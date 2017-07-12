Незаконные стройки. Бездействие власти приведет к самосуду - юрист

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Возле Днепровской водной станции в Облонском районе Киева в ночь на 9 июля произошла стычка между местными жителями и неизвестными, которые вырубали лес вблизи жилых домов.

По версии местных жителей, уничтожали деревья представители организации "Возрождение Водопровода". Именно эта компания планирует застройку участка. Один из лесорубов стрелял по протестующим резиновыми пулями из травматического пистолета. В ответ местный житель грузовиком сбил несколько автомобилей, пытаясь остановить вырубку леса. Полиции удалось остановить грузовик, открыв по нему огонь.

Позже прошла еще одна акция протеста. Митинг собрал около двухсот протестующих. Чтобы успокоить активистов, полицейские задержали Игоря Луценко и Виталия Грузинова.

В результате конфликтов, которые длились несколько дней, руководство Оболонского райотдела полиции пообещало прекратить незаконную застройку. Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев.

Как противостоять незаконной застройке, кто прав, кто виноват в подобных столкновениях, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины, заслуженный юрист Украины Григорий Мамка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як би ви з юридичної точки зору прокоментували сутички за ліс? Чи можна тут визначити, хто правий, хто винуватий?

— У кожній ситуації є правий, є винуватий. Проблема в тому, що влада повинна поставити пріоритети. Влада цього не робить і в зв’язку з цим люди починають самі розбиратись.

Суд Лінча?

— По суті, ми до цього і йдемо, але необхідно сказати по цій ситуації. Ця ситуація вже не вперше виникає в цьому місці з приводу вирубки лісу. Дуже плачевно, трагічно з того, що саме Нацполіція і місцева влада нічого для цього не робить. Ми все розбираємось з наслідками, але причина рік назад – аналогічні події відбулись. Чим вони закінчились, ніхто не інформує, та й люди про це не знають. А місцеві зобов’язані знати від влади, що проходить у них на території, зобов’язані влада і ці підприємства, які хочуть забудовувати території, погодити з ними свої роботи. На превеликий жаль, місцеві ще й отримували від тих людей, які вирубували законно чи незаконно, ми досі не знаємо, з травматичної зброї. На додачу, коли почали самі розбиратись, ще й поліція постріляла по капоту автомобіля. Тобто людина, яка не отримала певної інформації, бореться за свої права суто на емоціях, тому що правоохоронна система не спрацьовує. При цьому людина ще отримує двічі по шапці: від тих людей, які проводять незаконні дії та ще від правоохоронної системи зверху. Чому ситуація трапилась по Оболонському району? Підприємство, яке займається підготовкою до проведення будівничих робіт, не провело з людьми роз’яснювальної роботи. Якщо воно не проводить роз’яснювальної роботи, виникає сумнів в достовірності або законності пакету документів для проведення будівництва.

Хіба це звичайна ситуація, коли люди приходять до забудовника і кажуть: покажіть документи, на основі яких ви тут будуєте?

— Людині немає перешкод звернутись до поліції, приїде екіпаж славнозвісний реформованої поліції, який повинен вияснити, зробити зустріч з представником забудовника і зняти це питання, інформувати місцеве самоврядування, органи влади, які повинні зафіксувати цей виклик і провести свою роботу – те, що вони зобов’язані робити.

Викликають люди патруль поліції. Вони знають, що робити?

— Якщо вони не знають, що робити, є два випадки. Перший випадок – навчиться, що вони добросовісно не роблять, а другий випадок – піднятись і піти, звільнити місце для нових, інших людей, які можуть прийняти реальні, адекватні міри.

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Або підказати патрульному, що він повинен надати інформацію до чергової частини або кол-центру про те, що є такий випадок для того, щоб вони інформували адміністрацію. Дуже мало людей знають про те, що у нас при КМДА є цілий департамент чи управління по взаємодії з правоохоронними органами, який не чути, не видно, не бачимо ми, хоча це перший департамент чи управління, який повинен населенню надавати конект, регулювати всі відносини, всі конфлікти згладжувати, проводити роз’яснювальну роботу, надавати законність чи незаконність документів і роз’яснювати ту позицію правоохоронного органу. Патрульному необхідно підказати набрати чергову частину, інформувати КМДА, щоби приїхав представник КМДА на місце і надав повну інформацію, тобто той орган, який дозволив будівництво чи не дозволив. Якщо не дозволив, то там заходи зовсім інші.

СМС від слухача Максима: "Чому не заарештовують тітушок?"

— Визначення самого поняття «тітушка» воно відсутнє, це народний обіход. Це група фізичних осіб, які гуртуються і наймаються на роботу виконати ту чи певну подію. В кожної групи є організатор, який організовує і дає завдання, що їм необхідно зробити. Якщо організатор домовляється з поліцією, тоді в цьому випадку поліція допомагає так званим тітушкам. То хто ж їх посадить? Якщо другий випадок, який показав по Оболонському району, вони приїжджають, вони в ступорі та не знають, що робити. То такі нам не потрібні поліцейські. Необхідно не ставити питання посадити, не посадити. Необхідно все-таки проаналізувати ті будівництва, які відбуваються незаконні на території міста Києва. Ви зверніть увагу – будують скрізь, належні документи чи неналежні, ніхто про це висновку не дасть.

Якщо вище трьох поверхів вже побудували, то просто немає можливості фізичної, технічної, юридичної в чиновників КМДА цю будівлю знести. Що робити в таких випадках?

— Такі сірі забудовники перед початком будівництва все-таки з КМДА погоджують це питання.

З окремими людьми, напевно?

— Аякже. Я думаю, що є визначені люди, які дають мовчазну згоду на будівництво. Вони нічого не втрачають, а потім підуть на механізми легалізації цього незаконного будівництва. Для цього необхідно просто прийняти для себе чи на державному рівні сказати: люди добрі, харош будувати по-новому, а зі старим будемо розбиратись. Чому це необхідно буде зробити? Для того, щоби людям все-таки розказати і забезпечити техніку безпеки тому власнику майбутньої квартири, щоб він комфортно, спокійно почувався і спокійно проживав. А доки ми не будемо чітко відпрацьовувати формулу для процесу будівництва для забудовників, не буде такої чіткої формули, доки будемо будувати напівлегальним способом, потім напівлегальним способом вводити. А потім власник квартири, який придбає її в підприємстві, заселиться туди і буде з’ясовано про те, що там відсутні каналізаційні труби, комунікації, електрика, яка буде підведена хтозна звідки незаконним шляхом. Доки влада для себе не скаже, що, слухайте, харош, давайте проінвентаризуємо і приймемо законний шлях для проведення будівництва, де буде відкритий конкурс будівництва для всіх компаній, які можуть це робити. І коли будуть приємними умови, їм не буде необхідності просто ховатись і будувати будь-де. Вони виграють конкурс, законним шляхом приймуть для себе рішення, що будувати, будуть за це відповідати і не будуть переживати, що хтось прийде, зупинить будівництво. Буде плановість.

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Напомним, адвокат Сергей Лапутько в эфире "ГС" заявил, что действия фигурантов конфликта в Оболонском районе попадают под "целый букет" статей, в том числе Криминального кодекса.

Ранее политический аналитик Тарас Чорновил в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что несмотря на мораторий на экспорт леса, вырубка леса идет прежними темпами и его экспортируют в виде досок.