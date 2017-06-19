В США Украина должна предложить конкретные шаги по Донбассу - Яли

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Петр Порошенко прилетит в Вашингтон вечером. На завтра у него запланированы встречи с американским вице-президентом Майком Пенсом и президентом Дональдом Трампом, а также министрами энергетики и экономики США.

Под пристальным вниманием находится, прежде всего, встреча глав двух государств, поскольку они встретятся впервые. Пресс-служба Администрации президента Эксперты о встрече Порошенко-Трамп: огромный уровень взаимного недоверия

О чем будут говорить президенты и о чем они могут договориться, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можливі додаткові теми, які згадають президенти з власної ініціативи, окрім тих, що були підготовлені на рівні МЗС?

— Головно темою, звичайно, буде вирішення проблеми конфлікту на Донбасі. Це основна буде тема. В принципі, афішувалося і раніше, і американською, і частково українською стороною. Чи готуються такі теми? Звичайно, завжди візити президентів, повістка, питання, які будуть обговорюватися, ретельно проробляються на рівні МЗС обох країн. Тому тут, звичайно, можемо говорити позитивно про те, що вона готувалася, про що свідчить, зокрема, і візит Павла Клімкіна нещодавній до Вашингтону, де він зустрічався і зі своїм колегою, і з віце-президентом Майком Пенсом і частково навіть з Дональдом Трампом. Тому, звичайно, там ці питання обговорювалися. Більше того Дональд Трамп неодноразово заявляв протягом останнього місяця-двох про те, що настав час вирішити цей конфлікт. Він збирається цим ретельно зайнятися. Як бачимо, час настав, про що свідчили багато показників та висловів. Тому основна тема буде, звичайно, врегулювання конфлікту на Донбасі. Проте, як ми бачимо, навіть про зустрічі президента Порошенка, зокрема, з міністром економіки, буде йти мова навіть також і про економічну співпрацю, що є цілком зрозумілим. Тому що, як неодноразово зазначав я, зокрема, що Дональд Трамп є президентом-бізнесменом, і звичайно, їхати до Вашингтону необхідно з конкретними пропозиціями щодо економічної співпраці, яка буде вигідна економічно також насамперед США, для того, щоб знайти порозуміння і точки дотику щодо інших питань. І як ми бачимо, ці пропозиції, як здається, також були вироблені, тому і буде зустріч з міністром економіки.

Про які пропозиції в торговельно-економічній сфері йдеться? Що Україна може запропонувати США?

— Якщо ми беремо економічні відносини, співпраця з США не є значною навіть для України, не говорячи вже, для США. Якщо говорити про конкретні пропозиції, то також слід зазначити що те, що президент Порошенко буде зустрічатися із міністром енергетики США. І ось тут як раз обидві сторони, тобто проекти, як ми знаємо, були започатковані ще за часів президента Віктора Януковича. Були домовленості і щодо співпраці як раз у сфері енергетики, видобутку енергоносіїв, сланцевого газу, нафти на шельфі. Ось як раз це були підписані, зокрема, і попередні угоди вже з провідними компаніями, тією ж ExxonMobil та Shell. І як раз ці проекти стосувалися розробки сланцевого газу як раз на сході України, і зокрема, де зараз триває конфлікт. З моєї точки зору, було б цілком логічним запропонувати українській стороні співпрацю, поновити, вірніше, цю співпрацю після завершення конфлікту. І тим самим зацікавити також американську сторону у скорішому врегулюванні цього конфлікту.

Варто розраховувати на те, що Порошенко привезе вже конкретні домовленості після зустрічі з представниками економічного, фінансового сектору, і з президентом США?

— Це залежатиме вже насамперед від результатів та ходу переговорів. Тому гарантувати, чим це закінчиться або говорити напевне зараз не є можливим. І я ж не бачив тих пропозицій, які везуть. Якщо вони дійсно зацікавлять американську сторону, то ми можемо очікувати вже не меморандум, а більш конкретні справи. І зазвичай ці пропозиції готуються. І коли вже сторони на рівні підгруп міністерств виходять на якісь конкретні пропозиції, тоді вже і організовується візит глав держав, де вони можуть вже поставити підпис на тій чи іншій угоді. Тому можемо, скажемо так, сподіватися на те, що буде і конкретні вже підписані угоди або заяви, наміри про подальшу співпрацю, зокрема, в економічній сфері. Проте, я ж кажу, що насамперед йтиметься розмова про шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі. І як ми бачили і з американської преси, аналітики, те, що у Білому Домі розглядали і альтернативні шляхи, я маю на увазі, мінському формату, нормандському формату, як ми знаємо, перемовини в цих форматах зайшли в глухий кут протягом останніх майже двох років, і реальних просувань немає. Тому тут буде цікаво дізнатися, що ж запропонує американська сторона, чи будуть ці пропозиції вигідні Україні з точки зору дотримання їх національних інтересів, і як відреагує вже українська влада. Тобто я переконаний, що будуть оприлюднені нові подальші шляхи. А чи досягнуть згоди президенти, то вже зовсім інша справа.

Ми маємо запропонувати спочатку якийсь варіант вирішення конфлікту на Донбасі? REUTERS Jonathan Ernst Через тернии. Первая встреча Порошенко с Трампом

— Я переконаний, що пропозиції мають бути з обох сторін. Тому що, звичайно, українська сторона може надати інформацію більш детальну, докладну, про реальність справ, речей у зоні конфлікту. Українська сторона має набагато більше інформації. Тому тут будуть пропозиції з обох сторін, і вже потім в ході перемовин зазвичай сторони приходять до якогось компромісного рішення, тому що тут, як ми знаємо, справа не лише в українській, позиції України та США. Є і російська сторона. І необхідно, щоб цей варіант врегулювання конфлікту влаштовував і російську сторону, і тут ми знаємо, також що йшли перемовини на рівні голів МЗС Рекса Тілерсона і Сергія Лаврова під час візиту і до Вашингтону, і до Москви, і звичайно, там ці шляхи обговорювалися. Тому є такий, скажімо, з моєї точки зору, більше реалістичний варіант, що США будуть тиснути на українську сторону щодо виконання політичної частини мінських угод, якщо інші альтернативні варіанти, якщо влаштовуватимуть обидві сторони, і українську, і російську, не будуть знайдені.

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Ранее эксперт Института общественно-экономических исследований Юлия Курнишова заявила в эфире "ГС", что США потребуют от Украины выполнения политической части минских соглашений в случае, если Дональд Трамп подпишет закон об усилении санкций против России.

Также дипломат, глава международного центра перспективных исследований Василий Филипчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что прекращение АТО — это основная потребность украинцев, которую должен обеспечить президент, а не безвиз.