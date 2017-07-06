Регламентный комитет ВР превысил полномочия – нардеп

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Законное и мотивированное, но недостаточно обоснованное — такое решение принял регламентный комитет парламента по поводу представления генпрокурора о снятии неприкосновенности с радикала Андрея Лозового.

Сам Лозовой, как и его предшественники, просил забрать у него иммунитет и также подчеркнул, что представление в отношении него — политически мотивировано и вызвано, в частности, тем, что он и фракция Радикальной партии отказались голосовать за назначение Юрия Луценко генпрокурором.

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Решения регламентного комитета по представлениям Генпрокуратуры в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала народный депутат от фракции БПП, представитель комитета парламента по вопросам правовой политики и правосудия Наталья Новак.

УНИАН Народный депутат Наталья Новак. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки тут політики і скільки тут фактажу і об’єктивної оцінки?

— Тут багато всього: і політики, і шоу, і непрофесіоналізму, все, що завгодно. Але треба сказати, що коли депутати голосували за електронні декларації і за, скажімо, що НАЗК буде їх перевіряти і, можливо, потім буде передавати справи до Генпрокуратури, слідчих органів, то вони повинні були розуміти, що багато хто може стати клієнтами Генпрокуратури, тобто вони розуміли, які можуть бути наслідки, тобто тепер обурюватись депутатам немає чого, вони самі на це пішли. Що стосується регламентного комітету, то, на мій погляд, вони перевищують свої повноваження. Вони не є слідчими органами. Коли генпрокурор робить подання, він обґрунтовує, чому він так зробив, дійсно, є сумніви щодо недостовірної інформації в деклараціях, не подають на затримання депутата або, скажімо, на арешт, є подання на порушення кримінальної справи, веде розслідування. Якщо щось виявляється не так, то, можливо, потім буде вирішувати суд, а, можливо, справа буде закрита в зв’язку з тим, що там немає ніяких порушень.

Тому сьогодні комітет з питань регламентної етики перетворився на такий собі слідчий орган, який допитує, який хоче, щоб прийшли свідки і також дали покази. Якщо подання є, воно обґрунтоване, в ньому викладені певні факти, що прокурору не подобається і що б він хотів з’ясувати, вони просто дають висновок, що підтримати подання прокурора і винести на сесію ВР, або, наприклад, не підтримати в зв’язку з тим і тим. Комітет самостійно висновок не приймає. Він дає висновок, а потім остаточно рішення приймає парламенті і, не дивлячись на це, позитивне чи негативне було рішення або висновок комітету, парламент може прийняти інше рішення, а не таке, яке прийняв комітет. Натомість, скажімо, по перших двох питаннях, що стосується Дейдея і Довгого, комітет не визначився і сказав, що там були великі помилки і що генпрокурор не зміг довести, в чому саме були порушення цими депутатами зроблені, але такий висновок дозволяє Парубію винести ці питання в сесійну залу. Що стосується Лозового, то тут також дуже дивно, тому що по Лозовому, мені здається, подання було найбільш слабеньким, але Лозовий не є членом коаліції. Тому перші два депутати, які були членами коаліції, комітет не визначився так толком, яке ж буде все ж таки рішення.

Довгий не представляє коаліцію.

— Довгий не представляє, але ми розуміємо, як Довгий став депутатом, що його підтримувала партія БПП, що він був в одній фракції фактично з Кононенком і Березенком, що Довгий і його фракція завжди дає необхідні голоси коаліції, тому Довгий, хоча і вважається позафракційним, але фактично він тісно пов'язаний з фракцією БПП. Тому ми бачимо такі рішення, які, на мій погляд, не мають однакового підходу до всіх депутатів і взагалі не сприяють тому, щоб, дійсно, парламент зміг перейти до визначення і міг би отримати, дійсно, професійну і незалежну думку.

Є вже надання дозволу на арешт з приводу Розенблата. Це питання має розглядати комітет в п’ятницю. Спрогнозуйте рішення з приводу нього?

— Знову-таки, я вважаю, що питання політичне. Як пояснює НАБУ, там, дійсно, були слідчі дії, які доводять провину Розенблата і Полякова. Натомість, поки не відкрита кримінальна справа, поки не проводяться слідчі дії в рамках кримінальної справи, важко в чомусь звинуватити тих депутатів, рішення буде виносити суд. Але я вважаю, якщо є сумніви, якщо зібрані матеріали кримінальної справи, то треба дати можливість все ж таки можливість органам правоохоронним розслідувати ці справи, тим більше, що ми знаємо, що Розенблат і Поляков є членами коаліції. В коаліційній угоді чітко записано: скасувати недоторканність депутатів, обіцяли коаліціанти. Якщо вони це обіцяли, то, мабуть, вони самі повинні показати приклад, що вони не бояться розслідувань, що вони готові пройти той шлях розслідування і очиститись, сказати, що дивіться, по нам нічого не має, суд прийняв рішення на нашу користь. Тому, я вважаю, що, як і раніше, парламент голосував за зняття недоторканності усіх депутатів, я вважаю, що і тут вони повинні проголосувати також.

Ви сказали справи політичні з приводу Полякова і Розенблата. Що ви мали на увазі?

— Якщо депутати кажуть, що це політичне замовлення, це мені просто смішно. Це взагалі не ті люди, ці п’ять осіб, на яких подається зняття недоторканності, на яких можна робити політичне замовлення. Вони взагалі члени коаліції, вони абсолютно правильно голосують, вони ніколи нічого і слова не сказали проти влади, вони повністю провладні. Тому тут ніяких політичних замовлень бути не може. А політичні в тому сенсі, що вони про це кажуть і, крім того, що рішення буде прийматись по суті, щоб дати можливість правоохоронним органам розслідувати, а все ж таки, я думаю, політична складова, захистити свого, розіграти якусь карту, давайте ми домовимось – ми за вас не голосуємо, зате ви потім будете голосувати в залі так, як потрібно.

Є інформація про можливі конкретні домовленості?

— Інформації такої відкритої немає, але після тих подій, які відбудуються в залі, по результатам все це буде видно одразу, хто з ким домовлявся, хто як буде голосувати. Тому це не буде, я думаю, ні для кого секретом. Але те, що одразу подається на зняття п’ятьох депутатів фактично різних фракцій, воно, так би мовити, заставляє, як я жартую, депутатів збиватись в зграї, коли ми тепер всі стоїмо перед обличчям однієї, так би мовити, небезпеки, тому ви не голосуєте за нас, а ми не голосуємо за вас, і таким чином ми ні з кого не можемо зняти недоторканність. От нам казали, що ми не боремось з корупцією. Ми ж боремось з корупцією, от, прокуратура подала на п’ятьох, президент не втручався, і якщо не зняли недоторканість, тепер хто винний? А, от тепер винна ВР, хоча ми чудово розуміємо, що керівники фракції і президент, який фактично керує фракцією БПП, і Яценюк або Аваков, які мають великий вплив на фракцію "Народний фронт", можуть зробити так, щоб фракції, дійсно, проголосували і зняли недоторканність з цих депутатів.

Також, чому регламентний комітет не підтримав подання ГПУ, в ефірі "ГС" пояснив народний депутат від фракції Радикальної партії Олега Ляшка, заступник голови антикорупційного комітету Ігор Попов.

Украинское фото Игорь Попов

Ви чули на засіданні аргументи обох сторін. Хто для вас є найбільш переконливим?

— Справи Дейдея і Лозового – це дуже важливі прецеденти для практики застосування законодавства щодо декларування доходів і несплачених податків. Вони інкримінуються по різним статтям. Дейдею інкримінують незаконне збагачення, тобто стаття, яка працює з квітня 2015 року, і стаття по незаконному збагаченню дуже важлива в тому, що вона запроваджувалась для тих посадовців, які заповнюють електронні декларації, і якщо в них після квітня 2015 року з’являється якесь майно, доходи, вони повинні пояснити, де вони взяли. Тобто ця стаття де-факто відміняє презумпцію невинуватості. Щодо статті по несплаті податків, то вона не відміняє презумпцію невинуватості, це наша стара стаття, і в чому тут ситуація з Лозовим чи з будь-яким громадянином, тому що її можна застосовувати до будь-якого громадянина. Презумпція невинуватості діє, і тому сама наявність коштів в декларації чи наявність майна в декларації для будь-якого громадянина може стати підставою, що його звинуватять, що він незаконно все це недбав, а саме правоохоронці повинні довести, що не лише в громадянина щось наявне, а що він займався якоюсь підприємницькою діяльністю і з неї не сплатив податку. Більше того, по статті 212 – несплата податків є термін давності. Він складає два роки. Лише для тих, хто був засуджений за цією статтею або по кому інкримінується мільйон і вище, по тому є термін давності десять років. І тому якби це подання Генпрокуратури було підтримано ВР, це стало б прецедентом, що будь-якого громадянина можна брати за руку і говорити: глянь, ти живеш в такому будиночку, їздиш в такій машині, а в декларації в тебе немає таких коштів, і давай ми тебе посадимо у в’язницю або ти будеш сплачувати державі. Тому ця дискусія дуже важлива для створення прецеденту в тому, що презумпція невинуватості діє.

Як би ви спрогнозували, будуть голоси чи ні за це подання щодо Лозового?

— У чому гра стосовно Андрія Лозового? Гра в тому, що він як людина порядна, відкрита говорить — окей, голосуйте за зняття недоторканності, я буду доводити свою невинуватість в суді і, звичайно, в суді справа не може бути доведеною, вона розвалиться, тому що є термін давності і є презумпція невинуватості, то будь-який нормальний суд скаже прокурору, що ви принесли? Тут немає складу. Чому сьогодні Луценко говорив про перекваліфікацію на незаконне збагачення? Тому що він розуміє, що в суді ця справа розвалиться. Але навіщо Генпрокуратура це робить, і це доказує якраз політичний тиск після рішення ВР про зняття недоторканності, яке може бути, я не виключаю. Можливо, навіть наша фракція підтримає для того, щоб у суді доводити свою правоту. Скоріше за все, я думаю, що навіть голова ВР на основі настільки слабких і непрофесійних доказів фактично по всіх справах, мабуть, не буде виносити ці справи на голосування у ВР, а поверне прокурорам, щоб вони до осені попрацювали краще, якщо вони вважають, що є там склад злочину, нехай підготують якесь краще підтвердження.

Прокоментуйте ініціативу президента знімати загалом недоторканність, наскільки це реально, за ці зміни до Конституції можуть бути знайдені 300 голосів?

— Те, що це популізм, і те, що можна обіцяти ще 11 років – це нормально. Але що можна зробити? Якщо відійти від популізму, від того, що ми тут одягаємо, знімаємо недоторканність, що можна зробити? Можна цей механізм пом’якшити — процес оголошення підозри вивести за рамки згоди ВР, а от процес затримання і арешту залишити лише з дозволу ВР. Тоді депутат зможе проходити всі процедури з правоохоронцями щодо допитів, слідчих дій, очних ставок, але депутатів не зможуть напередодні якогось важливого голосування просто об’їхати і всіх заарештувати. А для цього треба дозвіл ВР. Тобто реально технологічно ця річ можлива. Але говорять же не про це, говорять про дуже пафосні якісь заклики.

Ранее адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что депутаты никогда не проголосуют за снятие неприкосновенности с коллег по обвинению в незаконном обогащении, поскольку не всегда могут объяснить происхождение своего богатства.

А политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" заявил, что борьба с коррупцией – только декларации, а на самом деле нардепы до конца будут солидарны в отстаивании своей неприкосновенности.