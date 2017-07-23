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23.07.201717:17
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    Из-за чего вырос курс евро?

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    Гривна стала заложницей своей привязки к доллару. Как только "зеленый" просел по отношению к евро, так на украинском рынке сразу же подорожала европейская валюта. Безвиз тут не причем.
    Евро
    REUTERS Dado Ruvic

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина 

    Евро бьет рекорды на украинском валютном рынке. На межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен. Курс на наличном рынке также уверенно набирает обороты. За последний месяц евровалюта подорожала на 75 копеек и уверенно стремится вверх. 

    Евро
    REUTERS Regis Duvignau
    Почему дорожает евро?

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    А вот американская валюта постепенно дешевеет. По данным НБУ, курс доллара на межбанке за две недели снизился почти на 10 копеек — опустившись ниже значения 25,9 грн. 

    По мнению аналитиков, основной причиной подорожания являются новости из Евросоюза и США. В частности, Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует существенно сократить планы по эмиссии евровалюты в рамках пересмотра программы количественного смягчения. В связи с этим инвесторы стали заходить в эту валюту, надеясь, что она вскоре подорожает. Влияют на курс евро и предстоящие выборы в Германии, а также планы Греции впервые выпустить государственные облигации с момента начала финансового кризиса 2014 года. 

    Доллары и евро
    AFP/THOMAS COEX
    Что с валютой: евро дорожает из-за безвиза, доллар дешевеет из-за Трампа

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    Параллельно проседают позиции доллара из-за ожиданий по увеличению ставки рефинансирования со стороны ФРС США и туманных перспектив экономических реформ президента Дональда Трампа. Это приводит  к удешевлению доллара по отношению к другим мировым валютам.  

    Все это вынуждает украинские банки запасаться европейской валютой наперед, что повышает курс евро в Украине. 

    "Украинская гривна привязана с доллару, поэтому неудивительно, что она проседает по отношению к евро вслед за долларом. Такая тенденция сохранится, если курс евро перешагнет $1,16/€. У нас слишком долларизированная экономика, не смотря на попытки НБУ увеличить долю евро в обороте, доллар продолжает доминировать. Курс евро/гривна у нас напрямую зависит от курса доллар/евро, поэтому стоимость европейской валюты в ближайшее время будет определяться международными, а не внутренними факторами. Безвиз Украины с Евросоюзом пока не влияет на курс", — заявил старший аналитик ГК "Форекс Клуб Украина" Андрей Шевчишин. 

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