Эксперт назвал главную ошибку Луценко

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в помещениях Окружного административного суда Киева и по месту проживания главы суда Павла Вовка. Об этом сообщила начальник отдела по работе с общественностью и СМИ Национального Антикоррупционного Бюро Оксана Митницкая.

По ее словам, все обыски проводились в рамках расследования уголовного производства по факту предполагаемого незаконного обогащения председателя этого суда. Предварительная правовая квалификация — это незаконное обогащение.

Обыски в помещениях Окружного административного суда Киева прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт, директор Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Оксана Митницька в нашому ефірі спростувала чутки про те, що ці перевірки в окружному адмінсуді — це нібито реакція НАБУ на розслідування ГПУ. Що з цього приводу ви скажете?

— В мене немає підстав не довіряти, тому що справа щодо Павла Вовка, одіозної фігури, ще з часів того часу, коли він був помічником батька, фактично, суддівської мафії "підрахуя" знаменитого, Сергія Ківалова. З тих часів, зрозуміло, що виникало багато запитань не тільки щодо Вовка, щодо інших суддів, які чинять опір, саботаж будь-яким змінам в судовій гілці влади, які, судячи з їх електронних декларацій, є частиною цієї тотально корумпованої системи, частиною якої є суддівська мафія. Тому кримінальна справа проти Павла Вовка була давня. А те, що в нас будь-які рішення щодо суддів вважають тиском на суди, будь-які рішення щодо прокурорів вважаються тиском на прокуратуру, будь-які рішення щодо корупції в правоохоронних органах вважаються тиском на слідчих і будь-які рішення щодо політиків, якщо вони незаконно збагачуються, вважаються політичними, це тактика захисту. Єдине, що коли вони розпочали справу проти Гізо Углави на підставі фейкових звернень громадських організацій, вони вирішили атакувати і очорнити саме НАБУ. І якщо ви зробите якесь опитування в себе на радіостанції, то я думаю, що слухачі добре розуміють, що суди проти НАБУ — єдиного можливого антикорупційного органу, якому ми ще довіряємо, зрозуміло, що люди будуть довіряти більше НАБУ, оскільки рівень довіри до суддів і прокурорів, правоохоронних органів дорівнює нулю цілих.

Тоді виходить співпадіння, що цей суд веде справу Углави зараз. І тут активізувалася справа саме до розшуків, обшуків і вдома, і в самому суді дійшла справа саме зараз.

— По-перше, це в квітні місяці почалася справа проти Углави, тому в будь-який момент, якби ви мене запитали, чому саме зараз, мені б довелося говорити. В будь-який момент виникає запитання, чому саме цей момент. Зрозуміло, що це різні питання. Питання Гізо Углави - це інше провадження, і там треба дивитися щодо подвійного його громадянства або інших речей. Але ще раз нагадаю, чомусь вони починають з Углави, а не проваджують, наприклад, ті ж самі речі проти мера Одеси Геннадія Труханова, де сьогодні президент перебуває. І ніяких питань не виникає щодо подвійного громадянства Труханова. Інших людей, які займають посади, починаючи від депутатських крісел, і закінчуючи міністерськими, маючи подвійні громадянства, про які ми згадуємо тільки тоді, коли відпускають за кордон, чий паспорт вони мали. Тому в даному випадку це не співпадіння, але як раз тому що, як раз почали атакувати судді, знаючи, що кримінальна справа, очевидно, набула якихось, можливо, вже більш продуктивних і ефективних рис. Тому я ж кажу, що завжди вони будуть говорити. А те, що воно співпадіння, знаєте, це, скоріше, вчора у Юрія Луценка до звіту зробили цей голубий вертольот за наш з вами рахунок. Оце співпадіння, яке є не випадковим. А тут, зрозуміло, що вони атакують НАБУ, як і те, що в них не вийшло моментально, коли вони хотіли призначити свого аудитора, який би зрозуміло, які б висновки зробив, так вони. Виходить, що вибивають і дискредитують ту систему, до якої все ж таки ще поки що залишається довіра українських громадян.

Виходить, що приховувати зараз нічого? Триває конфлікт між ГПУ та НАБУ, САП?

— Триває конфлікт. Якби правоохоронні органи та антикорупційні структури і системи в нас змагалися, хтось з них конвертував би потребу українських громадян, їх очікування, щоб "вор сидел в тюрьме", вибачте, слова класика. А вони конкурують для того, щоб, фактично, дискредитувати саме ці антикорупційний органи. Під час всього цього перебування, наприклад, ГПУ або інших речей, виключені з санкційних списків, теж саме оточення Віктора Януковича, про яке вони нам обіцяли. Жодної кримінальної справи доведеної до кінця в ГПУ в нас немає. Фактично, на сьогоднішній день, є дискредитація правоохоронних органів. І я, наприклад, вважаю, що коли говорили про НАЗК, про Наталю Корчак, що вони не впораються зі своєю роботою, я вважаю, що вони дуже добре зі своєю роботою впораються. Тому що посадили тих, яких посадили у ВР на ці посади, щоб вони дискредитували правоохоронні антикорупційний структури, які вони створили. Нагадаю, не тому, що хотіли, тому що Захід вимагав, як третій антикорупційний пакет, безвізовий пакет для того, щоб Україна отримала безвіз. Тому вони всупереч своїм економічним і політичним інтересам це створювали. А зараз вони намагаються дискредитувати. От в цьому і є причина. Мафія прокурорська, суддівська, правоохоронна, вона нікуди не поділася.

Зараз допрацювала в Україні і місія МВФ, за висновком якої треба проводити в країні антикорупційну реформу. Ці рішення прийматимуться?

— Спротив системи буде надалі. Тому що людям не властиво діяти всупереч своїм власним економічним інтересам. Не буває того останнього мільйона, який треба вкрасти. І у тих питаннях, коли каже Луценко, що хтось з його попередників дає кінці у воду, розвалюючи кримінальні справи, у цієї корупції є прізвища. І йому треба було не екс-податківців минулої влади знаходити, а насамперед прокурорів, екс-прокурорів, які ховали кримінальні справи. Проти них починати кримінальні справи. Але я думаю, що перспективи є, тому що я вже нагадав нашим слухачам, що депутати створювали ці антикорупційні органи всупереч своїм інтересам. Тому я думаю, що інтереси українських громадян співпадають з тими вимогами МВФ, тому що вони не хочуть в корупційне багно кидати ці мільярди, які потім не зрозуміло, куди можуть подітися. Зрозуміло, що і Європейський суд, вірніше, європейські інституції вимагають створення антикорупційного суду. І США недавно вимагали практично створення антикорупційного суду. Тобто спеціалізованого суду. Те, що Луценко хоче якось так створити, припустимо, якусь палату, нехай вже хоч щось створює. Але він говорить у відповідь, для того, щоб саботувати і надалі затягувати процес. Тому що вони і суд не створюють, як і палату Луценко, про яку він тільки зараз заговорив.

Ранее директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил в эфире "ГС", что Петру Порошенко будет сложно победить на следующих президентских выборах, если он не начнет обеспечивать социальные и правовые гарантии украинцев.

А политический аналитик Тарас Чорновил в эфире прокомментировал отчет Юрия Луценко в Раде, и заявил, что генпрокурор выбрал правильный путь в борьбе с коррупционерами, но для задержания министров и депутатов ему нужно дать больше времени.