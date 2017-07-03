Энергетика - одна из самых нестабильных отраслей Украины - Марунич

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Французская компания Engie изучает условия инвестиций в "зеленые проекты" в Украине, об этом сообщил глава агентства Госэнергоэффективности Сергей Савчук. Накануне он провел переговоры с французскими инвесторами, в частности рассказал о законодательстве и особенностях реализации "зеленых проектов" в Украине.

Также Савчук сообщил о внедрении на законодательном уровне стимулирующего тарифа на производство тепла из возобновляемых источников энергии.

Перспективы "зеленых проектов" в Украине проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

(текст публикуется на языке оригинала)

Що найбільше дратує і відлякує іноземних інвесторів?

— Якщо мова йде про великі об’єкти промислові, сонячні генерації, наприклад, то там є певні ризики, які пов’язані з тим, що заднім числом свого часу коригували ці "зелені тарифи". Це, до речі, може відлякувати, бо є там і великі судові розгляди з боку китайських інвесторів. Тобто держава зі свого боку гарантувала "зелені тарифи", потім відібрала, така історія мала місце в 2015-му році, тому це, звичайно, не дає певної стабільності для галузі в цілому. Зокрема я кажу про об’єкти сонячної генерації, передусім промислової.

А наскільки спрощує пошук іноземних інвесторів те, що за законом про ринок електроенергії, передбачається укладання довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії за "зеленим тарифом"?

— Це має спростити, просто поки що закон про ринок електроенергії тільки починає діяти, скажімо, оці перехідні умови будуть діяти два роки, тому за новими умовами, мені навіть невідомо чи вже підписав хтось якісь нові угоди стосовно оцих довгострокових речей, тому це складне питання. Побачимо, як це буде працювати, поки що просто говорити зарано.

Як ви в цілому оцінюєте закон про ринок електроенергії?

— Він лібералізує ситуацію на ринку, не факт, що буде здійснено все, що написано в документі. Тобто ми вже бачили, на жаль, закон про ринок природного газу, і дуже схожа ситуація, що він, м’яко кажучи, не був повністю реалізований. Він досі не повністю реалізований, те, що там написано на папері, воно у реаліях не здійснилося. Це, до речі, мабуть, найбільша загроза, оскільки закон на папері нібито позитивний, прогресивний, а чи буде він реалізований – це велике питання, велика кількість підзаконних актів має бути ухвалена і введена в дію, поки що знову ж говорити про це дуже рано, оскільки закон нещодавно підписано президентом. Він тільки почав діяти і дуже багато, ще багато всього треба зробити, щоб він запрацював реально.

Слухач цікавиться: "А що таке "зелений тариф"? Можете пояснити?

— Це плата за введення до експлуатації потужностей у галузі альтернативної генерації, плата більша, ніж для об’єктів, наприклад, що використовують викупні джерела енергії, як, наприклад, теплові електростанції чи інші. Залежить від курсу євро також, коригується.

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А чому "зелений тариф" прив’язали до курсу євро?

— Тому що інвестори потенційні і реальні, вони, як правило, обраховують в іноземній валюті, не українській, свої видатки на проекти, і от тому це пов’язано з курсом євро. На жаль, курс гривні є нестабільним, а євро більш стабільна валюта, тому було прийнято таке рішення ще під час ухвалення закону про електроенергію.

Збільшити "зелені тарифи" для приватних домогосподарств на 1,5%, що це означає?

— Це коливання, курс євро змінився, трохи зріс до національної валюти, і регулятор скоригував тарифи, оце все якраз і означає, що вони коригуються в залежності від фактичної ситуації через певний проміжок часу.

Як ви оцінюєте ринок альтернативної енергетики?

— Він дуже потужно зростав до 2013-го року, бо були привабливі "зелені тарифи", і ситуація взагалі була краща, ніж зараз. Зараз клімат змінився в країні, він не є добрий, "зелені тарифи" були скориговані суттєво, тому вже ніякого швидкого зростання, починаючи з 2014-го року ми не бачимо. Тому важко говорити що треба, звичайно, треба шукати якісь стимули, якщо підняти "зелений тариф, то, звичайно, побудують ще нові об’єкти генерації. Але треба шукати якусь золоту середину між інтересами споживачів, держави і інвесторів. І поки що, м’яко кажучи, не зовсім вдається це зробити, але побачимо. Це вже, мабуть, питання до нового ринку.

Експерти кажуть, що в Україні фахівці є, а немає координації. Європа від нас вимагає конкретних дій, щоби ми надали конкретні плани…

— Є механізм, за яким кожен охочий, хто претендує на "зелений тариф", може отримати його за фактом. Є вся нормативна база, просто вона змінювалась потім заднім числом, я вже про це казав, бо заднім числом до закону були внесені для промислових об’єктів сонячної генерації і інших зміни не зовсім, скажімо так, сприятливі, це вже інше питання. Але в принципі говорити там щось, що прямо чогось немає – все є, ця база працює. Свого часу ми навіть в 2012-му році, якщо я не помиляюсь, входили до п’ятірки у світі за темпами приросту, за відсотком, не за обсягом. Були і такі часи. Зараз цього звичайно нема.

Український бізнес готовий вкладати гроші в альтернативну енергетику?

— Свого часу, так, навіть українські гравці на цьому ринку були представлені і є представлені. Зараз мені важко говорити, звичайно, їх менша кількість, ніж іноземних інвесторів, але вони завжди були і, імовірно, залишаються.

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В будь-якому разі, дивіться, якщо компанія отримує "зелений тариф", ПДВ електричної енергії все одно іде до державного бюджету і інші податки, які під час будівництва об’єкту сплачуються. Звичайно, якщо гроші мають внутрішнє походження, це, мабуть, краще для галузі, але в кожному конкретному випадку треба розглядати ситуацію.

Наскільки вигідний такий вид інвестицій?

— Все залежить від того, який "зелений тариф", це напряму залежить від цього показника. І тут, я повторюся, для різних об’єктів у різних видах генерації точка окупності є різною. Це може бути 5-10-15 років, по-різному, однієї цифри немає.

Ранее экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил в эфире "ГС", что властям нужно перестать политизировать тему энергетики.