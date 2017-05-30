Макрон сделал заявку на лидерство в ЕС - Кирюхин

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в Версале под Парижем. Это первая встреча двух лидеров после победы Макрона на выборах.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что главными темами переговоров стали "борьба с терроризмом", двусторонние отношения России и Франции. К приоритетным темам также в Кремле отнесли и украинский вопрос.

Перед тем, как пригласить президента России с визитом во Францию, Макрон заявил, что будет вести с Путиным "требовательный диалог, который не предусматривает уступок в отношении действий Москвы в Украине и Сирии".

Визит президента России во Францию проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

Макрон, став президентом Франции, сразу приглашает с визитом президента России, чью политику критиковал во время предвыборной кампании. Как вы это расцениваете?

— Прежде всего, я это расцениваю, как желание Макрона проявить себя в качестве довольно сильного лидера и международного игрока. Мы помним, что во время избирательной кампании его оппоненты обвиняли его в том, что он будет полностью вести политику в русле Германии, что де-факто президентом Франции станет Меркель и т.д. И вот, уже буквально с первых недель своего президентства, Макрон демонстрирует заявку на лидерство в ЕС. Не столько в ЕС, сколько вообще на лидерство во Франции. То, которое оно возможно было в значительной мере утеряно при его предшественнике Олланде, когда Франция однозначно шла в кильватере Германии. Сегодня Макрон сделал эту заявку, это очень интересно, судя по всему, именно он был инициатором этой встречи. Естественно, что эта встреча не связана с какими-то соглашениями, договоренностями значимыми, ни в коем случае. Это ознакомительный визит, но, тем не менее, это визит, который должен, вероятнее всего, по мнению французского лидера, заложить основы российско-французских отношений на будущее.

GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон

Конкретизировать свои позиции по важным вопросам?

— Да, без сомнения. Во-первых, обговорить повестку дня, прояснить позицию сторон по ключевым вопросам повестки дня, а судя по тематике встречи, эта повестка дня включает ключевые вопросы, это вопросы Сирии, урегулирования ситуации на Ближнем востоке в целом, борьба с терроризмом, и вопрос Украины. И крайне важно, как я понимаю, президенту Франции четко прояснить, продемонстрировать свою позицию и понять позицию российского лидера, с тем чтобы сформировать площадку для того, чтобы развивать двусторонние отношения и понимать, с каких позиций кто стартует.

Во время предвыборной кампании Макрон неоднократно заявлял об ответственности России за ситуацию в Украине и Сирии, обвиняя Москву в нарушениях международного права. Сейчас риторика Макрона будет смягчена?

— Мы прекрасно понимаем, что одно дело — избирательная кампания, другое дело — уже реальная политика. Реальная политика, как правило, требует поисков возможностей компромиссов и каких-то выходов из кризисных ситуаций. Но опять-таки, вопрос, насколько далеко стороны готовы отойти от своих позиций. Судя по первым заявлениям, сделанным уже совместно Путиным и Макроном по результатам их встречи, президент Франции четко продемонстрировал, что есть базисные принципы, от которых он отступать не намерен, в том числе по украинскому вопросу, это те же принципы, которые он озвучивал в ходе избирательной кампании, связанные с обеспечением международного права, демократией и прочее. Но, тем не менее, при этом же он заявил, что он ориентирован на поиск выхода из тупиковой ситуации, которая сложилась сегодня, в том числе на украинском направлении.

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Президент Франции позиционирует себя как надежного участника "нормандского формата". То есть можно надеяться, что при президентстве Макрона будет продвижение в этом направлении?

— По крайней мере, есть определенные надежды или, как минимум, ожидания, связанные с этим. Обратите внимание, не так давно Путин провел встречу с Меркель в Сочи, тоже один из участников "нормандского формата". Сейчас происходит встреча с Макроном в Париже. И я не исключаю, что обе эти встречи по украинскому вопросу окажутся взаимосвязанными, и они как-то стимулируют, более активизируют "нормандский формат". Возможно, уже в каком-то ближайшем будущем мы увидим встречи на уровне глав МИД стран-членов "нормандской четверки", как это уже проходило не раз, и какой-то интенсификации на этом направлении. Может быть. Тем более, что последние, вот буквально сегодня-вчера, прозвучали сигналы и из Вашингтона о том, что там тоже больше обратили внимание на украинское направление.

А на что надеется президент России, находясь в Версале?

— Очевидно, что задача президента РФ, которую он перед собой ставит, это сохранение диалога с европейскими лидерами, и похоже, по крайней мере, его стратегия заключается в том, чтобы переубедить своих контрагентов в том, что их позиция не всегда соответствует той реальной ситуации, которая, по мнению российского президента, существует в Украине и, соответственно, убедить их в своей позиции. Это вполне ожидаемо. Вопрос в том, как далеко будет готов пойти на уступки российский лидер, чтобы выйти на компромиссное разрешение украинского вопроса в рамках площадки "нормандской четверки", это, конечно же, вопрос открытый, потому что проблема очень серьезная и очень глубокая. Но, тем не менее, по крайней мере, мы видим, что встреча с Меркель, а теперь встреча с Макроном потенциально дает новый импульс для переговоров европейских лидеров с президентом России и украинской стороной по разрешению нашей проблемы.

По информации The Washington Post, Администрация президента США Дональда Трампа планирует более активно подключиться к решению кризиса в Украине. Как вы считаете, это действительно происходит?

— Из самых разных источников уже задолго до появления вот этой статьи в The Washington Post, поступала информация о том, что в Вашингтоне очень серьезно рассматривают вопрос об интенсификации украинского направления, и ищется человек, который бы обеспечивал курирование этого вопроса. И если мы вспомним визит Тиллерсона в Москву, тогда на совместной пресс-конференции с Лавровым поднималась уже эта тема, что может быть возобновлена в каком-то новом формате комиссия, которая работала в отношениях Нуланд и Суркова. И это было бы вполне логично, и в этом есть, судя по всему, заинтересованность как российской стороны, так и, вероятнее всего, новой Администрации президента. Там по результатам визита Тиллерсона в европейские страны и потом в Москву, и по результатам поездки Трампа в Европу, и его переговоров в рамках Большой Семерки, судя по всему, укрепились во мнении, что необходима площадка прямого диалога между Вашингтоном и Москвой — для координации позиций конкретно по российско-американским отношениям и непосредственно по украинскому вопросу. Поэтому я бы обратил внимание на то, что в этой упомянутой вами статье The Washington Post указывается на то, что Виктория Нуланд была не успешна в своей деятельности. Если это так, если действительно в Вашингтоне пришли к выводу, что миссия Нуланд была без особого результата, то тогда, возможно, будет искаться на эту должность человек, который бы занимал некоторую иную позицию, чем ту, которую занимала Нуланд.

Это очень важно и по некоторым сигналам, которые я получаю, например, от своих коллег, американских политологов, говорят, что в принципе такой человек уже есть, и, как минимум, многие говорят, что уже имеется представление о том, кто будет назначен в Госдеп, привлечен для этой работы. Пока имя не называется, мы можем строить предположения. Некоторые называют Томаса Грэма, а я пока воздержусь от конкретных имен, я думаю, относительно в ближайшем будущем мы увидим, и наиболее вероятно, что действительно будет формироваться площадка для переговоров между Вашингтоном и Москвой, непосредственной коммуникации для решения каких-то текущих вопросов. Хотя, конечно же, давление на администрацию Трампа сейчас очень сильное по российскому вопросу, очень сильное.

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Ранее политолог-международник Владимир Воля в эфире "ГС" заявил, что после победы Макрона на президентских выборах внешняя политика Франции не изменится.

А директор Международного института демократий Сергей Таран в эфире "ГС" заявил, что в лице нового президента Франции Украина получила союзника, который будет продолжать внешнюю политику предыдущего президента.