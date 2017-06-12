Социолог: предпочтения украинцев изменились

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Последние данные опроса социологической группы "Рейтинг", который был проведен по заказу Международного республиканского института, свидетельствуют о том, что главными темами, которые волнуют украинцев, являются рост цен, безработица и боевые действия на Донбассе.

Самыми важными проблемами страны опрошенные считают конфликт на Донбассе, коррупцию в государственных органах и низкий уровень производства. Лично обеспокоены коррупцией и падением гривны — по 26% граждан, а некомпетентностью власти — 14%. Статус русского языка волнует лишь 1% опрошенных.

Данные опроса прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор социологической группы "Рейтинг Алексей Антипович.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які саме запитання ставились під час опитування? РИА Новости | Перейти в фотобанк Чем богаты. Украина – экспортер коррупции

— Говорячи про проблеми, які турбують українців, ми досліджуємо два зрізи. Один — це проблеми національного рівня, тобто проблеми, які потребують вирішення в масштабах держави в першу чергу. Також ми знімаємо особистісний аспект, тобто проблеми, які хвилюють особисто кожного окремого громадянина. І в даному випадку ми бачимо деяку різницю та констатуємо, що вона достатньо суттєва. Якщо на першому місці проблеми, які треба вирішити в Україні — військові дії на Донбасі та корупція в державних органах, це приблизно понад 50% вибору. Українці називають ці проблеми і потім уже йде низький рівень виробництва, безробіття, ціни, некомпетентність влади, те, про що ви згадували — це близько 23-30%. Серед проблем, які турбують особисто кожного окремого громадянина понад 50% називають контроль за ростом цін. Безробіття третина назвала. Військові дії на Донбасі також третина називає та соціальний захист бідних. Як бачите, деякий акцент зміщується в бік матеріального достатку, в бік економічної ситуації, а в кожній окремій сім'ї, а для України в цілому, звичайно, першочерговою проблемою є війна на Донбасі.

До топ-трійки головних проблем держави, зокрема, входить корупція. Саме вона хвилює 26% громадян. Як цей момент вивчали?

— Корупція для проблем держави — це друга позиція, це 52% громадян. Ми просили називати декілька проблем, які є найважливіші для вирішення в державі, а от особисто, серед проблем, які турбують кожного громадянина лише чверть українців називають корупцію в державних органах проблемою, яка турбує їх особисто. Насправді ця проблема ніколи не зменшувалась в своїй актуальності і корупція поряд з війною завжди є в лідерах національних проблем, які потребують вирішення. Але коли ми говоримо про особисті проблеми, то, звичайно, українця турбує те, з чим він скоріше стикається. А стикається він з цінами, тарифами, комунальними послугами та з ситуацією на дорогах, на вулицях тощо.

Як багато було опитано людей? Коли і де проводили опитування?

— Те дослідження, про яке ми говоримо, це репрезентативне опитування для України. Вибірка становила 2,4 тисячі респондентів і закінчували ми це опитування п'ятого травня.

Думки мешканців Криму або неконтрольованої частини Донбасу враховувались чи ні?

— Ні, з 2014 року ні непідконтрольні території Донбасу, ні Крим не фігурують в соціологічних дослідженнях в Україні. Відповідно, мова йде тільки про контрольовані державою регіони Донбасу і всі інші області, крім Криму.

Як ви думаєте, якби була якась можливість опитати, дані сильно б змінились? РИА Новости Украина Евгений Котенко Deutsche Welle: поможет ли ЕС побороть коррупцию в Украине?

— Говорячи про проблеми, ми як група "Рейтинг" моніторимо давно ситуацію в державі. Ні до подій, пов'язаних з війною на Сході і Кримом, ні після, проблематика в Україні особливо не змінилась. Громадян як турбували ціни, так і турбують, як турбувала корупція, так і турбує. Фактично зараз додались військові дії на Донбасі. Тому, я думаю, і на тих територіях, про які ми зараз говоримо, проблеми такі самі, як і були раніше, коли ці території були підконтрольні Україні і такі ж, як і зараз в українців.

Чи були ще якісь цікаві запитання під час соцопитування? Або неочікувані відповіді?

— Ви знаєте, дослідження дуже широке. Можна говорити і говорити. Все це розміщувалось у нас на сайті. Але якщо ми говоримо про проблеми, то треба не тільки оцінювати теперішню ситуацію, а й дивитись в майбутнє. А майбутнє, українці кажуть, що найкращою чи найважливішою ціллю розвитку України як держави повинно бути підвищення рівня життя населення, забезпечення рівня економічного розвитку України, тобто покращення життя кожного окремого українця і зростання економіки України в цілому. Це є два напрямки, дві цілі, які визначають українці як мету і свої прагнення. На жаль, в цьому немає ніякої новини, тому що і десять років тому і, я думаю, найближчі роки ми будемо фіксувати таку саму картину, коли мова йде про те, що більш за все турбує українця його матеріальне становище.

Ви приділяли увагу позитиву чи торкались проблем? До прикладу, безвіз?

— Безвізовий режим наразі ще українці не відчули з точки зору спробувати поїхати. Таких людей ще мало. Але ажіотаж, які ми не як соціологи, а просто зустрічаємо інформацію в ЗМІ, пов'язаних з виготовленням біометричних паспортів, якраз і свідчить про те, що українці готуються до періоду відпусток, готуються до подорожей і безвіз однозначно буде використаний в цілях, щонайменше, туристичних українцями і найважливіше в цьому — молодь та середній вік. Найбільш активна частина населення дуже прихильно ставиться до введення безвізового режиму. Для старшого покоління, звичайно, це не дуже актуально, вони не дуже люблять, не те що не люблять подорожувати, але традиційно радянське виховання старше покоління в нас і старше покоління в Європі, звичайно, відрізняються тим, що старші в Європі постійно подорожують, а наше старше покоління, зрештою, проводить більш спокійне життя. Але для молоді і для середнього віку безвіз надзвичайно важливий, тому це ще дасть свої якісь наслідки введення безвізового режиму, але в громадській думці ми можемо заміряти трошки пізніше.

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Напомним, когда речь идет о хищении имущества в особо крупных размерах, подозреваемых не стоит отпускать из-под стражи. Такое мнение в эфире "ГС" выразил адвокат Олег Березюк.