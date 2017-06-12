Гольдарб: президент, не врите

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Порошенко в воскресенье, 11 июня, в Ужгороде встретился с президентом Словацкой Республики Андреем Киской. Там же прошла церемония по случаю старта безвиза: глава государства открыл символическую дверь в ЕС на украинско-словацкой границе.

"На самом деле мы этого очень долго ждали, и это исторический момент, когда мы разрушаем бумажный занавес, отделяющий Украину от Европы. Это значит, что Украина сделала огромные реформы. Мы совместными усилиями изменили страну, а наши партнеры из Европы сдержали свое слово и дверь Европейского Союза, дверь наших друзей и партнеров открыта для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа. Я вас всех поздравляю", — заявил Порошенко.

Также он написал в своём Twitter, что "сегодня каждый украинец может выпить кофе в Братиславе, улететь лоукостом в Варшаву или посетить Венскую оперу".

Заявление гаранта конституции на своей странице в Facebook прокомментировал юрист, руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб.

"Не врите, президент. Не каждый. Не поедут, не попьют, не послушают оперу те, кого убили на войне, которую вы не хотите прекращать.

Те, у кого ваши яценюки, гонтаревы, коболевы, вовки, гройсманы и др соучастники забрали деньги завышенными тарифами, воровством вкладов, налогами и ценами.

Те, кого преждевременно не стало благодаря вашим "реформам".

Как бы вам не хотелось прикрыть безвизом все сотворенные беды — не получится.

Искусственная эйфория скоро закончится — и люди в Украине опять столкнутся с созданной вами "жизнью".

Возьмитесь за дело, не обманывайте и не обманывайтесь сами", — написал Гольдарб.

Читайте также: Что после безвиза? Придумает ли власть новую "морковку" для украинцев

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.