Корнейчук: политические крысы побежали с корабля "Порошенко"

РИА Новости Украина

В украинском политикуме начались новые телодвижения, вызванные "ощущением приближения падения президента Порошенко из-за жесткой позиции к нему Вашингтона": такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

При этом, по его словам, приближенные "крысы" вроде премьер-министра Гройсмана приготовились бежать с тонущего корабля "Порошенко" на подводную лодку "ТАТС" (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Садовый) – "что мы и увидели в Раде в четверг".

"Проще говоря, начало вырисовываться все более тесное сотрудничество ТАТС, олигархов и тихонько потянувшегося в их сторону Гройсмана. Сначала мы увидели координацию действий ТАТС и олигархов во вторник (а ранее — в регламентном комитете), когда спасли Дейдея и Лозового, оставив им неприкосновенность. А вот в четверг мы наблюдали кооперацию уже в треугольнике ТАТС- олигархи-Гройсман, когда, вопреки воле Порошенко, были протянуты изменения в бюджет. Причем — именно за счет 22 голосов Оппоблока", – подчеркнул эксперт.

Документ, продолжает Корнейчук, интересен тем, что там "заложены миллиарды на "распил" Турчинову-Авакову и субсидионные миллиарды для Ахметова. А ведь именно с помощью финансовой "удавки" Порошенко удерживал традиционно контроль за олигархами и шантажировал "Народный фронт". И вот в четверг ему наглядно показали, что его удавку можно спокойно обойти".

"Гройсман, несмотря на формальную верность Порошенко, понимает, что пришло время готовить пути отхода на случай смены власти. Кроме того, примкнув к ТАТС и олигархам, он остается "неприкасаемым", – сообщил аналитик.

Пост Дмитрия Корнейчука

В целом же голосования на этой неделе показали, что у Порошенко остается все меньше и меньше власти, уверен Корнейчук.

"Раду он больше не контролирует. Гройсман — предатель. Олигархи, хоть и бегают в ритме спорта, но не сидят сложа руки и договариваются на стороне с ТАТС-Гройсманом. А ведь Порошенко, чтобы удержаться при власти, надо показать Трампу свою эффективность. Мало того, нужен админресурс, чтобы выборы выиграть.Поэтому в ближайшее время стоит ожидать попытку Порошенко устроить силовое "принуждение" Гройсмана и олигархов. А также удары по ТАТС. Война набирает обороты…", – подытожил эксперт.