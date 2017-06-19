"План Маршалла" для Украины: да, нет, воздержался

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

На саммите Восточного партнерства в Брюсселе представят так называемый "План Маршалла" для Украины. Этот документ о долгосрочной поддержке Украины, который официально поддержала Европейская народная партия.

Один из авторов этого плана, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс рассказал, что этот документ представят именно на саммите Восточного партнерства. Это будет в ноябре.

Резолюция с поддержкой "Плана Маршалла" для Украины была единогласно одобрена на конгрессе Европейской народной партии на Мальте. В ней шла речь о том, что ЕС и страны-члены должны разработать двусторонние и многосторонние программы, включающие немедленную военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украины.

Важность документа прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Владимир Воля.

РИА Новости Украина Владимир Воля. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому за три роки військових дій в Україні Захід лише зараз буде пропонувати цей план?

— По-перше, говорити, що Захід буде пропонувати — дещо некоректно, а те, що стосується трьох років, то вперше ідеї надання або створення якогось такого масштабного плану надання допомоги Україні на зразок "Плану Маршалла", ідеї виникли в 2014 році, озвучували їх в основному представники Литви і Польщі. Певною мірою була часткова підтримка у Німеччині, в Угорщині та в інших країнах. Але якщо говорити про таку загальну ініціативу Заходу, то її не було як у 2014 році, в 2015, 2016 і в 2017 році теж, її немає. Можна говорити лише про політичну декларацію Європейської народної партії, однієї з двох найбільших партій Європарламенту. І в цій резолюції міститься власне не схвалення якогось конкретного плану, а заклик до того, щоб розробити такий план масштабної допомоги Україні, розрахований на кілька років. Звісно, що в цю пропозицію резолюції, яка закладена в резолюції Європейської народної партії вкладена та ідея, яка ще сформульована була литовськими депутатами. Тобто ця тривалість плану — шість років, і обсяг фінансування — кожного року по п'ять мільярдів доларів. Але це поки що ідея, сира ідея, і те, що її підтримали на партійному з'їзді, це не означає, що ця ідея буде реалізована. І якщо і буде реалізована, то в тому форматі, в якому пропонували литовські ініціатори.

Литовці пропонують виділити Україні приблизно 3% бюджету ЄС, це близько 30 мільярдів євро. Саме про ці кошти йдеться?

— Я так з матеріалів розумію, що — так. Існують певні підозри, що в повідомленнях ЗМІ можуть бути різні суми названі. Але загалом все в решті сходиться до того, що це загальна сума — 30 мільярдів євро впродовж шести років. Знову ж таки, те, що партія Ангели Меркель — Християнсько-демократичний союз, яка входить до Європейської народної партії, теж підтримала резолюцію ЄНП, це не означає, що Німеччина буде виділяти якісь значні кошти. До речі, якщо і буде такий план, то виділятимуть кошти в основному не країни, які ініціюють цей план і просувають, а такі країни, як Франція, Німеччина, Нідерланди, Швеція і так далі. Але з огляду на ситуацію, яка складається в євро, є сумніви, що вони будуть налаштовані навіть збільшувати свої внески до бюджету ЄС. Бюджет, який меншає внаслідок виходу Британії з ЄС. І тому хто цю буде діру з надходжень, замість британських надходжень закривати, і за який рахунок, це більш гостре стоїть питання, а ніж питання виділення, пошуку ще додаткових коштів для того, щоб виділяти Україні. Якщо і буде якийсь такий формат, широкоформатний план, то він однозначно буде в контексті, якщо в Україні настає врегулювання кризи на Сході, тобто завершуються врегулювання мінських угод. Повне врегулювання відбувається, і на якийсь період для економічного відновлення, за умов проведення реформ, за умов того, що буде ефективна боротьба з корупцією, Захід може зробити консолідований, не лише європейський, а в більш широкому смислі, західний план для підтримки України на період відновлення після завершення конфлікту.

Згідно Європейського зовнішньо-інвестиційного плану, за яким Єврокомісія передбачає 88 мільярди євро до 2020 року витратити, гроші в основному направляються на розвиток Африки. І звідти збираються частково гроші забирати на допомогу Україні.

— Для Європи навряд буде прийнятним зменшення фінансування тих програм, які вони зараз навпаки збільшують — програм фінансування Африки. Тому що для них зараз після стабілізації на Близькому Сході, яка буде все більше зростати, головним напрямком загроз, пов'язаних з міграцією, з нестабільністю залишається Африка. І тому той план, який зараз в Європі розроблений, і почали реалізувати, і під який виділяють, збільшують фінансування. Його навряд хтось буде переглядати, навряд хтось буде звідтіля брати кошти. Йдеться про те, що Євросоюз повинен знайти якісь нові кошти під "План Маршалла" для України. Але знову ж таки, якщо говорити про виділення таких коштів, то воно не буде безумовним, крім того, навіть зараз, коли йдеться про збільшення митних преференцій для торгівлі України з ЄС, ми вже бачимо певний спротив з боку ЄС, навіть, коли не йдеться про виділення коштів, а просто для збільшення торгівельних квот для України. І Польща чинить спротив щодо певних товарних позицій, і Угорщина, і посол ЄС сказав, що замість лобіювання збільшення цих квот, митних преференцій, краще б ви займались розвитком економіки і реформами для цього. І крім того ще треба згадати позицію, яку озвучив ще у грудні минулого року посол Німеччини в Україні Ернест Райхель. Він, до речі, висловився з приводу так званого "Плану Маршалла". Сказав, що не бачить доречності в ньому, якщо в Україні будуть проведені реформи і почне працювати нормально економіка. Тобто будуть нормальні, прийнятні для інвесторів умови, то іноземні інвестиції під дешеві відсотки. Вони просто хлинуть, як то кажуть, в Україну, і тоді не буде потреби в тому, щоб надавати Україні допомогу за рахунок платників податків європейських держав.

"План Маршалла" передбачає якусь допомогу країн ЄС у питаннях врегулювання ситуації на Донбасі? president.gov.ua План плану рознь. "План Маршалла" для Украины и планы Порошенко

— "План Маршалла" — це надання швидше якраз фінансово-економічної допомоги, переважною мірою. Що стосується врегулювання ситуації на Донбасі, то він нічого не дасть, коли з'явиться. Він є більш-менш логічним зараз для Заходу на той випадок, якщо, припустимо, вони знову, США, Німеччина, Франція, там ще хто може захочуть підключитися, приходять до якогось компромісного варіанту врегулювання конфлікту на Сході України, і цей план Маршалла на період після відновлення, на період економічного відновлення після війни, він може бути стимулюючим моментом, тобто платою за компроміс. Один з варіантів плати. Бо все ж таки у будь-якому випадку окремо повинні вирішуватися питання гарантування безпеки для України. А "План Маршалла" буде розрахований виключно на відновлення в Україні, щоб через певний час Україна могла сама на себе заробляти гроші.

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