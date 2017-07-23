Из-за чего вырос курс евро?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Евро бьет рекорды на украинском валютном рынке. На межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен. Курс на наличном рынке также уверенно набирает обороты. За последний месяц евровалюта подорожала на 75 копеек и уверенно стремится вверх.

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А вот американская валюта постепенно дешевеет. По данным НБУ, курс доллара на межбанке за две недели снизился почти на 10 копеек — опустившись ниже значения 25,9 грн.

По мнению аналитиков, основной причиной подорожания являются новости из Евросоюза и США. В частности, Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует существенно сократить планы по эмиссии евровалюты в рамках пересмотра программы количественного смягчения. В связи с этим инвесторы стали заходить в эту валюту, надеясь, что она вскоре подорожает. Влияют на курс евро и предстоящие выборы в Германии, а также планы Греции впервые выпустить государственные облигации с момента начала финансового кризиса 2014 года.

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Параллельно проседают позиции доллара из-за ожиданий по увеличению ставки рефинансирования со стороны ФРС США и туманных перспектив экономических реформ президента Дональда Трампа. Это приводит к удешевлению доллара по отношению к другим мировым валютам.

Все это вынуждает украинские банки запасаться европейской валютой наперед, что повышает курс евро в Украине.

"Украинская гривна привязана с доллару, поэтому неудивительно, что она проседает по отношению к евро вслед за долларом. Такая тенденция сохранится, если курс евро перешагнет $1,16/€. У нас слишком долларизированная экономика, не смотря на попытки НБУ увеличить долю евро в обороте, доллар продолжает доминировать. Курс евро/гривна у нас напрямую зависит от курса доллар/евро, поэтому стоимость европейской валюты в ближайшее время будет определяться международными, а не внутренними факторами. Безвиз Украины с Евросоюзом пока не влияет на курс", — заявил старший аналитик ГК "Форекс Клуб Украина" Андрей Шевчишин.