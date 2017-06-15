Каревин: георгиевскую ленту запретили от ненависти к Великой Победе

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Закон, запрещающий изготовление и пропаганду георгиевской ленты в Украине, вступил в силу 15 мая. Накануне документ был опубликован в официальной прессе. Ранее его подписал президент Украины Петр Порошенко.

Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой наложение штрафа от 50 (850 грн) до 150 (2550 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображение.

Такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображения, влекут за собой наложение штрафа от 150 (2550 грн) до 300 (5100 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты.

По мнению историка и публициста Александра Каревина, подобный запрет не сближает, консолидирует украинское общество, а наоборот, раскалывает его.

buzina.org Александр Каревин. Архивное фото

"Потому что значительная часть нашего общества, особенно люди старшего поколения, привыкли ассоциировать георгиевскую ленточку с Великой Победой. И запрет этой ленточки выражает отношение власти в том числе к Победе в Великой Отечественной войне", – рассказал историк в комментарии РИА Новости Украина.

Читайте также: Полосатая вражда: соцсети обсуждают запрет георгиевских лент

Он напомнил, что ленты георгиевских цветов – не явление последних лет, "как утверждает украинская пропаганда": они были еще до революции 1917 года, ордена такой расцветки вручали после Великой Победы.

Каревин также отметил, что "ополчились" на ленту после событий 2014 в Донбассе – "некоторые современные политики объявили ее символом сепаратизма".

"Хотя, безусловно, это не так. Честно говоря, я не считаю это нужным ассоциировать с сепаратизмом. Да, ленточку, конечно, использовали в Донбассе, это действительно так, но но нельзя же одно заслонять другим. Эта лента – символ Победы. Никто не мешал, между прочим, тем же украинским деятелям, если бы они захотели, использовать ту же ленточку как патриотический цвет. Другое дело, что их отношение к самой Великой Отечественной войне, к Победе – крайне отрицательное. И видимо, под предлогом, что ленточка стала символом так называемых сепаратистов, ее запретили", – подытожил историк.