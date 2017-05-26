Депутат о причине переноса голосования по важным законам

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Депутаты не поддержали проект Закона о кибербезопасности и отправили его на повторное второе чтение. 25 мая документ поддержали лишь 186 парламентариев.

Проект закона устанавливал, что политику в кибербезопасности формирует и реализует Кабмин. А за кибербезопасность в рамках своих полномочий отвечают все: министерства, местные госадминистрации и органы местного самоуправления. В ответе за кибербезопасность также правоохранительные органы, разведка и контрразведка, субъекты оперативно-розыскной деятельности, Вооруженные силы, Нацбанк, предприятия критической инфраструктуры и граждане, которые работают в национальных информресурсах и сфере электронных услуг.

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Основным противником этого варианта закона о кибербезопасности выступает Минэкономразвития. Там утверждают, что этот документ уничтожит систему закупок ProZorro и, фактически, вернет в Украину коррупционную практику Тендерной палаты. Подробнее перипетии вокруг законопроекта о кибербезопасности прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат, член комитета по вопросам информатизация и связи Роман Семенуха.

samopomich.ua Народный депутат Роман Семенуха. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви підтримуєте цей закон?

— Я підтримую цей закон. Друге, Мінекономіки не виступає проти закону. Воно виступає лише проти тих правок, які були внесені для цього законопроекту між першим і другим читанням, які фактично руйнують і ставлять під загрозу сьогодні систему державних закупівель, яка використовує майданчик ProZorro.

Яким чином це руйнує ProZorro?

— Тому що справді було внесено депутатами кілька правок, біля дев'яти, які дозволяють фактично реєструвати інші електронні майданчики, крім системи ProZorro. Що могло би призвести до того, щоб ті органи державної влади, місцевого самоврядування, які здійснюють держзакупівлі і зобов'язані використовувати електронні майданчики, ми дали б їм змогу використовувати інші майданчики, окрім ProZorro. З зовсім вже іншими принципами, фактично тими самими, що існували до цієї реформи державної закупівлі системи ProZorro. Вчора, під час засідання парламенту, я поставив всі ці правки на підтвердження, вони були не підтверджені, тобто відхилені ВРУ, і в цілому законопроект можна було однозначно приймати. Проте через низьку насамперед явку депутатів в другій частині дня, ВРУ не спромоглася ухвалити цей закон в цілому, вже за вилученням цих шкідливих речей, які могли би руйнувати систему ProZorro і відправили на повторне друге читання в комітет. Тепер будемо допрацьовувати, виносити до сесійної зали, бо нам беззаперечно потрібен закон про кібербезпеку.

Які перспективи цього законопроекту?

— Я вважаю, що це буде тривати місяць, може два. Якщо все буде добре, ми встигнемо ще до середини липня знову повторно його внести до сесійної зали. Які правки подадуть депутати — є процедура, передбачена регламентом, це має відбутися протягом двох тижнів і потім ще час на розгляд комітетом. Перспектива, я думаю, нормальна, питання лише в надто низькій явці депутатів від низки фракцій. Це найголовніша проблема, якщо подивитися уважно, ми не розглядаємо системних, фундаментальних законів, які справді сьогодні потрібні. Бо повторюсь, сьогодні найбільша проблема українського парламенту останніх місяців, це вкрай низька явка.

Які повноваження і обов'язки будуть у кожного з органів, і яким чином вони будуть взаємодіяти?

— Перше, цей законопроект фактично дублює, продовжує указ президента і відповідно рішення РНБО. І законопроектом передбачалося створити координаційний центр при РНБО. Власне, так і є в кожній розвинутій країні, яка захищає свій кіберпростір. Цей центр координації протидії по кібератакам, він і несе координаційну функцію між всіма різними органами державної влади, місцевого самоврядування, ті чи інші установи. Друге, цей координаційний центр має змогу і обов'язок моніторити ситуацію і вивчати, і працювати на випередження тих чи інших кібератак.

Як визначається кібербезпека в законі?

— Це несанкціоноване втручання в інформаційні системи. Ті чи інші. Власне, це несанкціоноване втручання і є кібератакою.

Як сьогодні регулюється поняття кібербезпеки?

— Фактично, дуже слабко.

Але у нас же є кіберполіція…

— Ви трошки плутаєте. Це є кіберзлочинність, це такий сучасний різновид шахрайства, коли використовують телефони, картки, зламують картки, зламують банкомати, це трішки інше, і це сьогодні підслідність і зона відповідальності кіберполіції, як складової Нацполіції. А тут мова йде про втручання в державні органи місцевого самоврядування, несанкціоноване втручання в інформаційні системи, в тому числі з метою дестабілізації, протидії фактично нормальній роботі.

Хто зараз за це відповідає за захист?

— Фактично, кожен орган сам.

Що зміниться з ухваленням законопроекту?

— Законопроект дасть змогу підійти комплексно. З'явиться центр, який буде координувати, бо всі ці речі мають абсолютно організований і спланований наперед характер. Сьогодні немає єдиного органу, який би все це координував. Бо такі речі не відбуваються точково, це є всі сплановані наперед акції… І це колективна безвідповідальність, коли відповідають всі, а фактично ніхто.

Ранее директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов заявил в эфире Голоса Столицы, что большинство людей поощряют киберпреступность, умалчивая, что их "надули".

Эксперт в сфере информационной безопасности Юрий Когут в эфире "ГС" заявил, что механизм противодействия киберугрозам в Украине так и не создан.