Бортник: правду о сбитом МН-17 мы узнаем лет через 5-7

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Спустя три года уголовное расследование катастрофы МН17, которое проводит Международная совместная следственная группа, так и не завершено. Есть подозреваемые, но в выводах комиссии до сих пор прямо не указаны виновники катастрофы. Никаких арестов в рамках расследования дела пока не было. Малайзия надеется, что подозреваемые в катастрофе МН17 станут известны до конца года.

Президент Петр Порошенко в третью годовщину падения сбитого в Донбассе пассажирского самолета заявил, что Украина и Нидерланды подписали соглашение о механизме привлечения к уголовной ответственности виновных в крушении малайзийского Boeing-777, следовавшего рейсом МН17, которая произошла 17 июля 2014 года. Глава государства считает, что расследование причины аварии — это "общий долг" перед памятью погибших.

Правда станет известна в следующем политическом цикле

В лучшем случае, какая-то правда о сбитом Boeing станет известна через 5-7 лет, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

"(Правда станет известна), когда сменится политический цикл, и когда те люди, которые находятся у власти в Украине, в Донецке и Луганске, в России, поменяются, и также поменяются люди, которые находятся у власти в Европейском Союзе, НАТО. Вот тогда созреют условия для более справедливого рассмотрения этого дела", – уверен эксперт.

Сегодня же это дело все пытаются активно использовать как элемент политической борьбы, прежде всего, как инструмент дискредитации друг друга, добавляет политолог.

"На самом деле, падение Boeing сыграло очень трагическую роль, я считаю, не только в судьбе его пассажиров, но и в судьбе украинского народа. До падения шли интенсивные, системные, достаточно эффективные политические переговоры, которые в какой-то мере позволяли на тот момент избежать полномасштабных фронтовых боевых действий на Востоке. Падение Boeing привел к разрыву этих политических переговоров, эскалации между Россией и Западом, что в конечном итоге вылилось в Иловайскую трагедию и все остальные трагедии на той войне", – подчеркнул Бортник.

Падение этого самолета стало одним из переломных моментов, после которого конфликт на Востоке перерос в полномасштабную войну, считает эксперт.

RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Украине

От конфликта спасет утверждение в Совбезе ООН

По мнению Руслана Бортника, в Украине крушение лайнера, безусловно, использовалось внутри "для дискредитации сепаратистов на Востоке, на внешней арене – как элемент давления на Россию, как элемент постоянной эскалации, поднятия градуса диалога об усилении санкций, о разрыве любого диалога с Донецком и Луганском и как элемент накручивания такого милитаристского и жесткого подхода".

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"Мы чудесно понимаем, скорее всего, это (потенциальное одностороннее решение) останется одной из позиций сторон, которое еще больше усугубит дипломатическую часть украинского кризиса и которое еще более отдалит нас от нахождения какого-то компромисса, разрешения этой ситуации", – сообщил эксперт.

В целом же, заявил он, этот вопрос должен рассматриваться в ходе какой-то специальной судебной процедуры путем заключения договора между всеми участниками этого процесса и путем утверждения этого решения в судах, решения Совета безопасности ООН.

"Все остальные формы будут просто еще витками эскалации и политизации этого процесса", – подытожил политолог.