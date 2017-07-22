Решмедилова: уже Запад говорит, что хватит разворовывать Украину

РИА Новости Украина

Запад считает, что "рак коррупции" наносит целостности государства Украина больший урон, чем агрессия при поддержке России: такое мнение на своей странице в Facebook выразила политический эксперт, ведущий аналитик международного информационно-аналитического центра "Россия-Украина" Александра Решмедилова.

Она отмечает: унизительно, что в рейтинге свободы от коррупции Украина занимает сейчас 130-е из 168 мест.

"Это даже хуже, чем Россия (119 место). На Западе уже во всеуслышание требуют от Украины остановиться в развитии "клептократии", когда страной управляют несколько человек. Достаточно вспомнить нашумевшее интервью вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе для Deutsche Welle, в котором не выбирая выражений и тонна ее прямо спросили не стыдно ли Украине за такую "антиуспешность", – напомнила эксперт.

Читайте также: Fox News: Украину спасет операция от "рака коррупции"

Америка же, продолжила Решмедилова, с трудом понимает, по каким законам работает бизнес в Украине.

"В американской прессе приводятся совершенно конкретные примеры того, как в Украине не стесняются посягать на интересы даже крупных компаний (таких как Dragon Capital) и американских граждан (как, например, братьев Сегал, которых Д.Фирташ подвинул с рынка производства сои). Сам (госсекретарь США – Ред.) Рекс Тиллерсон пострадал от стиля вести бизнес в Украине, речь идет о добыче сланцевого газа несколько лет назад", – сообщила аналитик.

Публикация Александры Решмедиловой в Facebook

Показательно, уверена политолог, заявление генерального директора Dragon Capital Томаша Фиала, который заявил, что обыски являются попыткой правительства оказать давление на банк, активы которого были захвачены соратниками президента Петра Порошенко, среди которых и украинский народный депутат от БПП Александр Грановский.

Читайте также: Большой коррупционный скандал перестал быть тайной

"Он недавно был в гостях у Натальи Влащенко на одном из украинских телеканалов и давал обширное интервью, но данную тему явно решили не поднимать, как явно не удобную", – подчеркнула Решмедилова.

По ее мнению, для лечения от "рака коррупции" потребуется радикальная хирургия, и "Закон Магнитского о защите прав человека может стать одним из вариантов наказания коррумпированных украинских чиновников и политиков".