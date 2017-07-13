От обысков в "Укрэнерго" пострадают все - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Генпрокуратура проводит обыски в национальной энергетической компании "Укрэнерго", а также у субъектов хозяйственной деятельности, которые ему подконтрольны.

Представители Генпрокуратуры во вторник, 11 июля, провели обыски также в доме главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука. Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что проведение обысков связано с возможным выводом миллиардных сумм через компании, подконтрольные его семье.

О каких схемах говорит генпрокурор, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які докази можуть шукати в приміщеннях "Укренерго"?

— Ви знаєте, я не є прокурором чи слідчим, тому мені дуже важко коментувати, які саме докази шукають, мабуть, шукають якісь документи, які б свідчили на користь тих гіпотез, які висуває генпрокурор.

Що це за компанія, ми можемо припустити?

— "Укренерго" — це ключова енергетична компанія України. Що це таке? Це фактично скелет енергетичної системи України. "Укренерго" керує всіма магістральними високовольтними лініями електропередач. Вони з’єднують між собою обласні, регіональні компанії, які працюють в кожній області України. Тому "Укренерго" фактично диспетчер, який з’єднує електростанції, де виробляється енергія, і споживачів — роздрібну мережу обленерго. Тому це величезна компанія, яка має стратегічне важливе значення, яка має величезні проекти з модернізації, з розбудови обладнання і т.д. і, безумовно, вона багато речей робить в будівництві, в оновленні обладнання і т.д. Мені дуже важко сказати, що саме там шукають прокурори, але те, що вони мають певний досить великий обсяг робіт і перевірок і що вони хочуть перевірити цю компанію, це точно.

Михаил Бно-Айриян в Facebook Обыски в "Укрэнерго"

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Їх підозрюють в службовій підробці тендерної документації, організації закупівлі товарів, послуг, робіт за завищеними цінами.

— Дуже важко говорити однозначно, я не є суддя, я не є слідчий, я не маю такої інформації безпосередньо, я тільки можу вам нагадати історію про те, як приблизно рік тому був оголошений "Укренерго" великий тендер на придбання великої кількості потужних трансформаторів, і мова йшла про кілька мільярдів гривень, і під тиском фактично громадянського суспільства, і під тиском експертів і активістів, що там буквально по кроку викривали можливі корупційні схеми, в результаті ціна цього тендеру зменшилась більш як в два рази, і було зекономлено майже два мільярди гривень, але 100%, що активісти і експерти не здійснюють тиск на кожен тендер. Просто це неможливо. Вони мають сотні таких тендерів.

Михаил Бно-Айриян в Facebook Обыски в "Укрэнерго"

В самому "Укренерго" прокоментували ці обшуки, назвали їх дискредитаційними і пов’язали з тим, що вони підписали угоду про умови об’єднання енергосистем України та Європи. Як ви вважаєте, тут, дійсно, може бути зв'язок, і на них через Генпрокуратуру тисне за цю угоду?

— Ви знаєте, якщо цей зв'язок має місце бути, то ми маємо сказати, що більше наша прокуратура працює повністю під замовлення Путіна і повністю під замовлення Росії, і якщо це так, то мені стає дуже сумно.

Дехто із аналітиків вже заявили, що обшуки можуть бути пов’язані з переділом енергоринку. Чи може це бути так?

— Що значить переділ енергоринку? В Україні стала структура енергетичного ринку і жодних переділів, чесно кажучи, важко уявити, що людина може під цими словами розуміти, тому що енергетичний ринок є достатньо стабільним, достатньо фіксованим і зрозумілим, його структура не змінюється останніми роками і немає жодних підстав для того, щоб це сталось.

За часом обшуків можна пояснити, чому зараз? Адже у жовтні 2015 року ГПУ вже проводила обшуки в "Укренерго" за цією справою.

— У нас є, наприклад, така компанія, як "Укргазвидобування", в якій ці обшуки проходять ледь не два рази на тиждень. При цьому ця ж компанія "Укргазвидобування" реально є іконою реформ в Україні з точки зору якості змін управління, в якості боротьби з корупцією, і дуже багато і українських, і іноземних експертів постійно констатують той факт, що це є політичний тиск з метою добитись якихось корупційних схем від певних осіб в силових структурах. Тому, чи може це бути у випадку з "Укренерго"? Безумовно, може.

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Чи обшуки на роботу можуть вплинути?

— Безумовно. Люди нервують, люди не можуть дістатись до робочого місця, в них забирають документи, вони не мають змоги нормально працювати, а у випадку з "Укренерго" це може закінчитись тим, що просто частина України залишиться без забезпечення енергією, і це теж цілком реально.

Ранее политический аналитик Тарас Чорновил в эфире "ГС" прокомментировал отчет Юрия Луценко в Раде, и заявил, что генпрокурор выбрал правильный путь в борьбе с коррупционерами, но для задержания министров и депутатов ему нужно дать больше времени.