Портнов: заметили, что у работающих на президента – печальное будущее

РИА Новости Украина

Во вторник, 25 июля, в аэропорту "Борисполь" детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики – начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ.

Задержанным оказался бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус. Ранее его уволили за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

"Сус забыл указать в анкете добродетели авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке", – сообщили СМИ.

НАБУ задержало следователя ГПУ, который "помог Президенту Украины завладеть акциями одной из самых прибыльных на рынке углеводородных компаний "Нафтогазвидобування", вмешавшись серией обысков в происходящий вокруг неё судебный процесс о переделе собственности", написал на своей странице в Facebook юрист, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

"Напомню, что задержанный следователь стал инструментом не только судебного давления на акционеров компании, но и смещения в связи с этим с поста рассматривавшего это дело главы апелляционного суда Киева. В результате — Президент стал и мажоритарным собственником компании и главным акционером киевского апелляционного суда, который взял на себя менеджмент политических арестов и расправы над оппозиционными политиками", – отметил юрист.

Мораль, по его словам, такая: "все, кто работает на Президента, в конечном итоге оказываются либо в эмиграции, либо под стражей, либо на медицинской кушетке при избрании меры пресечения, либо уволенными прямо из реанимации, либо с согласием парламента на привлечение к уголовной ответственности".

Скриншот со страницы Андрея Портнова в Facebook

Напомним, в августе прошлого года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами НАБУ, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.