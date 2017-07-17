Денежные штрафы за прогулы на депутатов не действуют — Арешонков

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Комитет избирателей назвал имена самых злостных парламентариев-прогульщиков. Оказалось, что четверо народных избранников не посетили ни одно заседание Верховной Рады. На шестой сессии парламента было уже 65 заседаний.

Рейтинг депутатов-прогульщиков возглавляют Евгений Бакулин, Дмитрий Добкин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Они ни разу не появились на своих рабочих местах. Дмитрий Ярош посетил два заседания, Семен Семенченко - три, Вячеслав Богуслаев - четыре, Михаил Добкин - пять.

В Комитете избирателей считали фактическое присутствие нардепов на заседаниях, поскольку часто карточку регистрируют в системе коллеги прогульщиков. К примеру, по данным электронной регистрации, Дмитрий Добкин присутствовал на 42 заседаниях, Семен Семенченко - на 22.

С прогулами в Верховной Раде пытались бороться различными способами, но эффективность этих мер оказалась невысокой. В сентябре прошлого года имена прогульщиков начали публиковать в "Голосе Украины". В мае 2016 года спикер Андрей Парубий подписал распоряжение о снятии заработной платы с депутатов-прогульщиков. Им не заплатили за те дни, когда они не явились на работу без уважительной причины.

Ситуацию с дисциплиной в Верховной Раде прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат от БПП, заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины Владимир Арешонков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи багато вже нардепів таким чином оштрафували за прогули?

— Хочу сказати, що штрафували не так багато і не на такі суми, які б дуже були обтяжливі для цих депутатів. Тому що як правило це люди не бідні.

А про які суми йде мова?

— Якщо місячна зарплата нардепа сьогодні складає… На руки ми отримуємо 14,5 тисяч гривень, ділимо на кількість робочих днів, і якщо він пропустив десь половину. Якщо сім тисяч з нього утримають, то це, повірте мені, для цих людей не дуже велика сума. Тому в даному випадку матеріальний стимул або утримування грошової цієї винагороди, це не ефективний механізм точно.

А який механізм був би ефективним?

— В газеті "Голос України" були надруковані списки тих, хто прогулює. І я задаю питання собі і вам: і що далі? Тиждень тому ВРУ пікетували, приїжджали молоді люди, незадоволені діями депутатів, не давали вийти з будівлі, агресію проявляли по відношенню депутатів — це я бачив. А скажіть, чи був хоча б раз — я не пам'ятаю — в регіонах зібрання, наприклад, виборців. На якому б вони обговорювали, що вони незадоволені, що вони обурені діями тих депутатів, які від їхнього округу йшли в ВРУ, які є прогульниками і так далі. Немає такого, я не чув.

Який сенс протестувати в регіонах, якщо немає механізму відкликання нардепа?

— Якщо депутат — мажоритарник, і якщо виборці, скажімо, якісь активні зберуться, буде зустріч, вони запросять депутата і поставлять перед ним з точки зору навіть моральності якісь питання, я розумію, що на сьогодні без змін в законодавство зрозуміло що ми не зрушимо це питання. Але навіть таку сторону, як відповідальність перед своїми людьми, чи то ти йшов від партії, тоді треба звертатися до партійного активу, нехай вони вживають до депутатів якісь дії. Громадськість в даному випадку може це робити. Але це треба саме через таку форму. Запитувати і ставити питання перед депутатом про його відповідальність. Але далі я погоджуюсь, що треба змінювати закон, виписувати механізм відклику депутатів, це правда.

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Які механізми, які застосовуються за кордоном, можуть бути ефективнішими в питанні прогулів?

— Можна в принципі розглядати будь-які форми. По-перше, коли ми звертаємося до зарубіжного досвіду, то вони шоковані іноді і не розуміють, що ми їх запитуємо. Коли ми говоримо, що депутат не ходить 90% на засідання, вони дивляться на нас і думають, чи ми жартуємо, тобто в їхньому розумінні такого взагалі неможливо. В їхньому розумінні, якісь жорсткі, настільки радикальні заходи по відношенню до депутатів неможливі, тому що у них депутат по статусу, по рівню свого життя, відповідальності, це одна з найбільш морально авторитетних осіб. І вони навіть не передбачають у себе такі речі. Вони не розуміють, що таке може бути. Тому сьогодні українське це ноу-хау, це треба от дійсно робити настільки жорсткі виписувати, виходячи з реалій життя, санкції, можливо більше половини, якщо пропустив, знову ж таки, будуть лікарняні, будуть в судах вони доводити, що з поважних причин пропускали. Я думаю, все-таки цей механізм відповідальності перед людьми, можливість саме за рахунок якогось комітету виборців, якоїсь громади, яка може об'єднатися навколо самої теми відкликання депутатів в цьому напрямку, мені здається, найбільш реально і ефективно можна працювати.

Ранее политолог Сергей Белашко в эфире "ГС" заявил, что проблема Верховной Рады — не в отсутствии плана работы, а в кнопкодавстве и нежелании депутатов посещать пленарные заседания.