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    Корнейчук: расскажу вам, как Порошенко попал в ловушку

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    Понимая "подставу" в условиях позиции Трампа по "Большой сделке", Порошенко решил дать бой Турчинову на заседании СНБО, заблокировав внесение законов в Раду, уверен политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина 

    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон побывал с визитом в Украине. В Киеве американский гость провел встречу с президентом Петром Порошенко, после чего сделал ряд заявлений. В частности, заверил, что США настроены "помочь восстановить территориальную целостность Украины", но разочарованы отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.

    Получив "пинок" от Трампа-Тиллерсона в сторону "Минска" и поняв, что за ним теперь постоянно следят, Порошенко принялся судорожно выбираться из одной из "ловушек" по публичному срыву "Минска", подготовленных для него ТАТС (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Садовый) в лице Турчинова-Авакова, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Сайт президента Украины
    Соцсети о визите Тиллерсона: что-то точно будет... и уже скоро

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    Частично Порошенко это удалось в понедельник на заседании СНБО, добавляет он.

    "В чем суть данной "ловушки"? Перед визитом Порошенко в Вашингтон, Турчинов запустил две инициативы, поддержав которые Банковая сорвала бы официально Минские соглашения. Первая — это закон о деоккупации Донбасса. Вторая — введение визового режима с Россией. Задумка Турчинова: если Порошенко поддерживает законы — то на него обрушивается весь гнев Запада. Не поддерживает — для своих избирателей становится "агентом Кремля". И в обоих случаях ТАТС в выигрыше", – подчеркнул аналитик. 

    Понимая "подставу" в условиях позиции Трампа по "Большой сделке", Порошенко решил дать бой Турчинову на заседании СНБО, заблокировав внесение законов в Раду, продолжил Корнейчук.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: Порошенко решил, что может обмануть Трампа

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    "И это ему удалось. Пользуясь большинством голосов в СНБО, Порошенко перенес рассмотрение закона о деокупации/реинтеграции. Аргумент: нужна консультация в "нормандском формате". А введение виз с России перевел в плоскость некого обтекаемого усиления биометрического контроля за вьездом всех иностранцев. Что явно вызовет острую критику Запада, поэтому "умрет" на уровне идеи", – сообщил эксперт.

    Ну, а чтобы Турчинов и Ко не могли критиковать Порошенко, он поиграл в "ястреба" инициативой усиления санкций против России, созданием некого реестра россиян в Украине и увеличением бюджета на оборону, обращает внимание Корнейчук. 

    "В общем, этот раунд Порошенко у ТАТС выиграл. "Ловушку" обошел. А также показал Вашингтону, что якобы "Минск" не срывает. А спецпредставитель Госдепа Волкер, который сейчас в Киеве, сообщит Тиллерсону, какой Порошенко хороший и послушный. Впрочем, не думаю, что ТАТС остановится и не попытается отыграться в Раде…", – подытожил аналитик.

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