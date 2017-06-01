Спиридонов об отставке Стеця: две версии

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Министр информационной политики Украины Юрий Стець подал в отставку. О решении министра сообщила пресс-служба Мининформполитики.

"31 мая министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию. У министра был разговор с руководством и членами правительства, которым он сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", — сообщил государственный секретарь министерства Артем Биденко.

По мнению политического эксперта Николая Спиридонова, у министра информационной политики есть две основные причины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"1) Он (Стець – Ред.) не хочет нести ответственность за то, что сейчас происходит в информационной политике. В частности – был против запрета соцсетей. Очевидно, грядёт дальнейшее "закручивание гаек" и уход с должности позволяет в этом не участвовать.

2) У него и действительно есть проблемы со здоровьем и это давно не секрет для политической тусовки”, – сообщил Спиридонов.

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Сейчас, как сообщается, Юрий Стець находится на больничном. Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.

Политолог Кирилл Молчанов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решение СНБО о наложении санкций на некоторые российские сайты не могло стать ключевым поводом для уходя в отставку министра информполитики.

"Дело в том, что сам Стець в свое время вышел из медиа-бизнеса, то есть из сферы, которая связана с журналистикой, руководил каналом. Поэтому я думаю, как раз-таки он глубоко в душе в первую очередь как профессионал в данной сфере, не разделяет подобные новации, которые по большому счету являются в какой-то степени цензурой и угрозой свободе слова. Поэтому он мог использовать это уже как последний повод, чтобы подать в отставку. Но вряд ли это могло быть ключевым решением, из-за которого люди хлопают дверью", — отметил эксперт.