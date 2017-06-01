Ликвидация экоинспекции. Что дальше?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Государственную экологическую инспекцию ликвидировали. Как заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, эту структуру невозможно избавить от коррупции.

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Также, по его словам, там даже существовали реестры взяток, и за это должен кто-то отвечать. Как будут ликвидировать инспекцию и создадут вместо нее, Остап Семерак прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, ця структура настільки погрузла в хабарництві, що вилікувати її неможливо?

— Так, це висновок, який напрошується після детального ознайомлення з роботою Держекоінспекції, тих механізмів, які там працюють, та і зрештою, давайте виглянемо через вікно на вулицю і побачимо, в якому стані є навколишнє середовище, як вони могли працювати. Тому рішення, яке сьогодні уряд ухвалив – це затвердити концепцію реформування природоохоронної служби, яка передбачає ліквідацію Держеконіспекції і створення замість неї нової природоохоронної служби, яка повинна брати на роботу нових людей, ніяких переатестацій, виключно через конкурси. І, звичайно, цим людям потрібно створити належні умови праці для того, щоб вони були незалежні і не погрузли знову в корупційних механізмах. Також ця служба повинна ліквідувати дублюючі функції, які існують сьогодні з іншими інституціями чи інспекціями, і вона повинна запровадити принцип відходу від покарання, неефективного, зрештою, покарання, до моніторингу і запобігання шкоди навколишньому природному середовищу.

Будуть умови для тих, хто працював в інспекції, щоби брати участь в цьому конкурсі?

— Новостворена служба – це є центральний орган виконавчої влади, це є державні службовці. Рік назад парламент схвалив новий закон про реформу державної служби, згідно з яким конкурси на призначення керівника центральних органів виконавчої влади, його заступників проводить комісія, незалежна від міністра, яка працює при Нацдержслужбі – це Національне агентство державної служби. До будь-якого керівника центрального органу виконавчої влади є абсолютно прозорі, чесні і справедливі вимоги конкурсні, і я дуже сподіваюсь, що ця комісія не прийме рішення і підбере для цієї служби нове керівництво. Далі, згідно з цим законом, нове керівництво повинно здійснити конкурсний набір підлеглих якраз уже в державній службі в новоствореній службі під наглядом тієї ж агенції з державної служби. Очевидно, вимоги в законодавстві немає такої, що не можуть прийматись документи від людей, які працювали в попередній службі і, очевидно, такі люди будуть мати можливість подати свої заявки. Але під час конкурсу вони повинні пройти люстраційну перевірку, перевірку їхніх доходів, перевірку і співбесіду щодо ефективності їхньої роботи.

Я сподіваюсь, що ці незалежні члени комісії не допустять тих людей, які не достойні працювати і дуже сподіваюсь на зовнішній громадський контроль і контроль ЗМІ.

Окремо я хочу сказати також, що ми передбачаємо в цій новій службі нове явище — екологічних шерифів. Це поки що робоча назва цих людей. Це люди, які повинні підбиратись органами місцевого самоврядування та громадськими активістами, після цього пройти підготовку і навчання в центральному апараті нової природоохоронної служби і здійснювати роботу на тих територіях чи на територіях тих громад, де вони проживають. Ніхто краще не може контролювати захист свого села чи свого містечка, як та людина, яка живе там, і діти якої живуть теж там, і батьки якої живуть теж там.

Що буде з людьми попередньої Держекоінспекції? Чи буде реакція правоохоронних органів?

— Відбулось вже декілька місяців назад комплексна перевірка роботи центрального апарату Держекоінспекції. За результатами цієї перевірки акт, який був складений, в якому зафіксовані всі порушення на думку членів комісії, направлені до відповідних компетентних органів, які мають можливість перевірити ці порушення. Мені відомо на сьогодні, що за фактами, які викладені в звіті комісії Мінприроди, яка проводила аналіз роботи Держекоінспекції, відкриті кримінальні провадження, і я більш як переконаний, що правоохоронні органи, які уповноважені здійснювати розслідування саме корупційних правопорушень, здійснять цю перевірку в найстисліші терміни і будуть кваліфіковані їхні дії і, відповідно, передані ці матеріали до суду, який буде встановлювати міру вини і покарання. Тобто, підкреслюю, ніхто не звільнився і не побіг відпочивати. Кожен герой залишив свої сліди в документах, і сьогодні вони відповідні пояснення надають чи будуть ще надавати.

Якими були функції Держекоінспекції? Що їй дозволило настільки погрузнути в хабарництві?

— Це дуже складне питання. Я думаю, нам треба годину часу для того, щоб це детально проаналізувати, але, очевидно, була свідомо побудована така система, і чи це була людська воля, чи це була воля обставин, не важливо. Про це повинні висновки зробити ті уповноважені особи, які мають здатність, вміння і компетенцію це робити.

Чим будуть відрізнятись функції?

— Принцип, який працював в Держекоінспекції, був перевірка тих підприємств, які попадали за ознаками їхньої діяльності як такі, що несуть загрозу навколишньому середовищу. Тих підприємств було суттєво більше, аніж екоінспекторів і, відповідно, екоінспектори приймали рішення, кого перевіряти, кого не перевіряти. Наша концепція говорить про те, що ми повинні максимально автоматизувати систему моніторингу, фонового моніторингу стану довкілля, як це відбувається в західних країнах. І, зрештою, Україна взяла на себе зобов’язання, підписавши угоду про асоціацію, перейняти такі правила. Далі визначається перелік підприємств і критерії ризиків їх впливу на навколишнє природнє середовище і ті підприємства, які здійснюють діяльність, яка не завдає потенційної шкоди навколишньому природньому середовищу, повинні бути виведені з переліку підприємств, які підпадають під планові перевірки і їх можна буде перевіряти виключно за скаргою або за фактом нанесення такої шкоди. Наступне, про що ми говоримо, – ті підприємства, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу, повинні оперувати фінансовими інструментами, які забезпечують ліквідацію, скажімо, можливої шкоди. Це повинен бути або страховий інструмент, або застава, тому що дуже часто відбувається якась екологічна катастрофа, і тоді з державного бюджету починається шукати кошти для того, щоб покрити такі збитки.

Коли ми говоримо про фактори запобігання, ми теж повинні говорити і про штрафи. Сьогодні посадова особа, яка завдає шкоду, скажімо, по засміченню території або по неналежному поводженню з відходами, несе максимальне покарання у вигляді штрафу 1700 гривен, а фізична особа 1360 гривен. Погодьтеся зі мною, що ці штрафи, і ми повинні говорити, що інструменти запобігання повинні бути такими, які б заставляли будь-якого підприємця чи державного, чи особу, уповноважену державою працювати так, щоби боятись таких покарань, і це теж є дуже важливий інструмент. Це штрихами ті кроки, які ми плануємо здійснити, але питання насправді перезріло, і ми повинні змінити систему моніторингу, контролю та запобігання шкоди навколишньому природному середовищу.

Скільки триватиме перехідний період? Хто виконуватиме функції Держекоінспекції?

— Реформа, яка схвалена урядом, передбачає три етапи, на першому етапі до кінця 2017-го року, повинна бути ліквідована Держекоінспекція, створена нова природоохоронна служба і повинні бути обрані на цьому конкурсі, про який ми з вами вже говорили, керівники нової природоохоронної служби. Звичайно, що за цей час екоінспекція буде продовжувати виконання своїх повноважень до початку роботи нової.

Завдання, які ми ставимо перед собою до кінця року, – запустити роботу нової природоохоронної служби, яка буде вже працювати на нових принципах і засадах. Другий етап передбачає матеріально-технічну зміну, тому що коли ми говоримо про автоматичний моніторинг, то це відповідні технічні засоби повинні бути і зміна законодавства, бо якщо ми говоримо про штрафи, то це треба міняти українське законодавство.

Напомним, эколог Олег Перегон в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что переработку мусорных отходов в стране контролирует криминалитет, а ситуация на свалках грозит техногенными катастрофами.

Ранее эколог Александр Соколенко заявил, что на сегодняшний день в Украине происходит экоцит лесной отрасли, а процесс уничтожения лесов фактически стал бесконтрольным.