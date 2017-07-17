Продажа земли. Всех просто убедили, что это нужно — Мартын

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Всемирный банк призывает Украину с января 2018-го года отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Об этом заявила директор Всемирного Банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

"Чтобы получить дополнительную помощь, правительство должно продвинуться в вопросах реформы здравоохранения, а также земельной и пенсионной реформ", – сказала Кахконен.

Если ли основания для введения рынка сельскохозяйственных земель, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель председателя совета ассоциации "Земельный союз Украины" Андрей Мартын.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому Світовий банк ставить такі вимоги щодо мораторію?

— Світовий банк так само, як МВФ намагається стимулювати Україну до впровадження реформ, використовуючи для цього в якості стимулу можливості надання нашій країні фінансування. Звичайно, слід пам’ятати про те, що на сьогодні, на жаль, в Україні все ж таки політичних передумов для зняття мораторію немає, тому навіть попри побажання Світового банку, поки що реальних політичних можливостей для того, щоби це виконати, на жаль, нема.

Тобто передумови повинні бути не в практичній площині, а в політичній?

— Справа в тому, що будь-які реформи впроваджуються заради населення, і вони будуть гарно сприйматись українським населенням тоді, коли буде аргументуватись, що це робиться заради українських селян, заради українських фермерів. Коли починають розказувати, особливо в ВР, що ми маємо робити якісь реформи заради МВФ або навіть Світового банку, то, звичайно, бекграунд своєрідний не досить хороший, коли і МВФ, і Світовий банк намагається стимулювати в Україні непопулярні реформи, вони дуже часто роблять тільки гірше. Якби без цих наполягань з боку міжнародних організацій у нас реформувалось земельне законодавство, то, на моє переконання, ми б змогли набагато швидше лібералізувати земельне законодавство і не було б нездорового політичного ажіотажу в цій темі.

РИА Новости Украина Константин Гришин Заместитель председателя совета Ассоциации "Земельный союз Украины" Андрей Мартын

Неправильно подавали ідею скасування мораторію, тому зараз виникають проблеми?

— Мораторій в Україні рано чи пізно треба буде знімати, але коли в Україні це подається таким чином, що ми знімаємо мораторій в угоду МВФ чи якимось міфічним капіталістам з-за океану, звичайно, це дуже погано сприймається тоді. Є дуже багато політичних сил в Україні, які банально просто спекулюють на цій темі, хоча сам мораторій абсурдний. Україна забороняє власним громадянам розпоряджатись їхніми земельними ділянками, які перебувають в їхній приватній власності.

Якщо буде скасований мораторій, як ринок землі буде функціонувати?

— Найголовніше – в громадян України з’явиться економічна свобода розпоряджатись своєю власністю. Ми повинні чесно визнати, що левова частина власників земель сільгосппризначення в Україні – це пенсіонери, люди сильно передпенсійного віку, які самостійно на цій землі працювати вже ніколи не будуть, а сільська молодь, хто хотів би зайнятись цим господарством, вони завдяки мораторію не можуть стати власниками земельних ділянок. Мораторій сьогодні відповідає лише інтересам нашого великого агробізнесу, який завдяки йому має доступ до землі на дуже дешевих умовах оренди, і саме великий агробізнес залишається головним лобістом збереження мораторію в довгостроковій перспективі. Тобто якщо б мораторій раптом був би знятий, то, звичайно, в громадян України з’явилась би додаткова опція: хочу – здаю в оренду, хочу – сам працюю на землі, хочу – продам, якщо мені ця земельна ділянка не потрібна. Але агробізнес цього страшно не хоче, страшний сон наших агрохолдингів – це якщо на їхніх полях почнуть з’являтись нові власники земельних ділянок, які вже зовсім по-іншому будуть розмовляти з агробізнесом, аніж бабусі та дідусі, які дуже часто, не дивлячись, підписують будь-який договір оренди.

Про яку вартість можна говорити?

— Сьогодні нормальна ринкова ціна, яка вже склалась в Україні земель сільгосппризначення – десь 1,5-2 тисячі доларів за гектар. Дешевшими є землі на Поліссі та на Півдні, а найдорожчі землі десь доходять до 2,5 тисяч доларів за гектар. Це центральна частина України – Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Вінницька область, південь Київської області.

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СМС від слухача: "Запитайте в гостя про приватизацію в 1990-х роках заводів, фабрик, пароплавів. Результат той самий буде і з землею".

— Шановному слухачу слід відповісти, що з землею приватизація вже пройдена, землею володіють громадяни Україні такі самі, як і ми з вами, сім мільйонів громадян України є власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення, але вони позбавлені можливості розпоряджатись власним майном, яке перебуває в їхній приватній власності. От і все. Це не приватизація. Приватизація вже давно проведена. Просто зараз йдеться про те, чи матимуть громадяни України право розпоряджатись своїм майном, чи ні.

Ранее политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" заявил, что для тех фракций парламента, которые поддержат земельную реформу, этот шаг будет означать политическую смерть.