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    Эксперт: низких цен этим летом не ждите

    (обновлено: )17601
    Этим летом мы не увидим значительного удешевления овощей, фруктов, молочных продуктов и мяса. Даже сейчас, когда есть новый урожай, цены только лезут вверх. Поэтому ценовая стабилизация будет только в августе, но не надолго, прогнозирует эксперт Алексей Дорошенко.
    Кошелек
    torange.ru

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Ассоциация поставщиков торговых сетей отмечает, что за последние два месяца (с 20 апреля по 20 июня) подорожали восемнадцать позиций из двадцати трех в списке социальных продуктов питания, а это почти 80%.

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    Данные Государственной службы статистики свидетельствуют о том, что за два последних месяца состоялось стремительное подорожание мяса: свинины и говядины, соответственно на 14 грн, или на 18%, и 5 грн, или на 5%. Теперь килограмм свинины можно будет купить по средней цене 94,5 грн. за кг, а говядины — по 103 грн за кг. 

    "Стремительно взлетели вверх цены на овощи. Капуста и морковь подорожали почти на 10 грн или 148% и 138% соответственно. На сегодня средняя цена килограмма капусты составляет 16,5 грн, а моркови 16 грн. Лук поднялся в цене на 8 грн, или 153%, и средняя цена составляет 13,4 грн за кг. Картофель и свекла за два последних месяца добавили в цене 5,5 грн. за килограмм, или 80% и 109% соответственно. По состоянию на 20 июня средняя цена картофеля 12,2 грн за кг., а свеклы — 11 грн", — написал на своей странице в Facebook генеральный директор Ассоциация поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

    Кроме того за последние два месяца на 2 гривны и больше выросли цены на сало — на 3 грн, или 7%, куриные яйца — на 2 грн, или 21%, мягкий сыр — на 2 грн, или 2,3%, колбасу вареную первого сорта — на 2 грн, или 3,4%. Сегодня можно будет купить по средней цене: сало — по 44,2 грн за кг, куриные яйца 1-2 категории — по 12,7 грн за десяток, мягкий сыр — по 92,3 грн за кг, вареную колбасу — по 66,5 грн за кило.

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    В Ассоциации обращают внимание, что в то же время цены на гречку упали на 3 грн, или на 10%, и средняя цена гречневой крупы сейчас составляет 25,7 грн за кг. 

    "К сожалению, этим летом мы не увидим значительного удешевления овощей, фруктов, молочных продуктов и мяса. Даже сейчас, когда есть новый урожай, цены только лезут вверх. Молочные продукты должны были стать более доступными еще в марте, а у нас уже июнь заканчивается. Поэтому ценовая стабилизация будет только в августе, но не надолго. Кабинет министров практически не обращает внимание на потребительский рынок и уровень инфляции на продукты. Поэтому реальный уровень доходов, несмотря на рост средних заработных плат и пенсий, практически в этом году не повысится", - констатирует Алексей Дорошенко.

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