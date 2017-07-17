Создание антикоррупционной палаты. Мнение эксперта

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Для борьбы с коррупцией не нужен антикоррупционный суд, достаточно создания антикоррупционной палаты. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер после завершения саммита "Украина-ЕС".

Юнкер подчеркнул, что ЕС сделает все, чтобы соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Однако проблема, которая беспокоит европейское общество, — это борьба с коррупцией в Украине.

Что означает заявление председателя Еврокомиссии, и какой орган поможет Украине в борьбе с коррупцией, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому ЄС погодився на створення антикорупційної палати замість суду? Набридло чекати?

— Ви цілком маєте рацію, насправді, українська влада банально ввела в оману ЄС, сказавши, що створити антикорупційні палати в існуючих судах набагато швидше, що насправді не відповідає дійсності. Бо це так само буде тривати по процедурі, поки не буде оновленого суду, наприклад, Солом'янського, новообраного за новою процедурою, а це очікується не раніше ніж за три роки. Відповідно, створювати там антикорупційну палату — нонсенс, бо ті самі судді, які сьогодні фактично блокують подання НАБУ, наприклад, по судді Бурану в Одесі, який відстрілювався під час затримання за хабар. Вже понад рік справа не розглядається: то суддя візьме самовідвід, то тільки підходить час розгляду, суддя передпенсійного віку вирішує піти на дострокову службову пенсію… Тобто ці судді, які зараз фактично творять такі безчини, вони будуть обрані до антикорупційних палат в межах діючих судів. Це нонсенс і чому ЄС на це повівся, я підозрюю, що Юнкера просто ввели в оману, що процедура створення суду настільки довга, що краще в існуючих судах створити палати, і це має вирішити проблему. Але проблему це не вирішить, бо судити в антикорупційних справах, які зараз буксують в судах, будуть ті самі судді.

Тобто міняється шило на мило…

— Так. ЄС погодився на те, що їм продають імітацію реформи, замість реформи.

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А у випадку, якби суди оновилися, антикорупційна палата була б дієвою?

— Якщо дивитися, як зараз проходить конкурс до вищих судів, то є дуже багато питань до процедури, бо в Вищій кваліфікаційній комісії суддів та Вищій раді правосуддя, де засідає значна частина старих суддів, дуже багато людей голосують за суддів, до яких є надзвичайно багато питань. Стосовно майна, стосовно рішень, за якими є негативні висновки ЄСПЛ, тобто по недоброчесних фактично суддях. Вони проходять в фінал, ми зараз ще не знаємо повного складу суддів, але, наприклад, суддя Романюк, чи суддя Вовк мають всі шанси потрапити до Верховного суду, хоча вони фактично є представниками, образами цієї старої судової системи, від якої ми хотіли б відмовитися. Тому фактично зараз говорити, що без додаткового фільтру, який пропонується в законі про створення антикорупційних судів, додаткового фільтру з комісією, в яку би входили не лише українські представники, а представники міжнародних інституцій, в першу чергу судді з міжнародним авторитетом, які б просто не дали собою маніпулювати, ми так розуміємо, що отримати нову якість антикорупційного судочинства, фактично, шансів немає.

А які повноваження повинні бути в комісії?

— Вона могла би давати рекомендації чи не рекомендації Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Тобто не підміняти собою фактично існуючі інституції, не вводити якісь додаткові вимоги в судову систему, а просто давати ще одну експертно-професійну позицію, яка би фактично мотивувала тих старих суддів ВККС і ВРП все-таки пускати нову кров, пускати фактично тих людей в судову систему, в першу чергу в антикорупційне судочинство, до яких нема питань до доброчесності. Бо ми розуміємо, що якщо інкримінуються мільярди, десятки, сотні мільярдів збитків державі, то виділити з цієї суми 10% на хабар, щоби суддя не те що прийняв неправочинне рішення, а просто затягнув процес і тим самим розвалив його, як це зараз відбувається по ключових справах. Наприклад, як справа військового прокурора району АТО Кулика чи справа Онищенко, то це великі ризики. Тому насправді незалежна ще одна оцінка і якісний добір суддів – це гарантія того, що антикорупційний суд, який би мав закривати юрисдикцію на даному етапі справ НАБУ і САП, тобто справи по топ-чиновникам, така додаткова експертиза була б надзвичайно корисною.

Зараз ці справи звичайні суди розглядають?

— Йдуть в районні суди, де вони лежать роками, де судді моментально починають хворіти, моментально брати відпустки, починають терміново виходити на пенсію, тільки до них потрапляє така серйозна риба. Справи, наприклад, ОПЗ чи Запорізького титано-магнієвого перекидались між судами досить тривалий час. Насправді найкраще розслідувати і провадити справу по корупції в найближчі місяці після вчинення злочину, всі фактажі є свіжі і всі свідки добре пам’ятають, що відбувалось. А не через півтора-два роки, коли починається плутання у свідченнях, і на цьому захист вже може будувати свою стратегію.

Ранее член совета общественного контроля при НАБУ Роман Бочкала в эфире "ГС" отметил, что по самым громким расследованиям у Бюро пока что нет результатов, ожидаемых обществом. В частности, некоторые дела еще не дошли до суда, а некоторые — уже развалились.

Напомним, Запад устал предоставлять Украине кредиты, финансовую помощь, инвестиции, которые в результате просто разворовываются коррупционерами, заявил ранее в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давидюк.