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    В законодательстве блокировка сайтов не прописана - медиаюрист

    (обновлено: )8711
    В вопросе запрета сайтов из "черного списка" власть, скорее всего, пойдет по уже пройденному пути - как в случае с "Одноклассниками" и другими российскими соцсетями, прогнозирует медиаюрист Юрий Крайняк.
    Клавиатура ноутбука
    CC0 Public Domain

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Еще 20 сайтов могут запретить для просмотра в Украине. Список составила рабочая группа при Министерстве информационной политики. В перечень попали ресурсы, которые, по мнению Мининформполитики, угрожают безопасности Украины.

    По словам чиновников, они содержат контент, который способствует разжиганию межэтнической и межнациональной вражды, призывает к нарушению территориальной целостности страны или же содержит коммунистическую пропаганду, что запрещено законом.

    Популярность у этих сайтов разная. Их месячная посещаемость колеблется от 3,5 тысяч до более чем 24 миллионов заходов на ресурс. Перечень вредоносных ресурсов уже одобрил экспертный совет при Министерстве информационной политики и список передали в Службу безопасности Украины.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Список запрещенных СМИ будет расширяться - Бортник

    В законодательстве нет прописанного процесса блокировки сайтов

    Какой механизм изберут для запрета? По мнению медиа-юриста Юрия Крайняка, могут пойти по тому же самому пути, по какому шли с запретом российских соцсетей и сервисов.

    "То есть они просто принимают решение о расширении санкционного пакета: туда еще дополнительно какие-то сайты — "Русская весна", Новороссия today… И по тому же самому пути, по которому это было фактически реализовано с российскими соцсетями, они могут туда включить это. Алгоритмы уже отработаны, большинство провайдеров уже исполнило (указ СНБО) на каком-то доступном им техническом уровне. И, скорее всего, так оно и будет", - считает эксперт.

    Возможно, запрет захотят расширить, но в украинском законодательстве нет юридического процесса, связанного с блокировкой, подчеркивает Крайняк: в законе о телекоммуникации есть случай, который предусматривает возможность блокировок сайтов по решению суда, в случае, если речь идет о распространении детской порнографии.

    Теоретически возможна, продолжает медиа-юрист, блокировка на уровне dpi-систем.

    "Это один из путей на техническом уровне, как можно было бы это все блокировать, они (это) есть далеко не у всех, у основной массы (провайдеров) их просто нет. И сомневаюсь, что они когда-то будут, исходя из стоимости", — сказал Крайняк.

    Журналисты. Архивное фото
    mvs.gov.ua
    Украина сегодня: несвобода слова в рамках тотальной цензуры

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    "Скорее всего, расширят список из решения СНБО"

    Прокомментировал юрист и возможные судебные процессы — и запреты — сайтов из "черного списка".

    Крайняк подчеркнул, что многие сайты из перечня связаны с ОРДЛО, "и получается, скорее всего, там если и будет какой-то судебный процесс, то он будет в рамках уголовного процесса, наверное".

    "В принципе, в рамках уголовного процесса по этим спискам можно принять какое-то решение, которым можно заблокировать несколько сайтов. Но, мне кажется, бы быстрее и действеннее, если речь будет идти о расширении санкционного списка решением СНБО", — резюмировал эксперт.

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