоги есть, и они довольно продуктивны.

А вот якобы "враги" с Востока… меня поняли, как ни странно, в качестве революционного и даже военного поэта, в ипостаси несгибаемой преданности тому, с чего все в Украине началось и что было подменено. Так мне сказали люди по ту сторону окопа, один в камуфле, другой с георгиевской, которых, как и меня, воспитали Дягилева и Летов. Потому у меня больше нет деления на своих и чужих. Консерваторы зависят от государственного православия и пропаганды госпатриотизма. Как и у нас. Они все похожи на нас, для меня это — все одни люди, спорю ли я с ними или соглашаюсь.

Лучше всего — рокеры, анархисты и леваки, буддисты и городская богема. Они вне идеологий. Это и есть культура. Моя культура. Идентичность Башлачева, которой меня в Украине пытаются лишить. Не получится. Я — гражданин Украины и русский поэт. А такие не сдаются.

Что нацики со мной будут вытворять на Родине, я примерно знаю. Но я возвращаюсь не только потому что я люблю свою страну и не дам нацикам монополизировать право на МОЮ Украину. Я считаю, что бороться против неототалитаризма в Украине надо с полным риском изнутри. И я это буду делать конкретно с: #Студреспублика, #АлександрМединский, #РусланКоцаба и прочими лузерами революции достоинства, демократическое ядро которой я тщетно выискиваю в условиях шароварно-камуфляжного безумия и гражданской бойни в моей стране Украине.

Остальные вопли и угрозы меня не заботят, пусть убьются об стенку. Простые люди слышат. Студенты слышат. Спасибо, Господи. Спасибо, русские ребятки. Экзамен пройден. Миру быть. Пусть и ценой нас.

Я все знаю, все понимаю, но мне, наконец-то, легко. Этот репортаж посвящен светлой памяти еще одной Христовой невесты — журналистки #СтасяРафал. Девочка моя, спи спокойно. Мы еще есть. Мы выстоим.

PS. Готова к цивилизованному диспуту. Научилась говорить "сэр" так, что звучит, как "сука", потому ни один из упоровшихся лагерей меня не продавит. Всем мира, свободы, здравого смысла и счастья говорить от себя, а не от СМИ, голоса мести, комплекса, страха, конформизма. Кохаймося. БЖ.