Аудит банков приведет к непредсказуемым последствиям - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Три крупных банка намерены передать в частные руки. Ощадбанк, Укрэксимбанк и ПриватБанк оказались в списке на приватизацию.

Согласно документу Министерства экономического развития и торговли, в следующие три года 893 государственных предприятия выставят на торги. В перечень также вошли Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, "Центр-энерго", "Аграрный фонд" и "Турбоатом". Кроме того, 359 предприятий предполагается передать в концессию, среди них международные аэропорты "Борисполь" и "Львов".

А 378 компаний МЭРТ собирается оставить в собственности государства, в частности НАК "Нафтогаз Украины", "Укрзализныцю", "Энергоатом" и "Чернобыльскую АЭС".

Приватизацию государственных банков прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин.

(текст публикуется на языке оригинала)

gs.fm Андрей Никитин

Чому Ощадбанк, Укрексімбанк та ПриватБанк потрапили у перелік на приватизацію?

— В принципі, будь-який банк комерційний – це не є сфера держави, і давно йшлося про те, що держава не повинна контролювати саме комерційні банки. от із чотирьох банків, які на слуху, чомусь про Укргазбанк тут мови нема, а от три великі банки, давно велась розмова про їхню приватизацію. Щодо ПриватБанка – це такий "подарунок" державі, який в принципі не планувалось його контролювати. Це не є несподіванкою, що йдеться про приватизацію 3 банків. Але ви зверніть увагу – протягом трьох років, тобто треба ще до цього підготуватись, дати можливість тим банкам бути на такому рівні, щоб їх в принципі були охочі купити.

Читайте также: Эксперт о ротации в руководстве "ПриватБанка"

Тобто в України не залишиться у власності банків?

— Будуть там банки, от я сказав – Укргазбанк, можливо, ще якісь невеликі банки, про які йшла мова, що вони контролюються державою. Але в принципі – так, держава це регулятор, організатор ринкових умов, є Національний банк…

Це є світовою практикою?

— Так, в принципі держава націоналізує банки лише у випадках, коли банк не може працювати ефективно якийсь період, от, скажімо, ПриватБанк саме такий у нас випадок, що держава не могла чекати, що відбудеться далі з цим банком, а була вимушена його приватизувати, влила зараз певні кошти в нього, але це не є світовою практикою, і це не потрібно державі, тому що традиційно ефективний власник – це приватний власник.

Ощадбанк, Укрексімбанк та ПриватБанк… Який з цих активів найцікавіший для інвесторів?

— Дуже слушний підхід, не можна огульно змішувати банківські установи, кожен з них має свою історію, практику діяльності, свої традиції і так далі. Скажем, якщо брати окремо Укрексімбанк, то традиційно цей банк був державний, він спеціалізувався на обслуговуванні експортно-імпортних операцій державних, мав, та і на разі має найбільшу мережу кореспондентських рахунків по світу, тобто він цього розуміння досить ефективний. Але останніми роками був курс керівництвом банка на універсалізацію Укрексімбанка, скажімо, розмиття його спеціалізації, і зараз точно сказати, чим саме він привабливий, складно. Якщо ми, скажем, приватизуємо якесь підприємство виробне, це ми знаємо виробничі потужності, це там – завод щось виробляє, певний ринок, кількість продукції тощо. Банки, в першу чергу, це довіра клієнтів до банків, довіра банку до своїх клієнтів, кому вони видають кредити. Скільки коштує якийсь певний банк – дуже важко сказати, навіть якщо в банка дуже багато грошей, активів. Скажімо, зміна власника, умовно кажучи, можна одну кнопку натиснути і всі активи десь пропадуть. З заводом так не можна зробити, якщо хтось приватизує завод і почне вивозити обладнання, всі скажуть – що це відбувається. В банках тут важко, тому сказати от так от посеред року, що відбудеться з якимось банком – важко.

Але дійсно Укрексімбанк – найбільш цікавий з цих трьох банків. Щодо ПриватБанку – на разі не може держава розібратися детально, зверніть увагу, що перелік на приватизацію, він однією установою – Міністерством економічного розвитку створюється, а управляє ПриватБанком Міністерство фінансів. Наразі певна ситуація зміни керівництва, те, що аудитор новий нарахував там великі збитки, що з ними буде, тут важко сказати. Якщо так технічно сказати, щоб приватизувати ПриватБанк, скажімо, то скільки він буде коштувати. Навпаки, треба цьому новому власнику дати кошти. Яка тут сума – так на ходу сказати важко, а те, що вона буде не маленькою і чи держава на це візьме, скажемо, комусь заплатити гроші, продати ПриватБанк, а потім що з ним робить, якщо будуть якісь проблеми – знову забирати? Тут важко. Тому тут, скажімо, два ці банки змішувати важко. Ще Ощадбанк – інша ситуація, він наразі, скажемо так, трансформується, нове керівництво, так сказати, озвучує план з підвищення його ефективності, ми бачимо певні результати, але Ощадний банк ще є в законі про банки там, де гарантується його вклади повністю. Чи треба законодавство помінять, щоб він був готовий до приватизації – це також ще не відбулось, тому найбільш віддалена, мені здається, ситуація з цим банком, незалежно від того, яка якість його активів, чи він дійсно вартий певних грошей для цього інвестора.

Читайте также: Задолженность банков Украины составляет 56% — эксперт

Укрексімбанк, ви кажете, що з точки зору продажу це найперспективніша банківська установа. Скільки за нього можна виручити? Хоча б орієнтовно.

— Є така формула: капітал – це активи мінус зобов’язання. Як правило, зобов’язання ми всі бачимо – це рахунки клієнтів, депозити, вони не переоцінюються. Яка якість кредитів – тут треба знову ж таки спеціальний аудит. Формально відштовхувались від вартості капіталу, колись на початку двохтисячних банки продавались там за вартістю 10 капіталів, потім коефіцієнти зменшувалися. Чи на разі можна казати навіть про один капітал – дуже важко, тому що от на прикладі ПриватБанка пристрасний аудит, перерахунок активів, детальна перевірка чи дійсно ці активи генерують доходи – вона може привести до непередбачуваного. Тому програма на три роки є, я думаю, тут потрібно в декілька етапів здійснити незалежну оцінку, а яка буде вартість – це буде видно лише в момент продажу і залежно від того, як він буде продаватись, не завжди ще йдеться про те, що весь банк продати, якийсь окремий пакет. Так ми можемо екстраполювати і порахувати вартість цього банку і уже далі дивитись, чи є сенс продавати, чи нема.

Читайте также: Кибератака на Украину: банки оправятся не скоро – эксперт

Прихильники теорії змов говорили ще під час націоналізації ПриватБанку про те, що коли його проблеми держава повирішує, вкладе туди шалені кошти, за рік-два його знову купить Коломойський.

— Так знаєте, говорити можна багато, на разі ПриватБанк демонструє стабільні результати, те, що ми, медіа, багато про нього розмовляємо. Колись ще рік назад ми казали, кому цікаво, так сказати, обговорювати якийсь банк, про який ніхто не знає, от якщо у кожного другого там гроші, всіх хвилює це і так далі. Механізм націоналізації, який був здійснений, можна так сказати близький до ідеального, того що все було швидко, погашені панічні настрої, реальних грошей влили то не так багато. Як індикатор, дивіться, який курс гривні – пам’ятаєте, як націоналізували ПриватБанк, півроку тому кричали – от зараз все, ринок впаде – нічого подобного, те, що було влито в ПриватБанк в першу чергу це державні облігації, тобто це ліквідні кошти банк має, і він не має необхідності їх продавати для підтримки їх ліквідності, вкидувати гроші в ринок тощо. Тобто є певна стабілізація. Що стосовно хто його купить, це залежить від того, яка ціна. Якщо стосунки між попередніми власниками і державою будуть владнані – нема питань, але ж, ми знаємо, є суди тощо.

Що відбулося навколо "Привату" та PricewaterhouseCoopers, тому що НБУ виключив одну з найвідоміших світових компаній із списку аудиторів, які можуть в нас перевіряти банки.

— Це не перша аудиторська компанія виключається НБУ з переліку уповноважених.

Але ж не з таким гучним світовим ім’ям?

— Досить багато компаній дають формальні підстави їх виключати. Що стосується PricewaterhouseCoopers – зверніть увагу, виключена не міжнародна компанія, виключено її підрозділ, який діяв в Україні, який відповідно НБУ був визнаний, скажімо так, за неадекватну діяльність з оцінки ПриватБанку. Вже півроку йде дискусія – виключати чи не виключати, є дві сторони, одні кажуть, що – ні, це міжнародна компанія, інші кажуть, що – ні, наші компанії за теж саме виключали і так далі. У регулятора є такі вагомі «за» аргументи, я так чув, що PricewaterhouseCoopers ще буде відстоювати свої права, справа ж не тільки в ПриватБанку, дуже велика кількість крупних банків проходять аудит зараз PricewaterhouseCoopers. І в принципі це рішення призводить до того, що багатьом крупним банкам необхідно буде або поміняти аудитора, або йти на ризик, пройти аудит в Куперсі, здати це в НБУ, НБУ не прийме звітність тощо. Тому тут справа не тільки в ПриватБанку, а в тому ринку, який має відповідна компанія. Питання ще не закрито. Якийсь коментар з цього приводу, він ні до чого не призведе, і юридичні наслідки поки що має рішення НБУ, поки воно не буде оскаржене, воно не буде виконуватись.

Ранее финансовый эксперт Алексей Кущ в эфире радиостанции Голос Столицы заявлял, что если произойдет денационализация ПриватБанка, интересы государства, которое докапитализировало "Приват", не будут защищены.

Напомним, адвокат Егор Штокалов заявил в эфире ГС, что если в судебном порядке будет отменена национализация ПриватБанка, возникнет вопрос о возврате 117 миллиардов гривен докапитализации государству.