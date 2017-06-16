Рябцев: Отмена "бери или плати" не отменяет долга Украины перед РФ

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Стокгольмский арбитраж специально не отменял принцип "бери или плати", который указан в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом". Он просто отменил все требования "Газпрома" по этому принципу, признав их неразумными и чрезмерными. Так объяснил отдельное решение Стокгольмского арбитража коммерческий директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью одному из изданий.

По его словам, это решение означает, что "Нафтогаз" не должен платить за невыбранные в прошлом объемы газа. Теперь же, на будущее, пункт контракта "бери или плати" должен быть изменен. Это должно быть компромиссное решение "Нафтогаза" и "Газпрома", а если компании не придут к одному общему решению, то условия пункта "бери или плати" установит сам арбитраж.

Также Юрий Витренко отметил, что по итогам окончательного решения Стокгольмского арбитража, новая цена на газ от "Газпрома" будет ниже той, по которой "Нафтогаз" сейчас покупает голубое топливо в Европе.

Какой может быть цена на газ в будущем, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Прокоментуйте рішення Стокгольмського арбітражу стосовно пункту "бери або плати".

– Чесно кажучи, я втомився пояснювати, що ніякого рішення Стокгольмського арбітражу ще немає.

Стокгольмський арбітраж лише виклав принципи, якими він буде керуватися під час винесення цього рішення. Це викладений на 791 сторінках перелік тих норм і правил, які колись були прийняті, ухвалені або використовувалися у справах, схожих на ту, яку Стокгольмський арбітраж має зараз.

З огляду на це, в цих положеннях зокрема викладено і ті умови, на яких "Газпром" підписував контракти з іншими європейськими операторами, які були потім опротестовані, знову ж таки або в Стокгольмському арбітражі, або були вирішені у досудовому порядку.

Читайте также: Стокгольм, ЮВТ и газ: когда нет "перемоги", делают "зраду"

Тому казати про якісь переваги чи про те, скільки ми маємо платити, чи скільки має заплатити "Газпром", на мій погляд, передчасно. Потрібно зачекати саме безпосередньо рішення, яке очікується наприкінці цього місяця, або на початку наступного.

Арбітраж постановив, що за цей пункт "бери або плати" можна змінити. Яким чином це можливо?

– Йдеться про консенсус, якого можуть досягнути сторони після оприлюднення цих принципів, якими буде керуватися арбітраж під час винесення рішення.

Навряд російська та українська сторони зможуть домовитися, і тоді арбітраж скаже, скільки і хто кому винен. Саме це і буде рішенням арбітражу. Після цього сторони можуть навести свої додаткові аргументи, які або підтримають, або будуть заперечувати те рішення, яке винесе арбітраж.

І знову ж таки, цей процес достатньо тривалий і навряд ми отримаємо остаточне рішення з цього питання до кінця цього літа. Хоча за планами саме до кінця літа, приблизно до Дня Незалежності, я думаю, нам покладуть ще одну перемогу в цій справі.

Хоча чесно кажучи, я не думаю, що тут буде якась дуже велика перемога і вона позначиться на тарифах на газ для населення. Про що чомусь завжди згадують наші високопосадовці.

Хочу нагадати, що тарифи на газ для населення не мають жодного стосунку до цін на російський газ. По-перше, через те, що ми вже в Росії напряму цей газ не закуповуємо. Ми закуповуємо газ у європейських операторів, хоча це той самий російський газ, який продається нам в режимі реекспорту. Однак все одно у нас немає прямих угод на постачання газу з "Газпромом" вже протягом тисячі днів. А тарифи на газ визначаються лише з огляду на ціну газу безпосередньо, але і з огляду затрат всіх компаній, які беруть участь в постачанні газу кінцевим споживачам. А ці затрати, вони зростають поки не зміниться сама ідеологія, сам підхід до формування тарифів.

Читайте также: Землянский: Стокгольмский арбитраж, репутационные потери и транзит

Тобто будуть не тарифи за формулою затрат і плюс щось, а за формулою, яка буде стимулювати виробників і операторів газорозподільчих мереж до скорочення затрат. Ось тоді можна буде очікувати і зниження цін на газ для населення.

Юрій Вітренко сказав, що нова ціна від "Газпрому" буде нижчою за ту, по якій "Нафтогаз" зараз купує газ в Європі. Чи буде це приводом для того, аби ми відновили постачання газу з РФ?

– З огляду на політичну доцільність це було б неправильним рішенням. Якщо ми скорочуємо обсяги торгівлі з нашим не дуже приязним сусідом, то я не бачу підстав для відновлення цих стосунків в майбутньому.

Тим більше, що ані в заявах "Нафтогазу" попередніх, ані в заявах "Газпрому" не було яскраво вираженого бажання продовжувати контрактні відносини чи продовжувати постачання, чи транзит, зокрема після 2019 року.

Як може вирішитись питання стосовно обсягів газу, які "Газпром" на Донбасс?

– Так, тут є певне бачення і скоріше за все, в цьому питанні арбітраж прийме бік української сторони, хоча і тут потрібно буде попрацювати тій команді юристів, яка зараз розробляє аргументи на захист української сторони.

Але все ж таки, оскільки "Нафтогаз" свого часу заявляв про припинення купівлі газу і було, до речі, запроваджено цікаву умову, відповідно до якої "Нафтогаз" мав надавати стовідсоткову передоплату газу, який купував.

Оскільки цю умову щодо передоплати не було виконано, адже неконтрольовані території, звідти гроші не поступали, як передоплата, тоді це виглядає дуже вагомим аргументом з точки зору зняття цих претензій "Газпрому" до української сторони.

Ранее член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Украине к газовой независимости нужно идти не сокращая потребления топлива, а развивая промышленность.

Также адвокат Ярослав Гришин в эфире "ГС" назвал политической манипуляцией призывы в парламенте проверить и привлечь к ответственности Юлию Тимошенко за газовые контракты 2009 года.