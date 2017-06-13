Корольчук: денег на закупку солнечной электроэнергии у Украины нет

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В ближайшее время в Чернобыльской зоне начнется строительство первой очереди солнечных электростанций. Об этом сообщила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко. РИА Новости Украина Рябцев: украинцы не могут себе позволить зарабатывать на солнечной энергии

По ее словам, сейчас к этому проекту есть заинтересованность у около шестидесяти потенциальных инвесторов. Ускорит процесс подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон "О рынке электроэнергии".

Для строительства солнечных электростанций в зоне отчуждения выделена территория в 1172 гектара. Поиск инвесторов Министерство экологии еще не завершило.

Подвижки в строительстве первой очереди солнечных электростанций прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки вигідно, що почнеться будівництво сонячних електростанцій в Чорнобильській зоні?

— Не можна однозначно сказати, що вже є готовий проект по реалізації таких сонячних електростанцій і заявки, які подаються та збираються, збирає Мінекології.

Дивно, чому цим займається Мінекології, а не Міненерго. Сонячні електростанції не мають до цього ніякого відношення, буде вона забруднена чи ні. На даний момент вона має свій рівень забруднення. Дійсно, мова йде про те, що буде переглянута межа, тобто буде десятикілометрова межа навколо ЧАЕС і десь двадцяти кілометрова там, де можна розділити різні проекти. І немає поки що готових конкретних проектів. Є збір заявок.

Більше того, він доволі затяжний, тому що ми періодично чуємо заяви і заява Наталі Бойко просто продовжує серію заяв Остапа Семерака, міністра екології стосовно того, що вже почнуть будувати влітку. Але ми цього не побачимо і треба розуміти, що насправді з самого початку виникали сумніви щодо того, наскільки інвестор буде готовий прийти, тому що треба розуміти готовність цих територій.

Смотрите также: Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области

Тобто ми фактично ніяких як держава досліджень не проводили на предмет того, чи можна там будувати сонячні електростанції чи будь-які інші об'єкти енергетики. Це стосовно навіть екологічного фактору йде мова, а стосовно технічного, то наразі "Укренерго" підтверджувала тільки можливість побудови нових об'єктів електрогенерації, це не тільки сонячної генерації, а і інших, наприклад, спалювати максимум на 300 мегават потужність.

Ми постійно чуємо від міністра екології Семерака про те, що планується будувати великий сонячний парк на один гігават потужності, тобто втричі більше, ніж те, що «Укренерго» може підтвердити. Щодо перспективи побудови майже одного гігавата потужностей сонячних електростанцій на біомасі передбачається, що з бюджету держави виділять відповідний зелений тариф. Тобто майже щороку треба буде 300 мільйонів доларів виділяти на це. А майже 300 мільйонів доларів отримують всі сумарно об'єкти відновлювальних джерел енергії — і сонячні, і вітрові станції, і біомаса, біогаз частково. Їхня потужність становить один гігават 200 тисяч мегават.

Це всі потужності відновлювальної енергії в Україні сьогодні. Тому, відповідно, треба подумати, де ми ці гроші отримаємо і візьмемо для того, щоб оплачувати тариф. Поки що Мінекології на це відповіді не має.

Чи веде Міненерго переговори?

– Я так розумію, що не те що навіть консультацій, а й переговорів, наскільки я знаю, в Міненерго, який, в принципі, мав би формувати баланс електроенергії виробництва, в тому числі, і потужності відновлювальних джерел, цього всього не було зроблено.

Тому наразі є ризики, що ми просто бачимо таке намагання реалізувати тих людей, ті компанії, які зацікавлені реалізувати такі проекти, таку схему, яку ми бачили, яка була реалізована за часів президента Віктора Януковича, коли фактично одна компанія повністю побудувала об'єкти сонячної генерації.

Там було майже 700 мегават і з них 400 залишилось в Криму і там вони діють. Фактично під це також держава виплачувала доволі значний обсяг коштів тарифу. Були претензії, що це були такі як би взаємні заліки. Просто китайська сторона прийшла та кредитувала і вони просто викупили всі об'єкти.

Тому щоб ми не побачили схожу схему, яка, можливо, буде містити певні корупційні моменти, тому що ці претензії були під час Януковича, я не думаю, що не можна зараз виставляти такі підозри, що не все так чисто.

Читайте также: Энергетика Украины работает на Ахметова. А Порошенко? А он в доле

Наприклад, Білорусія, яка побудувала в цьому році, вони завершили будівництво сонячної електростанції в Чорнобильській зоні, тобто це не буде перша сонячна електростанція, яка побудована в Україні в Чорнобильській зоні. Чорнобильська зона є і в Білорусі, і в Росії частково.

Вони побудували і з початку 2000-х років вони вже завершували процес дослідження, чи там можна будувати вітрові станції, наскільки це буде ефективно, чи не зашкодить екології. Вони виділяли на це кошти, величезні кошти у них сумарно пішли. Але зараз вони завершили, побудували фактично на 20 мегават потужності. Це їм обійшлось десь приблизно в 28 мільйонів доларів. Це також на предмет суми, що один гігават потужності це нам потрібно витратити навіть за підрахунками півтора мільярди доларів мінімум. Це самий мінімум.

Чи найдеться такий інвестор — чесно вам скажу, я дуже сумніваюсь, тому що якщо подивитись менший обсяг, 100 мегават чи 200 мегават, це також доволі серйозні гроші, це, відповідно, в районі до 200 мільйонів доларів, 150-200 мільйонів доларів. Поки що це все залишається відкритим питанням, наскільки ці заявки, які подаються, наскільки, дійсно, серйозні, величезні компанії, які можуть знайти такі кошти, профінансувати це все та побудувати.

А взагалі треба думати, де держава буде брати кошти на зелений тариф. Це по самому мінімальному підрахунку один гігават потужності потребує щороку 300 мільйонів доларів, вісім мільярдів гривень на сьогодні. Це дуже немало.

Міненерго говорить про 60 потенційних інвесторів. Окреме питання, хто ці потенційні інвестори?

– Наскільки я знаю, там китайська сторона виявила зацікавлення. Ви розумієте, з цих 60 заявок — це ще не факт, що з них навіть 50 підтвердять свою технічну спроможність, насамперед, інженерну спроможність. Компанія, яка може володіти технологіями побудови і фінансову спроможність.

Тобто я думаю, що це красива цифра, але коли дійде до справи, то виявиться, що лише три-чотири, може, від сили компанії можуть реалізувати хоча б мінімальний проект на десять мегават. Треба остерігатись того, щоб не наступити на граблі, які були в 2011-2013 роках при попередньому президентові Януковичі, коли це фактично була свого роду така корупційна схема, вимивання коштів з бюджету.

І ми, на жаль, не застраховані від того, що за китайським інвестором чи за якимось європейським інвестором насправді це буде офшорна компанія, за якою сховається український бізнес. Напевно логічно, що він був би наближений до нинішньої влади. Але це такі ризики, які можуть справдитись.

Стосовно розвитку альтернативної енергії. Є енергетична стратегія. На вашу думку, перспективніша яка — сонячна, вітрова чи гідроенергетика?

– Треба розуміти, що якщо дивитись на великі масштаби значні, то, безумовно, перспективна сонячна генерація, тому що є і територія відповідна.

Є території, які дешевші, але треба розуміти, що для цього потрібен гарантований зелений тариф, мається на увазі, закріплений в тарифі, тобто величезні суми. Якщо говорити щодо дешевизни реалізації відновлювальної енергетики, то тоді мова йде про гідрогенерацію, тобто міні ГЕС. Їх також можна доволі багато набудувати в Україні.

В радянський час, до 1969-х років, міні ГЕС становили суттєву частку генерації. Її можна просто відновити і піти протоптаними шляхами, тобто не придумувати велосипед і там буде просто менше тарифу виділятись, тому що по ГЕС фактично технології дешевші, ніж вітряки та сонячні панелі.

Тому логічно піти цим шляхом, де можна економно реалізувати це, бо ми не Німеччина та не США. У нас немає мільярдів доларів для того, щоб підтримувати цей напрямок і інвестори просто не будуть йти сюди, тому що є набагато перспективніші регіони в плані виробництва технологій.

Навіть стосовно реалізації в Чорнобилі — чому його не прив'язати до того, що нехай вони реалізовують один гігават потужності будівництва заводу такого чи декількох заводів сонячних, але хай будуть тоді реалізовані промислові об'єкти, де будуть вироблятись ці панелі та частина обладнання. Наскільки тут буде дотримано цього правила, щоб, дійсно, і податки в бюджет платились, і робота в людей була, і нові об'єкти будувалися, цього ми не чуємо, зрештою, ні від міністра екології Семерака, ні від заступника міністра енергетики Бойко.

Ранее представитель Атомпрофсоюза в Чернобыльской объединенной организации профсоюзов Николай Тетерин в эфире "ГС" заявил, что при возведении фундамента под защитную арку на Чернобыльской АЭС украинские рабочие получили большую дозу облучения на земляных работах.