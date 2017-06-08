Отставка Насалика и перспективы для Коболева

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ближайшее время покинет свой пост. Об этом 6 мая сообщила "Газета по-украински" со ссылкой на неназванный источник из окружения премьера.

Отставку главы Минэнерго, вроде бы, уже принял премьер-министр Гройсман. И сейчас идут последние консультации относительно преемника Насалика.

Наиболее вероятным преемником Насалика на посту министра энергетики является глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский.

Откуда пошли такие слухи, и насколько они правдивы, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политический консультант Петр Охотин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи буває дим без вогню, адже про можливу відставку міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика почали ще говорити минулого року?

— Взагалі, Міністерство палива і енергетики — це таке досить вибухонебезпечне місце, і власне, воно пов'язано як з великою відповідальністю, так і в принципі з досить цікавими різними можливостями. Щодо тих версій, що на посаду Насалика може піти Домбровський, ця версія може заслуговувати на повагу, але в принципі такий побіжний аналіз ЗМІ показує, що зараз активно розглядається можливе міністерське призначення Коболєва, особливо в світлі Стокгольмського арбітражу. Зокрема, ряд ЗМІ вийшли із замітками про те, що Коболєв, можливо, має навіть прем'єрські амбіції в майбутньому, і це така стандартна стратегія медіа-просування майбутнього політика, який планує йти вище, ніж зараз є.

УНИАН Андрей Коболев. Архивное фото

На вашу думку, Міненерго може бути слабкою ланкою в уряді Гройсмана?

— Варто пам'ятати, що Міненерго часів Насалика запам'яталося деякими такими речами, як блокада, скажімо. І не секрет, що Міненерго приваблює інтереси впливового олігарха Ріната Ахметова. Тому цілком можливо, що всі ці чутки є частиною або задньою обстановкою саме таких переговорів. І цікаво, кого лобіюватиме саме донецький олігарх, який зараз робить все можливе, щоб зберегти свої активи.

Тобто в це крісло з часом може потрапити людина Ахметова, домовившись… з ким?

— Тут мова, можливо, йтиме навіть не про конкретну людину, тому що, на мою думку, зараз Ахметов перебуває не в тому стані і не в тій силі. Але якась людина, більш компромісна, і можливо, просто з менш відомою політичною біографією, на відміну від Насалика. Знову-таки, потрібно розуміти, що в такий кризовий час перебування на міністерстві, пов'язаному з енергетикою, це одразу побічна відповідальність і за тепловий сезон, і за торгівлю з окупованими територіями, і власне, за також тарифи, певною мірою і за те, на чому базується НКРЕ, яку зараз очолює Вовк.

А чи потрібен такий головний біль комусь у такий важкий, кризовий час?

— З одного боку, це головний біль. А з іншого боку, це досить приємна посада. Приємна як для резюме, і для певної позначки та досягнення. І як і все в Україні зараз, це посада також з певними корупційними можливостями. І, на жаль, поки що нема приводів говорити, що нова людина буде цілком справедливою, чесною і не схильною до самозбагачення.

Давно ходять розмови про локальні кадрові ротації в уряді Гройсмана, які можуть відбутися восени. Чи варто чекати кадрових змін і яких?

— "Міністропад" вже почався. У відставку подав Кутовий, і на його заяву Гройсман відреагував вже на наступний день. Також зараз за станом здоров'я йде у відставку Юрій Стець, такою є офіційна позиція міністерства. Тому питання заміни інших людей також можливо.

Вони покинули уряд ніби за власним бажанням. Це дійсно так, чи їх попросили піти?

— У даному випадку, я думаю, всі карти розкриються восени, коли ми побачимо, який вимальовується пасьянс. А стратегія може бути різною. В тому числі я не виключаю, що робиться все можливе, щоб були призначені в.о. міністрів, щоб провести такі болючі реформи, як пенсійна і земельна.

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Чи доцільна ця кадрова перестановка, адже на кону запуск пенсійної, медичної, земельної реформ?

— Власне, от саме через це я і розглядаю таку версію як можливу. Тому що людина, яка є в.о. міністра, зазвичай, це люди, які не планують повертатися в публічну політику, і виконавши свою справу, займаються чимось іншим. Звісно, винятки можливі, але, на мою думку, технічно саме постановка в.о. міністрів замість міністрів на час проходження пенсійної, земельної, медичної реформ, може бути однією зі стратегій Банкової.

Ранее политолог Александр Палий в эфире "ГС" заявил, что нынешний парламент не двигает страну вперед, проводя реформы, а погряз в политических дрязгах.

А политолог Василий Мокан в эфире "ГС" подчеркнул, что в борьбе с нехваткой антрацитового угля Украина пошла легким путем — решила покупать по более высокой цене за границей, хотя более дальновидно было бы переоборудовать ТЭС на другой газовый уголь.