Возвращать ГФС в подчинение Кабмину нельзя - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Государственную фискальную службу предлагают подчинить Кабинету министров. Как заявила председатель Комитета парламента по налоговой и таможенной политики Нина Южанина, Министерство финансов продемонстрировало неспособность управлять этим органом. Также, по ее словам, Минфин оказался не в состоянии спланировать налоговые поступления в 2017 году.

Что изменит переподчинение государственной фискальной службы, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы координатор группы "Налоги" гражданской платформы "Новая страна" Павел Себастьянович.

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По вашему мнению, подчинение ГФС Министерству финансов действительно было ошибкой?

— Нет, конечно. Я считаю, что это было очень прогрессивным шагом. То есть и я думаю, все мы помним ту ситуацию, когда ГФС подчинялось Кабмину. То есть это значит — никому. То есть так случилось, что все базы ГФС и вся внутренняя деятельность ГФС никем не могла быть проверена. Совершенно никем. Вот когда говорят — Кабмину, это значит — тому, кто отвечает за эту службу? Это значит — никто. Поэтому подчинения Минфину это было, я думаю, очень разумным шагом. И как мы видим, те изменения, которые последовали, автоматическое возмещение НДС, и трактовка всех законопроектов, которая раньше делалась индивидуально для каждого предприятия, и вполне одна и та же формулировка может трактоваться по-разному. Сейчас все это передано Минфину, и вот как предприниматель, я скажу, что это очень положительно.

В таком случае возникает вопрос, что на самом деле стоит за словами Нины Южаниной. Зачем она делает это предложение?

— Мне сложно придумывать какие-то мнимые причины, почему это сделано. Но на сегодняшний день наверняка та политика, которую ведет Минфин, открытости и автоматического возмещения, и самой ГФС, наверное, кому-то это очень неудобно. А тем более сегодня декларируется и министром финансов, и временно исполняющим обязанности главы службы ГФС и взаимопонимание. И мне кажется, наконец-то какая-то налаживается работа. Немножко не утрясено еще с налоговой милицией, которая должна быть ликвидирована полностью. Но мне кажется, что все, что сейчас делается с Минфином и ГФС, это шаги в нужную сторону. И та открытость обсуждения законопроектов, в том числе налога на выведенный капитал, и стремления создать службу финансовых расследований вместо существующих экономических подразделений СБУ, МВД, в прокуратуре, налоговой милиции, это все говорит о таких сильных реформаторских шагах со стороны Минфина. Наверное кому-то это не нравится.

Когда ГФС передавали в подчинение министерству финансов, тогдашний глава правительства Арсений Яценюк говорил, что таким образом налогоплательщики почувствуют новую и качественную налоговую культуру. За это время действительно произошли какие-то положительные сдвиги?

— Честно говоря, трудно мне вспоминается то время, пока Яценюк был премьером, что были какие-то позитивные изменения. Но тогда очень много декларировалось по поводу реформирования ГФС. Но мы видим, что и 2015 год, и 2016 год был полный саботаж реформы ГФС со стороны особенно ее руководителя, который сейчас под следствием. И может быть именно сейчас, когда временно отстранен или отсутствует глава ГФС, может как раз будут произведены те изменения, которые давно уже назрели в фискальной службе. И наконец-то это будет организация с человеческим лицом, с которыми будет бизнесу приятно общаться.

Глава Кабмина Владимир Гройсман неоднократно заявлял, что ГФС была и остается чемпионом по количеству жалоб со стороны бизнеса на работу органов власти. Или это естественная ситуация?

— Нет, Конечно, я бы не сказал, что это так должно быть. И это совершенно неестественно, чтобы налоговая служба была таким объектом, я не знаю, презрения что ли предпринимателей. То есть налоговая служба — это такая государственная организация, которая является лицом государства в общении с предпринимателями. То есть все предприниматели надеются, что это лицо наконец станет человеческим, улыбающимся, а лучше — цифровым. Чтобы это было все через онлайн, никакого личного общения, никаких проверок. И сегодняшнего уровня развития интернета и цифровой техники уже вполне достаточно, чтобы обеспечить отсутствие как таковой налоговой службы и налоговой милиции. Все может фиксироваться автоматически в цифровом виде.

Говорят о напряженных отношениях Южаниной и министра финансов Александра Данилюка. По вашему мнению, мог ли какой-то личностный конфликт стать основной причиной планов на переподчинение ГФС?

— К сожалению, для Украины это уже такая традиция, еще когда была Наталья Яресько, которая не хотела общаться с комитетом, и с Южаниной в частности. И вот сейчас это как традиционно повторяющееся противостояние. Будто эти две должности соревнуются в том, кто более либерален, кто является лучшим реформатором. И может быть, конечно, присутствует какая-то ревность, может быть, отсутствует коммуникация со стороны Минфина, что они все свои движения не обсуждают с комитетом. Но с другой стороны, я вот сам, как участник рабочей группы по налогу на выведенный капитал, могу сказать, что Минфин очень открыт. И я думаю, нет никаких препятствий, чтобы сотрудники комитета могли присутствовать на этих заседаниях, если они хотят участвовать в реформировании страны.

Если ГФС подчинят снова Кабмину, что будет с прозрачностью и эффективностью работы? Учитывая то, что уже есть опыт подчинения Кабмина "Укрзализныци" и "Нафтогаза".

— Эти два опыта показывают негативность такого переподчинения. То есть я думаю, никто из нас не витает в облаках и пользуется железной дорогой и видит, что там ничего не меняется, а наоборот, все только ухудшается. Что тема "Нафтогаза" — это вообще отдельная тема. Там получилось сверхприбыльное предприятие за счет повышения тарифов. То есть мы все граждане Украины, обеспечиваем такую сверхприбыльность этих предприятий. Но не понятно, зачем это делать. И если налоговая служба из-под Минфина опять вернется в Кабмин, то есть я считаю, что это будет трагедия для всего украинского бизнеса. Если опять это будет такой закрытый черный ящик, где свои компании создают какие-то непонятные электронные сервисы. Когда мы все ощущаем, что такое "Приват 24", вот какой уровень сервиса электронного, когда и авторизация, и хранение данных происходят так удобно и легко. И когда мы общаемся сейчас с налоговой службой, вот через их электронные сервисы, это же совершенно разный уровень. То есть нельзя в 21 веке возвращаться в каменный век. И если сейчас налоговую службу опять сделают такой изолированной, никому не подчиненной и она зависнет опять где-то там, где-то в Кабмине, то я думаю это будет опять возврат к какому-то прошлому.

То есть говорить о продолжении реформы ГФС в таком случае не приходится?

— Я думаю просто вероятность снижается. По крайней мере Минфин сейчас открыт, и все, что происходит в ГФС, сейчас хотя бы через Минфин видно. Если же опять у Минфина ГФС отберут и это опять будет закрытая какая-то организация, мы вообще не будем знать, что там происходит.

Южанина говорит, что если ГФС переподчинят Кабмину, в значительной степени нужно будет менять Налоговый кодекс.

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— Я не понимаю, как это связано. Налоговый кодекс сейчас же, наверное, прописан так, что это подчинение Минфину. Естественно, если переподчинять Кабмину, то опять надо вносить изменения. То есть получается, что это опять очень трудоемкий процесс и вместо того, чтобы реформировать ГФС и делать те изменения, которые уже перезрели, мы опять будем заниматься в парламенте техническими какими-то правками Налогового кодекса, чтобы опять вернуть ГФС в подчинение Кабмину. А заодно как всегда у нас бывает, когда что-то вносится в какой-то закон, обязательно туда внесут еще какие-то правки, о которых мы узнаем в последний момент уже после принятия. Поэтому в нашем запутанном законодательном поле, мне кажется, таких резких движений лучше уже не делать. Сейчас уже выработаны, мне кажется, стратегические пути, стратегия реформирования ГФС. У Минфина очень хорошо расписано и на сайте, и они постоянно коммуницируют, каким образом все что будет меняться. Мне кажется, по такому пути надо идти. То есть если видно, что Минфин с чем-то не справляется, по мнению комитета, значит надо об этом публично писать, что конкретно не получается, в чем можно оказать помощь. Но взять и сегодня не поддерживать одно из министерств, которое показывает хорошее движение, просто нельзя.

Ранее эксперты Сергей Доротич и Анна Винниченко в эфире "ГС" прокомментировали изменение налогового законодательства для общественных благотворительных организаций.