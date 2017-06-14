наверх
14.06.201716:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Павлив: как власть собирается организовать себе "второй срок"

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (539)

    (обновлено: )15
    Как запустить "второй срок" для действующей власти? Нужно просто ввести военное положение в нескольких областях, не вводя военного положения де-юре, попутно запретив этим областям голосовать, реконструирует логику власти политолог Михаил Павлив.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Во вторник, 13 июня, секретарь СНБО Александр Турчинов неожиданно заявил, что АТО на Донбассе исчерпало себя и необходимо перейти к новому формату защиты страны.

    По его мнению, военные действия продолжаются уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Новый формат АТО. Турчинов идет на обострение - Золотарев

    "Пришло время нам определить такой правовой формат, который позволит оптимально защитить Украину от гибридных средств войны, которые применяет против нас Россия, а не втискивать масштабные проблемы в ограниченный формат АТО", — написал он у себя в Facebook.

    "Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого нужно законодательно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ", — добавил Турчинов.

    По словам секретаря СНБО, нужно создать постоянно действующий в зоне противостояния Оперативный штаб с широкими полномочиями, для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями.

    Турчинов уверен, что такой подход только "усилит фундамент Минских соглашений".

    Заявления главы СНБО на своей странице в Facebook прокомментировал политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

    "Как провести конституционную реформу и сформировать ручной парламент, который выберет главу государства и запустит "второй срок" для действующей власти?

    Нужно просто ввести военное положение в нескольких областях, не вводя военное положение де-юре, попутно запретив этим областям голосовать.
    Донецкая, Луганская, да.

    Харьковская, Днепропетровская и Запорожская — приготовиться.

    Выборы, выборы, кандидаты….!", — написал Павлив.

    Читайте также — Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Свой-чужой. Культурная война в Украине
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы