Павлив: как власть собирается организовать себе "второй срок"

РИА Новости Украина

Во вторник, 13 июня, секретарь СНБО Александр Турчинов неожиданно заявил, что АТО на Донбассе исчерпало себя и необходимо перейти к новому формату защиты страны.

По его мнению, военные действия продолжаются уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО.

"Пришло время нам определить такой правовой формат, который позволит оптимально защитить Украину от гибридных средств войны, которые применяет против нас Россия, а не втискивать масштабные проблемы в ограниченный формат АТО", — написал он у себя в Facebook.

"Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого нужно законодательно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ", — добавил Турчинов.

По словам секретаря СНБО, нужно создать постоянно действующий в зоне противостояния Оперативный штаб с широкими полномочиями, для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями.

Турчинов уверен, что такой подход только "усилит фундамент Минских соглашений".

Заявления главы СНБО на своей странице в Facebook прокомментировал политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Как провести конституционную реформу и сформировать ручной парламент, который выберет главу государства и запустит "второй срок" для действующей власти?



Нужно просто ввести военное положение в нескольких областях, не вводя военное положение де-юре, попутно запретив этим областям голосовать.

Донецкая, Луганская, да.



Харьковская, Днепропетровская и Запорожская — приготовиться.



Выборы, выборы, кандидаты….!", — написал Павлив.

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