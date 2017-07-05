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    Точка зрения

    Новый рост тарифов - бойлер как смысл жизни

    (обновлено: )46512
    Бывший член НКРЭКУ Андрей Герус заявил в эфире "ГС", что Украина идет к тому, чтобы каждый потребитель мог сам выбрать у какой компании покупать электроэнергию, газ, тепло и горячую воду.
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    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    Для "Киевэнерго" на 1,5% повысили тариф на поставку горячей воды и на 0,2% понизили тариф на отопление. Теперь киевляне заплатят за горячую воду и полотенцесушители 84 гривен за кубометр, за горячую воду без полотенцесушителя — 78 гривен. 

    За центральное отопление, если есть счетчик тепла, плата составит 1414 гривен за гигакалорию, а если счетчика нет, плата составит 33 гривны за квадратный метр. С мая для жителей Киева холодная вода подорожала почти на 15%.

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    Причины очередного роста тарифов прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

    Андрей Герус/Facebook
    Андрей Герус. Архивное фото

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Що зараз вплинуло на підвищення тарифу на гарячу воду та несуттєве зменшення тарифу на опалення?

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    — Декілька компонентів тарифоутворення. В опаленні найбільша складова — це вартість газу. Вона — понад 70%. І так само в гарячій воді. Вона є приблизно цієї цифри. Але є інші складові: вартість електроенергії, заробітна плата, амортизація, ремонтні роботи тощо. Тому я думаю, що якийсь з цих компонентів вплинув. Але ці зміни тарифів, що підняття, що навіть зниження на 0,2, воно в даному випадку не суттєве і мінімальне. Тому я думаю, зараз варто говорити не про зміну тарифу, що вона мінімальна, а про те, що навіть по тарифах. На жаль, в Києві є серйозні перебої з гарячою водою. Тому якщо вже споживачі платять високі, підвищені тарифи, то вони мали б гарантовано і безперебійно отримувати послуги відповідної якості.

    Які чинники тепер постійно впливають на зміну тарифів на воду та опалення?

    — По-перше, це газ. Газ в теплі на сьогоднішній день — це десь в районі від 80%. В гарячій воді трошки менше, але також біля 70%. Газ, заробітна плата, паливно-мастильні матеріали, електроенергія. Електроенергія може складати 5-10%. І вартість на інвестиційну програму, тобто ремонти якісь, переобладнання. І є ще податки. Тому, якщо якийсь з цих компонентів змінюється, якщо, наприклад, заростає ціна на електроенергію для промисловості, то потім, з часом це перекладається, що тягне за собою підвищення і тепла або гарячої води. Або якщо, наприклад, зростають заробітні плати, або як була збільшена мінімальна заробітна плата, це також може впливати. Тому є різні компоненти. Очевидно, що найбільший з цих компонентів — це ціна газу.  Як тільки змінюється ціна газу, тоді відразу суттєво змінюється тариф на тепло і тариф на гарячу воду. Тому газ — це найбільший такий, найсуттєвіший компонент. І окрім нього, ще є чотири-п'ять інших компонентів. Зміна якихось компонентів призводить до того, що змінюється кінцевий тариф на тепло або гарячу воду. 

    Тариф на транспортування від чого залежить?

    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Скриншот видео
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    — Тариф на транспортування залежить від інвестиційної програми, яка закладена в цей тариф для того, щоб ремонтувати, модернізовувати самі ці теплотраси. Окрім того, звісно, він залежить так само від заробітної плати, від паливно-мастильних матеріалів, від тарифу на електроенергію. Тобто це все також враховується. Але для того, щоб мережі були в якомусь більш-менш робочому стані, їх потрібно змінювати. Тому що ми бачили, які в Києві були  випадки, коли вони навіть вибухали під великим тиском. Тому компоненти практично ті самі, тільки в саме транспортування не входить ціна газу. Тому що ціна газу є на етапі виробництва тепла. А на етапі транспортування тепла або гарячої води ціни газу немає. А так — всі ці компоненти, які я називав, вони актуальні для тарифу для транспортування. 

    Чому з рештою вирішили відокремити цей тариф на транспортування?

    — Тому що це різні види діяльності. Одна справа — виробляти тепло, інша справа — транспортувати тепло. І в принципі, виробляти тепло, є такі моделі ринку, коли виробляти тепло можуть багато виробників і вони можуть між собою навіть конкурувати в сфері виробництва тепла. Тобто можна там біля однієї котельні далеко збудувати іншу і сказати, що я готовий виробляти тепло і продавати його дешевше. А от мережі, це вже природна монополія. Завжди мережа є тільки одна. В кожну квартиру підходить один газопровід, один трубопровід і один електричний якийсь там провід. Тому ці природні монополії — це є сфера саме транспортування. І по ідеї, це є інша сфера. І є такі моделі, коли працює так, що будь-хто на рівних умовах може мати доступ до транспортування і може просто протранспортувати своє тепло, електрику або газ до кінцевого споживача і продати  кінцевому споживачу таким чином, що в кінцевого домогосподарства може бути вибір, в кого купувати. В Європі така модель вже працює. Україна до цієї моделі поки що тільки йде. Але оце тариф на транспортування — це тариф за те, щоб просто протранспортувати певну кількість якоїсь енергії, чи теплової, чи електричної, чи газу. 

    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
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    Ці природні монополії та системи транспортування якимось чином регулюються?

    — Звичайно, вони самі собі тарифи не встановлюють. Тарифи для них встановлює та ж сама національна комісія в сфері енергетики та комунальних послуг. І вона має контролювати, як витрачаються кошти, вона має контролювати, чи не зловживає своїм становищем і чи не порушує правила гри цей монополіст. Окрім того, є регулятор — Антимонопольний комітет. Ці два регулятори мають дуже чітко та строго контролювати. Як це в нас відбувається на практиці? На мою думку, за кордоном цей контроль відбувається чіткіше, я б навіть сказав, жорсткіше. В Україні з цим є питання. Але тим не менше є такі регулятори та вони мали б регулювати таку діяльність.

    Чому тарифи змінили з рештою зараз тільки для "Київенерго"? В чому особливість саме цієї енергетичної компанії?

    — Там з часом змінюють для всіх тарифи. Там немає якогось такого прихованого змісту. Тим більше ця зміна тарифу досить мінімальна. Очевидно, в "Київенерго" є відмінність від інших, тому що це дуже велике підприємство. Наприклад, воно серед підприємств теплокомуненерго споживає 25% газу з усіх теплокомуненерго України. Тут важливо сказати, що можливо, компоненти змінилися в "Київенерго", але немає тут чогось особливого, в принципі. У всіх більш-менш подібна ситуація. 

    Можна зараз спрогнозувати, що буде з тарифами в найближчому майбутньому?

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    — Складе питання. Тут питання до національної комісії. Знову ж таки, та, яка встановлює тарифи. Тому що вона, на жаль, не дає якихось орієнтирів на майбутнє. А це було б дуже корисно, тому що, наприклад, багато споживачів і багато міст аналізують, а чи варто замість гарячої води ставити бойлери в квартирі і таким чином користуватися електропідігрівом води, і мати свою гарячу незалежну воду. Але тут ситуація, наприклад, що ніхто не знає, який буде тариф електроенергію для населення. Тому що сьогодні він є один, але через два роки, наприклад, він може бути інший. Якби споживачі знали, який буде тариф через два роки, тоді вони могли б робити свідомий, усвідомлений вибір: чи користуватися централізованим гарячим постачанням води чи індивідуально встановлювати. І відповідно, можна було б прийняти рішення, яке ґрунтувалося б на відповідних точних розрахунках. Але НКРЕКП, на жаль, таких прогнозів не дає. І тому це все — чорний ящик і кожне таке підняття тарифів — це якийсь новий сюрприз. 

    Ранее эксперт энергетической группы реанимационного пакета реформ Святослав Павлюк в эфире "ГС" заявил, что большая сума в платежках будет до тех пор, пока мы не уменьшим потребление энергии.

    А гендиректор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что Украине нужно 10-15 лет, чтобы достигнуть средних показателей энергоэффективности Европы. По его словам, многоквартирные дома в этих мероприятиях являются главной целью.

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