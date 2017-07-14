Бортник: генпрокурор не был пьян, но…

РИА Новости Украина

История борьбы за лишение некоторых нардепов неприкосновенности свидетельствует лишь о глубоком кризисе, в котором пребывает Генпрокуратура Украины. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, иронично озаглавив свою заметку: "О генеральном презекюторе".

"Вчера (12 июля – Ред.), Олег Ляшко заявил, что Генеральный прокурор не пришел утром на заседание парламента поскольку пьян. Но, думаю, что Олег Владимирович немного ошибся.

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Похоже, у Луценко утром были дела поважнее, чем снятие неприкосновенности с депутатов – личное — он следил за ходом судебного процесса по иску Шокина, в Верховном Суде Украины оспаривающего свое незаконное увольнение.

И только получив устраивавшее его решение, он появился в парламенте, о чем не удержался не похвастаться в своем выступлении в ответ на сбор подписей… за его отставку", — написал Бортник.

Впрочем, по его мнению, "радоваться тому, что суд не восстановил Шокина, и Луценко будет долго прокурором, особо нечего".

"Прокуратура уже год находится в глубоком кризисе. Это продемонстрировало и само вчерашнее заседание Рады. Представления на лишение неприкосновенности, задержание и арест были составлены непрофессионально, о чем говорили депутаты-юристы. 2 представления были полностью провалены, а 3, несмотря на яркие доказательства, прошли с огромным скрипом и частично. В суде такой уровень подготовки ГПУ обрекает эти обвинения на провал, что ясно понимают и сами обвиняемые депутаты, весь день вчера троллившие Генпрокурора просьбами снять с них неприкосновенность.

"Охоты на большую рыбу" вчера мы так не дождались. При всем желании нельзя таковой считать Лозового или даже Розенблата. Вчера, мы имели дело, с очередным сеансом "спортивной рыбалки" — когда рыбу ловят, фотографируются с ней и … отпускают обратно в воду", — считает политолог.

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По его словам, "в разрезе обвинений в уклонении от уплаты налогов стоит вспомнить закрытые при Луценко дела в отношении Юры Енакиевского и Николая Злочевского".

"Дело Злочевского — это отдельная виртуозная работа Луценко, — отметил эксперт. — Напомню, что после победы Майдана в отношении экс-министра экологии и природных ресурсов Н. Злочевского были возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса Украины. В частности, по фактам злоупотребления служебным положением, незаконного обогащения, уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, полученных преступным путем.

Его обвиняли в том, что, будучи министром экологии, без каких-либо конкурсов выдавал своим газодобывающим компаниям спецразрешения на добычу украинского газа. Таким образом, его корпорация "Burisma Group", стала одной из крупнейших независимых газовых компаний, до сих пор контролируя треть газодобычи среди частных газодобытчиков. Убытки государства исчислялись астрономическими суммами. Обвинения тянули на долгие годы тюремных заключений.

Однако ушлый чиновник после побега из страны сделал ход конем – и ввел в совет директоров сына вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена и, как писали в СМИ, переписал на Байдена-младшего часть своего бизнеса.

При этом то, чего не получилось добиться от генпрокурора Шокина, то с легкостью выполнил Луценко – закрыл уголовные дела против Злочевского. Байден выставил Президенту публичный ультиматум: если Шокин остается на посту руководителя ГПУ – Украина не получит миллиард долларов финансовой помощи. Таким образом была расчищена дорога для Луценко", — пишет Бортник.

Эксперт напомнил, что все это время Джозеф Байден был "украинским куратором" в администрации Обамы и регулярно прилетал в Киев. — "поговаривают, в том числе, и для того, чтобы обезопасить совместный со Злочевским семейный бизнес".

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"Последний прилет Байдена уже после избрания Трампа удивительно совпал с закрытием всех дел генпрокурором Луценко в отношении Злочевского)))", — подчеркнул политолог.

И добавил: "Правда есть проблема, Госдеп вчера заявил о вмешательстве украинского руководства в ход выборов в США и речь может идти не только о "деле Манафорта", но и "играх Байдена" с украинскими корупционерами и грязными деньгами".

"По итогу мы имеем Генерального прокурора, который за более чем год не только не завершил ни одного резонансного уголовного дела – убийство Шеремета, Вороненкова, Майдан, Одесса и т.д., дела в отношении представителей прошлой власти или закрыты, или разваливаются, сам Луценко с вчерашнего дня оказался под следствием — САП возбудило в его отношении дела по возможному уклонению от налогов ("дело о коллекции холодного оружия" и др.). И это только видимая часть айсберга под названием "Генпрокурор Луценко", — резюмировал Бортник.

скриншот Скриншот - Бортник - Луценко

В четверг, 13 июля, Верховная Рада рассматривает представление Генеральной прокуратуры на народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. Его подозревают в земельных махинациях, будто бы совершенных на посту мэра Харькова.

Ранее ВРУ сняла неприкосновенность с народных депутатов Олеся Довгого, Максима Полякова и Бориса Розенблата, а Андрея Лозового и Евгения Дейдея оставила с иммунитетом.