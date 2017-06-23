Повестка Порошенко не соответствует европейским интересам - Видишенко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Зарубежное турне президента Украины продолжилось в Европе. После завершения визита в США Петр Порошенко отправился в Брюссель, где 22 июня начался двухдневный саммит ЕС.

На повестке дня будет доминировать выход Британии из Европейского союза и вопросы безопасности после совершенных в Европе терактов. Не обойдут вниманием и Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель представят свою оценку по выполнению Минских договоренностей.

Задачи и последствия визита главы украинского государства на саммит ЕС в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко.

Сразу из Вашингтона президент Порошенко полетел в Брюссель. Совпадение это во времени двух визитов, или хронология этих поездок преследует конкретную цель?

— Все-таки вашингтонский визит Петра Алексеевича был достаточно специфичен, учитывая, что у Дональда Трампа, скорее, была встреча с Гербертом Макмастером, своим советником по нацбезопасности, и к данному совещанию уже присоединился вице-президент Пенс вместе с Порошенко, поэтому я б не сказал, что эта встреча была очень успешна. Петр Алексеевич после этого продолжил свой вояж уже в Европе. Но тут интересна сама повестка, с которой он летит в страны ЕС, как раз переговоры с Дональдом Туском в Бельгии, в Брюсселе, потому что если мы говорим об аспектах, связанных с "Северным потоком-2", второй нитью "Северного потока" и антироссийских санкциях, которые сейчас уже вот постепенно проходят в американском Сенате и будут, возможно, введены, возможно, все-таки заблокированы Администрацией Трампа, но в чем смысл? В том, что в данных условиях Петр Алексеевич не совсем соответствует европейским национальным интересам, с повесткой, в частности, его обсуждения с Дональдом Туском вопросов о второй нити "Северного потока" он выступал в роли как раз лоббиста американского топливно-энергетического комплекса.

Это, конечно, было весьма забавно, учитывая, что как раз и канцлер Меркель, и канцлер австрийский Керн в очень жесткой форме выступили против введения санкций антироссийских. Они заявили, что это угроза энергетической безопасности Европы. Это очевидно. Для них это — их национальные интересы. Германия выполняет роль сейчас очень важную, очень выгодную роль для Берлина — роль распределителя основного при помощи газопровода "Опал" и при помощи распределительной как раз системы и, очевидно, что они умеют отстаивать, я имею в виду Меркель и Керн, свои национальные интересы. Поскольку данные санкции, за которые как раз ратует Петр Алексеевич, в том числе, в Европе, имеют экстратерриториальный эффект, то есть под данные санкции будут подпадать и европейские компании со стороны США, и европейские компании будут подпадать, которые сотрудничают с "Газпромом", "Роснефтью", "Лукойлом" и прочими российскими корпорациями из топливно-энергетического комплекса. И вот именно этот аспект, что экстратерриториальный эффект имеют данные санкции, то есть наложение санкций на третьи стороны, он очень волнует Европу, очень волнует национальные правительства, в меньшей степени он волнует Брюссель. Вот в данном контексте это весьма интересно. А так я бы охарактеризовал весьма милым тот факт, что президент, который сейчас лоббирует интересы американского топливно-энергетического комплекса, сам для нашего государства решил закупать уголь из штата Пенсильвания, что весьма иррационально с точки зрения экономической.

У европейцев непростые отношения с новой американской администрацией, этот момент будет способствовать нашим отношениям с ЕС, особенно в части поддержки Украины в решении конфликта на Донбассе?

— Очевидно, что вопрос, который мы затронули, если мы говорим о роли возможной, например, Макрона, исходя из его сегодняшних заявлений, это весьма интересно, потому что в национальные интересы Французской республики и лично молодого президента, молодого лидера Французской республики, сейчас входит усиление роли Франции в "нормандском формате", ее политической роли. Все-таки она играла в течение последних лет вторую скрипку вслед за Берлином, и есть желание получить политические очки благодаря усилению собственной роли. И, конечно же, учитывая амбиции молодого президента, есть вероятность того, что это будет исполнено, то, что Франция будет более активно подходить, учитывая, что в Федеральной республике Германия начинается избирательный цикл, и фрау Меркель занята именно данными вопросами в большей степени. Именно Франция может быть двигателем сейчас минского процесса со стороны Северноатлантического альянса и со стороны как раз западных структур.

В тоже время тут стоить говорить об инициативе господина Тиллерсона, госсекретаря США, он недавно заявлял о том, что, возможно, есть альтернативы некие "минску", однако тут, я бы хотел отметить, что, имея в виду возможное вовлечение США в формат — это все равно подразумевает де-факто полную имплементацию де-факто полного прописанного всего спектра в "минске-2". Так как и США, и все крупные игроки данного процесса подписываются в безальтернативности выполнения прописанного спектра задач и, возможно, даже если и изменится форма, то суть точно не меняется и новый "минск", если какие-то будут введены по инициативе Франции или по инициативе США изменения, он все равно останется старым. Это основной аспект, который бы я обозначил для Украины, если мы говорим о последних изменениях в минском процессе.

Можно ожидать результата этих встреч хотя бы в плане оживления на встречах лидеров "нормандской четверки"?

— К глубокому сожалению, наш правящий класс как раз более-менее заинтересован и боится брать на себя политическую ответственность за имплементацию и выполнение своей части Минских соглашений. Поэтому, к сожалению, тут сложно сказать, насколько Петр Алексеевич заинтересован в продвижении наиболее активном с политической точки зрения, разумеется.

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Напомним, директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" выразил сомнение по поводу того, что администрация Дональда Трампа будет больше вмешиваться в урегулирование конфликта на востоке Украины.