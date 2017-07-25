Банки оживут осенью - Фурса

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Компания маркетинговых и социальных исследований GfK Ukraine опубликовала статистические данные относительно того, как часто украинцы берут кредиты в банках. Исследование показало, что кредитов берут все меньше.

По данным компании GfK Ukraine по сравнению с 2014 годом количество украинцев, которые пользовались услугами банков и брали кредиты снизилась с 13,5% до почти 9%. И этот показатель продолжает снижаться.

Они объясняют подобные тенденции тем, что в 2014 году ситуация в стране была стабильная и многим казалось, что трудности в экономике продлятся недолго. Однако, как только украинцы поняли, что банковская система рухнула, а экономического роста нет — кредиты перестали брать, а доверие к банкам упало.

Когда восстановится доверие к банковской системе, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Как украинцы воспринимали ситуацию в 2014 году?

— Я думаю, мы с вами в абсолютно разной стране были в 2014 году, потому что у меня в стране не было стабильной ситуации в 2014 году. Вы прекрасно понимаете, что украинцы тоже воспринимали так, потому что это был период нестабильности, начало войны и прочего. На самом деле эта статистика, которая озвучена, те люди, которые понабирали тогда кредиты, они еще оставались в кредите. За последние три года кредитов действительно стали брать меньше, но тогда просто погашались кредиты и они выходили из того количества и статистики. Поэтому это немножко искажает статистику, что в 2014 году люди брали кредиты, а сейчас меньше. Никто не брал кредитов. Просто тогда некоторые кредиты еще висели на балансах.

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Какие основные причины того, что украинцы перестали брать кредиты в банках?

— Во-первых, кредитная активность последний где-то год растет и украинцы больше берут, например, в этом году кредитов в банке, чем в прошлом. Вторая причина сейчас потому что, например, возобновилась автокредитование, а кредитование оно всегда было. Во-вторых, скорее банки менее охотно кредитуют сейчас, потому что более трепетно относятся к рискам. Мы понимаем, что ипотека на определенное время умерла и остаются, когда мы говорим о кредитах, физическим лицам автокредитования или кредитования на чайники, объем которых весьма ограничен, а юрлица — вот тут уже проблема в банках другая и некого особо кредитовать, потому что качественных заемщиков очень мало.

То, что предлагается, насколько оно выгодно?

— Выгодный — это очень странный термин. Если вам нужен кредит, вы берете. Насколько адекватная ставка? Сложный вопрос, потому что в разных банках сейчас разные ставки. Если мы возьмем хороший кредит для хорошего заемщика в хорошем банке, например, посмотрим на "Аваль", там ставка уже около 15%, учитывая, что 15% у нас инфляция пока что это практически нулевая ставка, то есть мы можем делать выводы, что да, вот это выгодно. В то же время, когда мы говорим о кредитовании, например, под чайники, это может выходить 100%. Вот потребительское кредитование оно такое, но априори невыгодное, но люди все равно берут эти кредиты.

При каких условиях может быть возобновление полноценного кредитования банков?

— Постепенно банки, в принципе, готовы кредитовать начать, потому что очищение банковской системы завершилось и грязь вычистили. Ликвидность у банков сейчас очень хорошая и банки, наверное, с осени начнут более активно кредитовать, по крайней мере, в сегменте юридических лиц. Тут проблема опять же остается в судебной системе и защите прав кредиторов. Например, в ВР лежит закон уже пару лет и депутаты не голосуют. Банки — сама незащищенная в данном случае инстанция, потому что заемщики, очень часто, недобросовестные отказываются погашать свои кредиты и это сдерживает больше всего.

Доверие украинцев к банкам после этого очищения и обновления начала возвращаться?

— Депозиты растут в банковской системе. Вообще в последнее время интенсивно, поэтому, наверное, да, люди поняли, что очищение банковской системы — это лучше.

Как упадок кредитования влияет на экономический рост страны?

— Кредитование — это вещь для роста, потому что своих ресурсов никогда не хватает как у стран, так и у тех людей, которые занимаются бизнесом. Поэтому экономики без кредитов не бывает. Тут вопрос, чтобы, конечно, не было перегрева кредитного, как возможно в 2006, 2007 году, но кредитование — это очень важно.

Чего ожидать осенью, когда чаще всего украинцы ощущают на себе эти сезонные факторы?

— Сезон активности, поэтому активность вырастет и скорее всего будет видимым рост активности в кредитовании со стороны банков. Плюс сейчас Фонд гарантирования активно распродает старые кредиты. В основном эти кредиты выкупают сами же заемщики. Заемщики уменьшают свою кредитную нагрузку таким образом. Это значительно увеличивает количество компаний, которым можно давать кредиты и это тоже будет способствовать активизации кредитования, начиная с осени.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире заявил, что рост экономики в 2016 году ограничивала некачественная политика НБУ.