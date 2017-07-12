Эксперт: пора требовать отменить депутатский иммунитет как явление

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Верховная Рада Украина сняла неприкосновенность с народных депутатов Олеся Довгого, Максима Полякова и Бориса Розенблата, а Андрея Лозового и Евгения Дейдея оставила с иммунитетом. Почему ВР поддержала представления генерального прокурора только частично, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала руководитель организации "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Те, що ВРУ погодила три подання, можна назвати успіхом ГПУ та САП?

– Насправді не 3:2 на користь НАБУ, САП і суспільства. Що це насправді 1:4. Тому що лише одне з п'яти подань задовольнили в тому повному вигляді, якого вимагали НАБУ і прокуратура вчора. Тобто фактично про успіх, про перемогу, тут говорити не те, що не можна, це смішно говорити про будь-яку перемогу.

Ви маєте на увазі подання по Довгому?

– Так. Тобто лише по Довгому зняли в тому вигляді, в якому вимагала це прокуратура.

Чому Верховна Рада не підтримала генпрокуратуру?

– На мою думку, оскільки я вчора цілий день провела під Радою і в Раді, то це не можна назвати нічим іншим, окрім кругової поруки.

І насправді те, що останній тиждень вся країна дивилася відео про те, як депутат вимагає хабар, і ми як країна не можемо його посадити, це, знаєте, фейл дуже серйозний. І виклик для нас, як для суспільства. Тому нашими наступними кроками, тих людей, які вчора провели день під ВРУ, які вимагали від депутатів приймати дійсно розумні, ми будемо ініціювати рух за зняття депутатської недоторканості як явища.

Якщо депутати граються з суспільством: отут ми вам кинемо кістку у вигляді Довгого, а тут ми заступимося за своїх, так би мовити, колег, то це просто нездорове явище. І тому назрів абсолютно той час, коли ми повинні вимагати скасування депутатської недоторканості як явища.

Депутати не повинні відрізнятися від інших громадян.

У справі Довгого за кілька місяців спливає строк давності, і йому нічого не загрожуватиме.

– Є такий ризик. Тому це вчора виглядало так: за найменш перспективною справою ми знімемо недоторканість, випустимо трошки пар, щоби можна було в ЗМІ на наступний день комунікувати, що ось все ж таки ми з частини зняли недоторканість, значить ми не зовсім такі вже негативний парламент.

Але те, що не дали добро на затримання і арешт Полякова і Розенблата, це, звичайно, просто ганебно.

Подання на Лозового і Дейдея не підтримали в ВРУ. Це може означати, що ці нардепи легалізували свої доходи і позбулися проблем з правоохоронцями?

– Це не зовсім може про це свідчити. Це може свідчити про наступне: на даний момент прокуратура, НАБУ і САП не можуть продовжувати вести розслідування по цих фігурантах, але вони можуть зробити наступне подання і його може розглядати парламент. І зрештою, такий сценарій вчора теж обговорювався і в кулуарах ВРУ, і під стінами ВРУ.

Павло Пинзеник, виконувач обов'язків голови регламентного комітету, і Назар Холодницький, голова САП, кажуть, що не може бути подань за тими справами, за якими ВРУ не підтримала…

– В принципі, це відповідає дійсності, але насправді навіть та сама інформація, яка міститься в є-деклараціях, вона може бути достатньо хорошим джерелом для того, щоб знайти нові факти.

В принципі, якщо підсумувати, то у прокуратури є можливість зробити нові подання, назбиравши нові факти. Тобто це не означає, що ці двоє фігурантів вже все позбавлені будь-яких підозр тощо.

Інший дуже важливий момент, який потрібно підкреслити, це те, що політики несуть і повинні нести як кримінальну відповідальність за злочини, які скоїли, так і політичну відповідальність. І це теж важливе завдання донести цю думку до суспільства і мобілізувати суспільство для того, щоб виборці розуміли, кого вони обрали і кого варто обирати наступного разу.

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Регламентний комітет має розглядати подання щодо Михайла Добкіна. Також будуть дуже жорсткі дискусії?

– Парламент планує поки що розглядати подання в четвер. Тому будемо бачити. Насправді, цей сценарій, який передбачався на початку цього тижня, ми бачимо, що він мінявся.

Вчора буквально протягом кожної півгодини були зовсім нові сценарії. Починаючи від того, що взагалі не будуть розглядати подання у вівторок, а будуть їх всіх розглядати в четвер, і закінчуючи тим, що ходили чутки в кулуарах ВРУ, що будуть готові підтримати скасування депутатської недоторканості з усіх депутатів.

Тобто наразі залишається інтригою великою, і ми подивимося, як відреагують фракції, і як вони вирішать діяти. Вже ближче до четверга.

Тепер для ГПУ і САП справа принципу – довести до логічного завершення справи Розенблата та Полякова?

– Ми теж маємо розуміти ризики, які виникли у зв'язку з тим, що з Розенблата зняли лише недоторканість, але не дали дозвіл на його затримання і арешт.

Це означає, що по Розенблату можуть далі проводитися слідчі дії, можуть проводити обшуки, можуть викликати його в суд, і вже в принципі це зробили, тобто вчора у нього на руках було дві судових повістки.

Але оскільки немає дозволу ВРУ на його затримання і арешт, це означає, що Розенблат в будь-який момент може помахати всій Україні ручкою і просто втекти за кордон. Водночас, навіть якщо НАБУ і САП зараз доведе його винуватість додатково, хоча мені здається, що ті факти, які були наведені регламентному комітету і парламенту, вже настільки очевидні, що просто питання: що ще бракує парламентарям.

Так ось, навіть якщо його вина буде доведена в суді, це означає, що ВРУ все одно повинна надати дозвіл на його арешт. Без цього додаткового дозволу, який теж буде розглядатися у ВРУ, Розенблат не може бути арештований і притягнений до відповідальності.

Ранее адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что депутаты никогда не проголосуют за снятие неприкосновенности с коллег по обвинению в незаконном обогащении, поскольку не всегда могут объяснить происхождение своего богатства.

Также политтехноло Сергей Гайдай в эфире "ГС" заявил, что Порошенко замахнулся на второй срок, и чтобы показать свою приверженность европейским ценностям, он решился на снятие неприкосновенности с ряда депутатов.